Шмелева: Проект «Ведущие инженерные школы» включен в народную программу «Единой России» В «Единой России» предложили создать спецклассы для детей-спортсменов Политолог объяснила необходимость контроля выплат пенсионерам со стороны ЕР 27 августа 2021, 16:16 Текст: Елена Лексина

«Ответственная политическая сила должна не только предлагать и продвигать какие-то идеи, но и контролировать их исполнение», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Курбангалеева, комментируя заявление депутатов от «Единой России» о намерении организовать в регионах контроль за выплатами пенсионерам. «Мы привыкли к тому, что все социальные выплаты делают по заявлениям и с кучей справок. Но когда у Пенсионного фонда есть полный реестр пенсионеров, пора переходить к проактивному режиму выплат», – считает директор исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. – «Поэтому выплаты будут производиться без заявлений и оперативно. Здесь главное – не затягивать процесс». Эксперт также отметила, что к категории «пенсионеры» относится достаточно много групп граждан – работающие и неработающие пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, получающие пенсию по потере кормильца. «Поэтому необходимо проверить, как система выполнила распоряжение президента и дошли ли эти деньги до людей. Важно проконтролировать этот процесс, чтобы система не дала сбой», – уверена Курбангалеева. «Любая ответственная политическая сила должна не только предлагать и продвигать какие-то идеи, но и контролировать их исполнение. Поэтому то, что партия «Единая Россия» намерена оказать помощь пенсионерам в получении социальных выплат и довести исполнение решения президента до контрольной точки, – это абсолютно правильный подход», – заключила собеседница. Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с главой Минтруда Антоном Котяковым заявил, что первые единовременные выплаты пенсионеры получили до конца следующей недели. «Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – цитирует Турчака сайт ЕР. Депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с получением выплат, пояснила уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова. Напомним, 24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений.

Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Шойгу назвал беспрецедентным решение выделить на авиацию 340 млрд рублей 24 августа 2021, 21:42 Текст: Елизавета Булкина

В России еще никогда не выделялось на региональную или малую авиацию таких сумм как 340 млрд рублей, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Что такое 340 млрд для нашей авиации? В том числе или в первую очередь для региональной или малой авиации? Таких денег никогда на этот проект и на эту тему не выделялось», – передает его слова ТАСС. По словам министра, сейчас объемы производства гражданской авиатехники недостаточны. «А параллельно с этим те, кто живет не только в Сибири - на севере, на Урале, на Камчатке, они знают, что с каждым годом все меньше и меньше самолетов Ан-2. Вертолетов Ми-2 вообще практически нет. Вертолеты Ми-8, которые в советское время Казанский вертолетный завод производил одну штуку в сутки – 365 вертолетов каждый год, и это не считая боевой техники и каких-то других вещей. И сегодня выделяются такие деньги», – отметил Шойгу. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует направить 340 млрд рублей на обновление авиапарка страны, в том числе на санитарную авиацию. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Минтруд рассказал о сроках получения разовой выплаты пенсионерами 26 августа 2021, 15:50

Фото: Silas Stein.pa/picture-alliance/ТАСС

Более 30 млн пенсионеров, которым перечисляют пенсию на карту, получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. «На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 млн 700 тыс. человек», – сказал Котяков на совещании «Единой России» по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», передает РИА «Новости». Он уточнил, что те граждане, кто получают пенсию с помощью доставки на дом, – это 12,7 млн человек – получат единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии. Между тем секретарь генсовета «Единой России» и спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что депутаты фракции в регионах проконтролируют осуществление выплат, «чтобы снимать все проблемы еще на старте», сообщается на сайте ЕР. «Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие; те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды; а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – заявил Турчак, обращаясь к Котякову. Глава генсовета партии подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах России. «В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент», – сказал Турчак. Он напомнил, что большинство предложений, поступивших в народную программу «Единой России», касались благополучия и повышения качества жизни людей, а одним из ключевых приоритетов стала забота о людях старшего поколения. «Во время пандемии люди пожилого возраста столкнулись с дополнительными трудностями, поэтому для оказания оперативной поддержки президент на встрече с «Единой Россией» поручил произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей», – заключил Турчак. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Эксперт назвал главные итоги съезда «Единой России» 24 августа 2021, 21:59 Текст: Анна Куликова

«Единая Россия» подтверждает свою лидирующую роль и задает выборную повестку. ЕР точно не свалилась в прокрустово ложе популизма, поэтому все прозвучавшие на съезде заявления носят обоснованный характер, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела второй этап съезда, на котором выступил президент Владимир Путин. «Съезд «Единой России» стал кульминационной точкой для всей избирательной кампании, потому что ЕР и президент Владимир Путин задают основную повестку кампании в целом», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По словам эксперта, сейчас основные ожидания избирателей связаны с ответом на социально-экономические проблемы и с запросом на эффективную власть. «Социальная поддержка и заявление о том, что национальная идея – это крепкая и благополучная семья, – очень важный идеологический и ценностный сигнал для всей страны. Медицина, образование, помощь семье – это ключевая социальная тематика. Также уделено внимание проблематике, связанной с поддержкой старшего поколения и пенсионеров. Это же касается защиты сувернитета России и эффективности власти», – отметил социолог. «Прозвучавшие на съезде заявления не были банальными призывами к справедливости или безосновательными лозунгами. Обычно этим грешат лидеры некоторых партий, обещающие в случае прихода к власти все изменить к лучшему. Но они не отвечают на вопрос о том, как это сделать. В случае с ЕР ситуация совершенно иная, что отражено в народной программе партии», – заключил Потуремский. Во вторник «Единая Россия» провела завершающий этап своего предвыборного съезда. Главным событием мероприятия стало выступление президента России Владимира Путина. В своей речи глава государства назвал защиту суверенитета страны общим долгом. Также он предложил провести новую программу переселения из аварийного жилья и запретить списание соцвыплат по исполнительному производству. Кроме того, выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, а пенсии проиндексируют выше инфляции. Президент четко сформулировал новую национальную идею. «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего... Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей», – сказал Путин. По итогам съезд утвердил программу, с которой ЕР пойдет на выборы. На первом этапе съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Путина в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Политолог объяснила высокую публичную активность губернатора Волгоградской области 26 августа 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«Прямое общение власти с избирателями – очень правильный формат взаимодействия, который позитивно воспринимается гражданами», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя рекомендацию главы Волгоградской области Андрея Бочарова кандидатам от «Единой России» проводить предвыборную кампанию, общаясь с людьми. «Высокая публичная активность губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова связана с тем, что он возглавляет региональный список от «Единой России» на выборах в Госдуму», – отметила директор департамента новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына. По ее словам, у Бочарова высокий авторитет в регионе. Она напомнила, что в 2019 году на выборах главы региона он победил, набрав почти 77 % голосов. «Совершенно очевидно, что его рейтинг напрямую влияет на процент голосов, отданных за партию», – пояснила она. Политолог уверена, что губернатор Волгоградской области выбрал правильный формат взаимодействия с людьми. «Открытость, близость к людям и прямое общение всегда очень позитивно воспринимаются гражданами, потому что это демонстрирует сокращение дистанции между властью и народом», – указала Кислицына. Кроме того, эксперт убеждена, что это важный пример для других депутатов. В минувшие выходные губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую поездку по районам Волгограда, а также в Волжский и Городище, в ходе которой рекомендовал кандидатам в депутаты проводить предвыборную кампанию и формировать программу, общаясь с людьми. Об этом сообщается на сайте администрации региона. Путин призвал найти решения для каждого потерявшего заработок россиянина 24 августа 2021, 17:51 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости найти решения для каждого, кто потерял заработок и не может трудоустроиться. Он поручил партии «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов. «Сейчас уровень безработицы в России около 5%, и она продолжает снижаться», – заявил Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». «Важно помочь найти решение для каждого, кто потерял заработок, и не может трудоустроиться. И здесь тоже поручение подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. И прошу партию «Единая Россия» энергично подключиться к реализации этих планов», – сказал президент Глава государства подчеркнул, что надо добиться устойчивого и качественного роста экономики на долгосрочный период, передает РИА «Новости». По его словам, этап восстановления экономики уже практически завершен, есть некоторые детали, но в целом, страна на правильном пути. Конструктор завода «Севмаш»: В народной программе ЕР заложено создание инженерных школ 24 августа 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, поэтому в программе партии заложена задача по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям, заявил главный технический руководитель по спецпроектам и вооружениям предприятия «Севмаш» Александр Спиридонов. «Партия предлагает пути развития и поддержки отечественной промышленности, причем в высокотехнологичных отраслях. От «нефтяной иглы» мы уходим, в том числе при участии «Единой России». Нужно больше масштабных проектов – это наши рабочие места, наша зарплата», – приводятся его слова на сайте партии. Он подчеркнул, что для развития страны нужны инженеры различных специальностей. «Поэтому считаю важной зафиксированную в программе партии задачу по созданию инженерных школ по наиболее перспективным направлениями техники и технологиям», – считает Спиридонов. Для развития производства необходимы профессиональные сотрудники и отраслевая модель подготовки рабочих, создание 3400 производственных помещений в наших колледжах и ПТУ. На эти цели в программе зафиксировано выделение 30 млрд рублей. Также Спиридонов рассказал, что охрана прав работников и стимулирование работодателей, которые заботятся о своих сотрудниках – одно из основных положений программы, которую «Единая Россия» предложит избирателям. Партия будет следить, чтобы Трудовой кодекс неукоснительно соблюдался в отношении работника. «Работа должна быть доступна. А в случае потери рабочий человек должен получить поддержку государства, помощь в трудоустройстве и профессиональном развитии. Нужно развивать закон «О занятости», чтобы появилась возможность найти работу на территории всей страны», – считает Спиридонов. Еще одним важным пунктом народной программы «Единой России» он назвал программу подготовки 50 тыс. мастеров производственного обучения. «Профессиональные навыки и повышение квалификации рабочего – это и есть рост его зарплаты. Считаю, что этот вопрос должен находиться под пристальным внимание государства. А МРОТ должен быть таким, чтобы человек мог прожить весь месяц, а не неделю», – заключил он. Напомним, программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа Съезда партии, который прошел в Москве 24 августа. Предложение принять программу озвучил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета России общим долгом 24 августа 2021, 20:19 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. «Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ. По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины. Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал. «Мы вместе! За Россию!», - заключил Владимир Путин. «Единая Россия» приняла народную программу 24 августа 2021, 20:08 Текст: Елена Мирошниченко

Партия «Единая Россия» на съезде приняла программу, с которой пойдет на выборы, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Программу «Единой России» единогласно утвердили делегаты второго этапа съезда партии, который прошел в Москве 24 августа, говорится в сообщении на сайте ЕР. «Уважаемые коллеги, наша программа принята. Я вас поздравляю. Именно с этой программой мы пойдем на выборы. И я уверен, что мы сможем победить», – приводит его слова РИА «Новости». Затем Медведев объявил о перерыве в работе съезда. «Он у нас в этом году очень длинный, из трех этапов состоит. А третий этап, я надеюсь, пройдет уже в совсем уже таком мажорном настроении по итогам победы», – сообщил он. В народную программу партии поступили предложения от более чем 2 млн человек – ее коллективным автором является российский народ, отметил Медведев. «Предложения в народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках «Единой России» состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов. Свои инициативы очно и онлайн на сайт NP.ER.RU внесли эксперты, общественники, депутаты, жители регионов», – говорится в сообщении партии. Напомним, в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России». На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Ранее президент Владимир Путин на съезде ЕР заявил, что предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России. Россияне оценили поднятые Путиным на съезде ЕР темы 25 августа 2021, 18:16 Россияне сочли поднятые президентом Владимиром Путиным на встрече с «Единой Россией» темы важными и значимыми, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «У большинства участников фокус-групп (79%) сложилось положительное впечатление о выступлении президента на встрече с представителями «Единой России» 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большая часть участников фокус-групп (79%) отметили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% придерживаются противоположной точки зрения. Абсолютное большинство участников опроса (87%) считают поднятые главой государства темы важными и значимыми, 64% уверены, что Путин понимает их проблемы. При этом 75% опрошенных отметили, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, и только у 12% возникли сомнения по этому поводу. 