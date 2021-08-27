Роснефть попросила разрешения на поставку газа в Европу В Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2» Оператору «Северного потока – 2» предложили продать часть проекта 27 августа 2021, 16:27

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Еврокомиссии может быть недостаточно отделения оператора Nord Stream 2 AG от материнского концерна, потому без продажи части «Северного потока – 2» не обойтись, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в комиссии. «Без продажи трубопровода не обойтись, говорят там», – цитирует немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung ТАСС. Действий оператора по отделению от концерна может быть недостаточно, указали собеседники издания. Автор статьи подчеркнул, что реализацию проекта трубопровода судебные решения уже «не остановят», хотя могут быть споры по его реализации. В материале отмечается, что главное положение газовой директивы ЕС предполагает разделение компаний, поставляющих газ и эксплуатирующих трубопровод. Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены.

Украина захотела стать оператором «Северного потока – 2» 25 августа 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Оператор газотранспортной сети Украины (ГТС) намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2», поскольку, согласно правилам ЕС, оператор этого проекта должен быть независим от Газпрома, заявил глава ГТС Украины Сергей Макогон. «Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком – 2» как реально независимым от Российской Федерации оператором ГТС», – цитирует Макогона «Корреспондент.нет». Он пояснил, что, согласно правилам Евросоюза, владельцы трубопроводов должны быть независимы от поставщиков газа. Напомним, действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Компания не согласилась с решением суда и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Лавров оценил отказ ЕС выдавать крымчанам шенгенские визы 25 августа 2021, 15:16 Текст: Елена Мирошниченко

Глава МИД Сергей Лавров считает, что Евросоюз наказывает жителей Крыма за их политические взгляды, не выдавая им шенгенские визы. «Евросоюз принял решение не выдавать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос: на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают - в нарушение международных конвенций - за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за возращение Крыма в Россию», – заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, передает РИА «Новости». По словам Лаврова, если это, по утверждению Запада, была аннексия, тогда непонятно, за что наказывают крымчан. «Если это была аннексия, значит, их никто не спросил, пришли вооруженные люди, захватили полуостров. А за что людей то (жителей Крыма) наказывать? То есть с какой стороны не посмотри, ...крымчан наказывают ни за что», – заключил министр. В свою очередь Шалленберг заявил, что Австрия заинтересована в признании российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), чтобы облегчить поездки между двумя странами. «Мы хотим такую дискуссию (с ЕМА), чтобы реализовать мобильность. Мобильность – это не роскошь в XXI веке, это основное право. И мы очень заинтересованы в том, чтобы между Россией и Австрией облегчались поездки. С середины августа уже существуют определенные послабления. Нам очень помогло бы, если бы Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет (российской вакцине) «Спутник V», – передает ТАСС слова главы МИД Австрии. Ранее Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя. Nord Stream AG проиграл в Германии суд по делу о Газовой директиве ЕС 25 августа 2021, 12:00

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза, сообщило агентство Bloomberg. В частности, речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ, передает ТАСС. В Nord Stream 2 AG уже заявили, что приняли к сведению решение суда Германии и оценят его. «О дальнейших шагах мы сообщим своевременно», – сообщили в компании. В 2019 году оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Европейского союза из-за несоответствия поправок в Газовой директиве ЕС Энергетической хартии. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании, передает РИА «Новости». Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что «Северный поток – 2» якобы не был достроен к 23 мая 2019 года, поэтому не может претендовать на исключение из Газовой директивы. В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, заявляя, что «на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности». В связи с этим суд счел необходимым прояснить правовой вопрос о том, «было ли не полностью сооруженное в строительном смысле газовое соединение готовым в соответствии со смыслом закона в срок». Подчеркивалось, что предметом слушаний не является вопрос о том, может ли газопровод быть достроен или нет. Роснефть попросила разрешения на поставку газа в Европу 27 августа 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Глава Роснефти и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать в Европу 10 млрд кубометров газа ежегодно на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе. Роснефть просит разрешить ей экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год и готова платить на эти объемы повышенный уровень НДПИ. С таким предложением 13 августа обратился к президенту Владимиру Путину глава компании Игорь Сечин. Речь не идет об отмене экспортной монополии Газпрома и изменении законодательства. Роснефть хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит Газпром. В письме говорится, что поставки «целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО «Газпром». В 2017 году Роснефть подписала с BP меморандум о возможности поставок в Европу 10 млрд кубометров газа в год, пишет «Коммерсант». Главный аргумент, который Сечин приводит в пользу этого предложения, это возможность увеличить доходы бюджета России. Он отмечает, что биржевые цены на газ в Европе достигли рекордного уровня, но текущие поступления в бюджет от экспорта газа «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру». В связи с этим Сечин предлагает платить НДПИ на экспортируемый Роснефтью газ «согласно фактической рыночной конъюнктуре». При текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить «около 5 тыс. рублей» на 1 тыс. кубометров, пишет глава Роснефти, что «более чем в 3,5 раза» выше текущей ставки НДПИ для Газпрома. Дополнительные доходы бюджета – то есть разница между «повышенным» экспортным НДПИ Роснефти и текущим НДПИ Газпрома – составят до 37 млрд рублей в год, отмечает Сечин. Он считает возможным увеличение экспортных поставок Роснефти в будущем, что обеспечит рост дополнительных доходов до 150 млрд рублей. Это соответствует экспорту 40 млрд кубометров в год. В письме Сечина не содержится однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. Однако сказано, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»). Сейчас незадействованная мощность Opal составляет как раз 12,8 млрд кубометров в год. Глава Роснефти, как следует из письма, предлагает привязать размер НДПИ для экспортируемого из РФ газа к его биржевой цене в Европе, внеся поправки в Налоговый кодекс. Сейчас, пишет газета, в формуле расчета НДПИ для Газпрома уже есть параметр «цена газа в дальнем зарубежье», который определяется ФАС РФ на основе динамики котировок нефтепродуктов. Однако эта цифра уже имеет мало отношения к реальным экспортным ценам Газпрома, которые более чем на 70% привязаны к форвардным котировкам на газовых биржах ЕС. По данным издания, Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и «доложить свое мнение». На Украине назвали шуткой предложение стать оператором «Северного потока – 2» 26 августа 2021, 01:27

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава ГТС Украины Сергей Макогон пояснил, что его предложение об управлении газопроводом «Северный поток – 2» было шуткой. В Facebook в комментариях к новости о решении немецкого суда Макогон заявил, что Украина хочет стать оператором «Северного потока – 2». Однако позднее он дополнил комментарий: «Upd. Это шутка». Напомним, Макогон заявил, что оператор газотранспортной сети Украины намерен предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток – 2». Перед этим действующий оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Украина собралась «громко» просить США о санкциях против Nord Stream AG 26 августа 2021, 13:27 Текст: Евгения Шестак

Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода, заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко. «Если даже представить, что германский регулятор закроет глаза на нарушение европейского законодательства, то тогда мы ожидаем, что мы будем настаивать на этом, как сказал господин министр иностранных дел [Дмитрий] Кулеба, мы будем делать это очень-очень громко, чтобы американцы тогда наложили санкции», – сказал он в интервью украинскому телеканалу «24». По его словам, требования будут касаться санкций в отношении нынешнего оператора газопровода. Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены. «Понадобится лет 20» – Президент Эстонии назвала срок вступления Украины в ЕС и НАТО 25 августа 2021, 18:41

Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk

Текст: Алексей Дегтярев

Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ. «Вам понадобится, наверное, лет 20, пока вы придете к этой готовности [ко вступлению в ЕС]. Поэтому, возможно, действительно есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как вы хотите», – заявила Кальюлайд в интервью «Европейской правде». Она пояснила, что ни одна из вышеназванных стран не готова к членству в ЕС, во всех трех есть «проблемы с системой правосудия». «Мы готовы помогать вам меняться, но работу должны выполнять вы, каждая из этих трех стран. И это тяжелая работа», – указала эстонский лидер. Эстонская сторона настаивает на том, чтобы Украине предоставили ПДЧ (план действий по членству в НАТО), но когда это произойдет, пока неизвестно, добавила собеседница издания. Кальюлайд отметила, что считает «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для вступления в НАТО. Также она сообщила, что советует своим друзьям не вкладывать средства в Украину, а лишь торговать с ней. «Потому что вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Так что я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать – да», – подчеркнула Кальюлайд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. Спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявлял, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечал, что не видит УКраину членом ЕС в ближайшие три-пять лет. Оператор «Северного потока – 2» заявил о дискриминирующем влиянии Газовой директивы ЕС 25 августа 2021, 15:40

