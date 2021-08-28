Солиста Rammstein предупредили о соблюдении антиковидных мер на концерте под Тверью

Российские правоохранители в рамках ночного визита к Тиллю Линдеманну предупредили солиста группы Rammstein о необходимости соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса, сообщил информированный источник.

«Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий», – сказал источник «Интерфакса».

Ранее сообщалось, что представители российских правоохранительных органов в ночь на субботу пришли в гостиничный номер комплекса отдыха «Завидово» Тверской области, где остановился солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Причина визита не сообщалась.

О визите силовиков к Линдеманну также сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель холдинга «Афанасий», организатор фестиваля «Макларин за Родину» Максим Ларин. Он уточнил, что у правоохранителей якобы возникли претензии к футболкам мероприятия, и появление людей в них на фестивале якобы может трактоваться как несанкционированный митинг в поддержку партии «Родина».

«Друзья, мы не смогли спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и сейчас прессуют. Я все, что мог, сделал для вас. Но против лома у меня нет приема. Будут новости – сообщу», – написал Ларин, однако позже удалил пост. Его скриншоты сохранились в Сети.

Тилль Линдеманн должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября. Кроме того, в воскресенье, 29 сентября лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери.