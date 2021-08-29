Ведущие отечественные компании проведут день открытых дверей для школьников и студентов

Ведущие отечественные компании, предприятия, учреждения культуры и спорта проведут для российских школьников и студентов Дни открытых дверей в рамках II федерального Просветительского марафона «Новое Знание» с 1 по 3 сентября.

Организатором Дней открытых дверей выступает Российское общество «Знание». Молодые люди получат возможность посетить крупные производства, познакомиться с бизнес-процессами компаний, окунуться в креативную атмосферу театров и киностудий, увидеть центры подготовки именитых спортсменов, пообщаться с ведущими экспертами в разных отраслях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня видим четкий запрос общества, и в первую очередь нашей молодежи, на знания нового типа: интеллектуальные, достоверные, конкретные. Такие знания лучше всего получать, не просто общаясь с профессионалами, но и погружаясь в их среду, – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Во время Дней открытых дверей школьник или студент своими глазами видит, кто работает в компаниях, какие технологии там применяются, как выглядит рабочее место. Он может кожей почувствовать творческую атмосферу легендарного театра или дух спортивной конкуренции в тренажерном зале, где готовятся гимнасты – чемпионы Олимпийских игр. В этом смысле ему гораздо легче представить самого себя в будущем сотрудником такого предприятия, актером театра или спортсменом», – отметил он.

Дни открытых дверей охватят всю Россию. Например, в городе науки Иннополис в Татарстане школьникам организуют экскурсию по самому высокотехнологичному городу страны.

Олимпийский комитет России подготовит для школьников интерактивный Олимпийский урок с участием чемпионов и призеров Игр в Токио, а также экскурсию по Инновационному центру ОКР с демонстрацией тренажеров, с помощью которых профессиональные спортсмены могут получить точную оценку своего уровня подготовки к важнейшим соревнованиям. Школьники смогут проверить свою скорость реакций, координацию, силу и выносливость в специальной лаборатории центра.

В МИЦ «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана расскажут о разработке и коммерциализации высокотехнологичных решений университета.

Участники и выпускники конкурса «Большая перемена» смогут посетить российские компании и учреждения по всей стране: киностудию «Союзмультфильм», Мариинский театр, Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева, Музей Банка России, Центр научно-технической информации и библиотек ОАО «РЖД», другие компании и организации.

Российское общество «Знание» планирует проводить Дни открытых дверей на регулярной основе, чтобы создать дополнительные возможности для профориентации старшеклассников и студентов, а также продемонстрировать возможности российских компаний для молодых специалистов в удобных и современных форматах.

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года – Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года – Общество «Знание России»). В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.