Фото: ANTON VAGANOV/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Компания Nord Stream 2 AG – оператор «Северного потока – 2» – не согласилась с решением Высшего земельного суда Дюссельдорфа и намерена позже сообщить о своих дальнейших шагах. «Отклонение заявки Nord Stream 2 об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной Газовой директивы ЕС. На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в Газовую директиву ЕС», – цитирует заявление компании РИА «Новости». Отмечается, что отказ Федерального сетевого агентства Германии выдать проекту исключение не учитывает принципы защиты инвестиций и допускает узкое толкование термина «завершено». При этом в Европейском суде продолжается рассмотрение жалоб оператора на поправки к Газовой директиве. Напомним, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream AG проиграл в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Нынешняя жалоба Nord Stream 2 AG была направлена против решения Федерального сетевого агентства, которое в мае 2020 года постановило, что «Северный поток – 2» не подлежит исключению на территории Германии из-под норм обновленного Третьего энергопакета Евросоюза, так называемой Газовой директивы ЕС. Эта директива подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в ЕС. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании, передает РИА «Новости». Основанием для решения Федерального сетевого агентства стало то, что «Северный поток – 2» якобы не был достроен к 23 мая 2019 года, поэтому не может претендовать на исключение из Газовой директивы. В Nord Stream 2 AG с этим не согласны, заявляя, что «на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности». В связи с этим суд счел необходимым прояснить правовой вопрос о том, «было ли не полностью сооруженное в строительном смысле газовое соединение готовым в соответствии со смыслом закона в срок». Подчеркивалось, что предметом слушаний не является вопрос о том, может ли газопровод быть достроен или нет. Газпром начал закачку газа в европейские хранилища 25 августа 2021, 11:30 Текст: Алина Назарова

Газпром после аварии на заводе в Новом Уренгое сумел найти газ для загрузки экспортных маршрутов в Европу и перевел свои хранилища в регионе в режим закачки, при этом компании не пришлось снижать темпы заполнения российских ПХГ. Газпром с 24 августа перевел в режим закачки все свои подземные хранилища в Европе. В предыдущие две недели компания, вопреки обычной практике, активно выбирала газ из европейских ПХГ для выполнения экспортных контрактов, поскольку поставки газа по газопроводу «Ямал – Европа» были ограничены из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое. В результате на 23 августа запасы газа в крупнейших хранилищах компании в Европе – Reden, Jemgum и Katharina в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах – упали до исторического минимума в 12,8% от проектной мощности (она составляет примерно 11,7 млрд кубометров). Для сравнения, в среднем европейские ПХГ на ту же дату были заполнены на 64,3%, пишет «Коммерсант». Однако во второй половине дня 23 августа Газпром вдвое – до 64 млн кубометров в сутки – увеличил прокачку по газопроводу «Ямал – Европа», приблизив ее к показателям начала месяца, когда на поставках еще не сказались последствия аварии в Новом Уренгое 5 августа. После этого отбор из хранилищ Katharina и Haidach прекратился, сменившись небольшими объемами закачки. Одной из причин такого решения компании источники считают то обстоятельство, что компенсировать снижение поставок подъемом газа из хранилищ уже было невозможно: уровень запасов слишком упал. Через неделю поставки по газопроводу «Ямал – Европа» могут вырасти еще до примерно 77 млн кубометров в сутки, так как Газпром с сентября снизит прокачку через Украину на 14 млн кубометров в сутки: компания после аварии не стала бронировать дополнительные мощности по этому направлению на сентябрь. Основной вопрос заключается в том, откуда именно Газпром изыскал дополнительный газ: компания могла либо снизить темп закачки в российские ПХГ, либо оптимизировать работу месторождений. При этом есть косвенные признаки того, что ситуация с газовым балансом компании начинает выправляться. Так, 24 августа Газпром принял участие как в суточных, так и в месячных (с поставкой в сентябре) торгах на бирже СПбМТСБ. Это произошло несмотря на то, что с 9 августа компания объявила об «ограничении» предложения газа на суточных торгах. На сентябрь было продано около 270 млн кубометров газа, что более чем вдвое меньше, чем в прошлом месяце. Поскольку продажа газа на бирже в России традиционно имеет низкий приоритет для Газпрома при распределении ресурсов сырья, тот факт, что компания в принципе участвовала в торгах, говорит о том, что в сентябре у нее будет свободный газ. Тем временем цены на газ в Европе, потерявшие на прошлой неделе около 15% на фоне заявлений Газпрома о его намерении запустить газопровод «Северный поток – 2» уже осенью, вновь начали расти. 24 августа сентябрьский фьючерс на индекс TTF вырос на 9,6% – до 560 долларов за 1 тыс. кубометров. Киев пообещал настаивать на санкциях против оператора «Северного потока – 2» 26 августа 2021, 11:15

