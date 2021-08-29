В Вашингтоне ответили на вопрос о сохранении посольства в Афганистане

Российский посол назвал «потенциальный нарыв» в Афганистане

Ситуация в афганской провинции Панджшер спокойная, движение «Талибан» (запрещено в России) придерживается линии на мирное урегулирование, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Ситуация вокруг Панджшера – это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <...> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там все спокойно. Пока талибы действуют в рамках этого сигнала – что в Панджшере нужно мирное урегулирование», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, между диппредставительствами России и США в Кабуле сохраняется взаимодействие, в том числе по вопросам вывоза граждан из страны. Жирнов добавил, что никаких проблем во взаимодействии стран по этим вопросам нет. «Единственное, они попросили нас сдвинуть сроки. Мы к этому с пониманием полностью отнеслись», – добавил он.

«Политический контакт с американцами по Афганистану не прекращается, потому что процесс урегулирования не закончен. Он просто вступил в новую фазу, связанную с новыми условиями», – подчеркнул дипломат.

Посол отметил, что еще около 200 граждан России запросили эвакуацию из Афганистана, угрозы для их безопасности сейчас нет. По словам главы диппредставительства России, речь идет об «афганцах со вторым российским паспортом».

«Здесь у афганцев есть такая черта: они перестраховываются, на что-то записываются, потом не приходят. Угрозы безопасности для них нет, спасать никого не надо», – отметил посол.

Также Жирнов заявил, что талибы рассматривают Турцию и Катар как страны, которые могли бы технически управлять аэропортом в Кабуле.

«Контакты между талибами и американцами идут. Я слышал, что талибы думают, кто будет технически управлять аэропортом, вылетами. Там рассматриваются Турция, Катар. В общем они думают. Я так понимаю, что у них нет шапкозакидательства, они понимают, что сами сидеть в диспетчерском пункте на башне они не могут, никакого опыта нет», – сказал дипломат.

При этом он уточнил, что Запад не обсуждал с Россией вопрос признания талибов властью в Афганистане. «Я думаю, что если у них такие мыслительные процессы ведутся, то они связаны с тем, что, видимо, Запад понял, что альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет», – заявил посол.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что войска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула, в настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. В результате терактов в Кабуле также погибли не менее 28 талибов. Кроме того, жертвами терактов стали 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения.

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