Фото: EPA/CLEMENS BILAN/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Киев продолжит настаивать на санкциях против Nord Stream 2 AG, если немецкий регулятор сертифицирует компанию как независимого оператора «Северного потока – 2», заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко. По словам Витренко, сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2» в пределах европейского законодательства невозможна и противоречила бы договоренностям, закрепленным в совместном заявлении США и Германии, передает РИА «Новости». «Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства. В таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит Газпрому. Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях», – заявил Витренко. Витренко также добавил, что решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа об обязательном применении к «Северному потоку – 2» норм европейского законодательства является важным этапом в борьбе против проекта и существенно укрепляет позиции Украины. Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в Федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора «Северного потока – 2», и если оно будет удовлетворено, то требования Газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены. Курц рассказал о закрытых переговорах с Лавровым в Вене 25 августа 2021, 23:20 Текст: Антон Антонов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что ему «было очень приятно встретиться» в Вене с главой МИД России Сергеем Лавровым. На переговорах, по словам канцлера, обсуждались борьба с коронавирусом, ситуации в Афганистане и Белоруссии. Кроме того, как сообщил Курц, «переговоры были посвящены гражданскому обществу, экономическому и культурному сотрудничеству». Также стороны обсудили «отношениям между ЕС и Россией», передает ТАСС. Напомним, переговоры проводились в формате тет-а-тет в закрытом для прессы режиме. Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя. Песков прокомментировал проигрыш Nord Stream 2 AG по делу о Газовой директиве ЕС 25 августа 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Компания Nord Stream 2 AG, проигравшая суд по делу об освобождении «Северного потока – 2» от требований Газовой директивы ЕС, сама определит дальнейшие шаги, это корпоративный вопрос, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Скорее это корпоративный вопрос. Все-таки сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях», – сказал он, передает ТАСС. Он также напомнил, что «Северный поток – 2» – исключительно коммерческий проект, который внесет существенный вклад в энергобезопасность всей Европы, передает РИА «Новости». «Скорее это корпоративные вопросы, все-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить ранее звучавшие на разных уровнях заявления о том, что «Северный поток – 2» – это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли план дальнейших действий по «Северному потоку – 2». Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2» проиграла суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Суд в Германии ответил на вопрос о вводе «Северного потока – 2» в эксплуатацию 25 августа 2021, 15:27 Текст: Алина Назарова

Суд в Германии в деле об исключении «Северного потока – 2» из газовой директивы Европейского союза не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе суда. «Будет ли трубопровод («Северный поток – 2») введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях – это не предмет решения суда», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Там также указали, что компания Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать решение суда в Дюссельдорфе в Федеральном суде Германии. В среду компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2» проиграла суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Лавров назвал плачевным состояние отношений России и ЕС 25 августа 2021, 14:06 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом, ответив, что контакты сведены к минимуму из-за политики Брюсселя. «Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России», – заявил Лавров, передает РИА «Новости». Он заявил о готовности России «развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам». «Больно сознавать, что отношения между ЕС и Россией на данный момент достигли низшей точки. Разрыв между Западом и Востоком в последнее время все больше углублялся, а это не может быть и не должно быть в наших интересах», – добавил министр, передает ТАСС. Он также сообщил, что заседание российско-австрийской межправкомиссии состоится в октябре. По словам Лаврова, Австрия – один из ключевых экономических партнеров России в Европе. «В нашей стране успешно ведут бизнес порядка 1,5 тыс. австрийских компаний. Ожидаем новых договоренностей в ходе намеченной на октябрь в Вене сессии двусторонней комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству», – сказал он.