84% респондента отметили, что глава государства обозначает свою позицию четко и понятно. Почти три четверти (74%) полагают, что большая часть задач, озвученных Путиным, будут в той или иной мере решены. 24% придерживаются обратной точки зрения. «Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16-17 лет (86%)», – указали во ВЦИОМ. Положительные эмоции при просмотре выступления президента на съезде партии 22 августа испытали 77% участников фокус-групп (надежду – 70%, доверие – 38%, уважение – 36%). Оценка проводилась в ходе всероссийского репрезентативного телефонного опроса, так и в ходе фокус-групповых дискуссий, посвященных данной встрече. Фокус-группы проводились в административных центрах и городах-миллионниках разных субъектов страны. Метод опроса – телефонное интервью со стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и другие обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ, подчеркнули во ВЦИОМ. В исследованиях приняли участие 138 респондентов – граждан России в возрасте 18 лет и старше. В опросе приняли участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет. Путин внес предложения в народную программу «Единой России» 25 августа 2021, 10:03 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин внес собственные предложения в народную программу «Единой России», в нее также включены инициативы от жителей и экспертов из всех регионов. Предложения президента предусматривают как поддержку отдельных категорий граждан, так и реализацию масштабных проектов развития страны. В ходе второго этапа съезда «Единой России», прошедшего 24 августа в Москве, глава государства подчеркнул, что программа партии по праву может называться народной, поскольку ее соавторами стали жители всей страны, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Говоря о мерах поддержки военнослужащих (эта тема прозвучала ранее на встрече главы государства с представителями «Единой России»), президент предложил распространить их на более широкий круг получателей. Речь идет о единовременной выплате в 15 тыс. рублей. «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах. И предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», – сказал Путин. Будущим депутатам фракции «Единой России» в Госдуме глава государства также поручил заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащих и правоохранителей выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах. Также в числе приоритетов президент назвал и защиту получателей соцвыплат от кредиторов. И заявил о необходимости законодательно запретить списание таких средств по долгам. «Это недопустимо. Это выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Как можно этого не понимать? Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Причем сделать это нужно, что называется, «задним числом». То есть средства социальной поддержки, которые были списаны со счетов граждан, нужно вернуть», – подчеркнул он, призвав выстраивать целостную систему поддержки семей с детьми в единой и понятной для людей логике. Парламентариям «Единой России» в новом созыве предстоит также предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья – глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. «По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. На эти цели выделим 45 млрд рублей из федерального бюджета», – сказал Путин. Серьезным вызовом для страны президент назвал лесные пожары, охватившие в этом году огромные территории. На борьбу с ними будет дополнительно выделено 24 млрд рублей. «Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере и предусмотреть механизмы своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Одно из важных направлений здесь – создание эффективной авиационной группировки для пожаротушения», – сказал он и поблагодарил всех сотрудников профильных ведомств, которые боролись с огнем. Для поступательного развития страны, подчеркнул глава государства, нужно запускать масштабные проекты развития и использовать новые инструменты, в том числе инфраструктурные кредиты. Необходимо наращивать реализацию программ для Дальнего Востока и Арктики, расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автодороги Москва – Казань – Екатеринбург, железнодорожную магистраль «Северный широтный ход», реализовывать комплексную программу развития Сибири. Важным этапом развития страны должно стать обновление российского авиапарка. На это направят беспрецедентную сумму – 340 млрд рублей. Развитие в том числе санитарной авиации позволит оказывать медпомощь в труднодоступных районах. «В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации за счет наших отечественных самолетов и вертолетов», – отметил Путин. Не обошел глава государства вниманием и одну из магистральных тем в работе «Единой России» – развитие села. «Полностью разделяю настрой партии уделить больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах, где фермеры могут напрямую, без посредников, продавать свою продукцию», – сказал он. Говоря о тех, кому «Единая Россия» доверила представлять партию на выборах, Путин отметил, что список кандидатов от партии обновился – в него вошли «неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом и делами заслужили уважение и признание». «Сохраняться должна преемственность законодательной деятельности. При этом важно, чтобы в работу включались парламентарии с новыми идеями и подходами. Новое поколение должно появляться, заявлять о себе и это должно поддерживаться», – сказал глава государства, подчеркнув, что на представителей «Единой России» «можно положиться». «Очень на вас рассчитываю», – заключил он. Народная программа «Единой России» состоит из двух разделов. Первый – «Благополучие человека» – посвящен повышению доходов людей, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий граждан, охране их здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание – институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям. Второй блок – «Сильная Россия» – направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, решение проблем неравенства регионов, развитие перспективных отраслей и сельских территорий. Одна из ключевых тем в народной программе – модернизация системы здравоохранения. Конечная цель – перезагрузка отечественной медицины, отметил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. «Нам нужна серьезная система реабилитации пациентов, перенесших тяжелые состояния. Пандемия показала, что мы должны совершенствовать систему эпидемиологической безопасности – я говорю о «санитарном щите». Цифровизация – это путь к созданию прозрачной системы здравоохранения: от пациента до врача и исполнительной власти. Перезагрузка системы здравоохранения не может быть успешной без новых подходов в первичном медицинском звене», – подчеркнул он. В свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что «Единая Россия» возьмет на себя ведущую роль по поддержке семей, которая должна развиваться опережающими темпами. «В частности, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне, а также упрощении для семей с детьми младше трех лет процедуры погашения ипотеки с использованием маткапитала. Помимо этого, необходимо внедрить институт сертифицированных нянь, чтобы помочь женщинам продолжать карьеру. Все меры поддержки семьи должны получать в режиме «одного окна», – отметила она. Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что срок действия народной программы не ограничивается предвыборным периодом. Она действует пять лет и должна контролироваться не только руководящими и контрольными структурами партии, но и всеми членами партии, а также авторами документа – жителями страны. Эту мысль поддержал и министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, отчеты партии о выполнении народной программы должны стать ежегодными. «Предвыборная программа» – это звучит красиво. Я хотел бы внести предложение в следующем году провести конференцию и подвести итоги первого года. Но для этого надо побеждать. Важно, чтобы люди видели, насколько мы в состоянии выполнить все то, о чем говорили с этой трибуны и со многих других трибун», – сказал Сергей Шойгу. Напомним, в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. На первом этапе по предложению президента в первую «пятерку» лидеров списка кандидатов вошли министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Путин поддержал программу капремонта школ по предложению Шмелевой 25 августа 2021, 18:06 Текст: Дарья Григоренко

По предложению сопредседателя ОНФ, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной. В программу войдет не только ремонт зданий и помещений школ, но и их внутреннее оснащение и установка современного учебного оборудования, заявил президент России Владимир Путин. «Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй дом. И каким он будет после строительства или капитального ремонта, должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причем еще на стадии проектирования», – цитирует Путина сайт «Единая Россия». Президент в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования подчеркнул, что это начинание надо развивать с тем, чтобы школа отвечала представлениям о ней учеников, педагогов и родителей. «Чтобы развитие школы, ее обустройство было общим делом. Чтобы в обновленных школах кипела интересная жизнь, развивалось ученическое самоуправление, работали кружки, спортивные секции и студии, организованные, прежде всего, по запросам ребят и предложениям родителей. И чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах», – отметил он. «Без нового оборудования невозможно создать основу новой образовательной среды, новые и современные междисциплинарные и творческие программы, лабораторное оборудование», – сказала Елена Шмелева, обращаясь к Президенту. Она также отметила необходимость дальнейшего укрепления кадрового потенциала системы общего образования. По ее словам, для практикующих учителей необходимо проводить повышение квалификации на регулярной основе. «Должны читаться и быть доступны лекции по актуальным вопросам развития науки или той предметной области, в которой они работают, проводиться мастер-классы других учителей, которые достигли успехов в своей профессиональной деятельности. И мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере», – подчеркнула руководитель образовательного центра «Сириус». Напомним, предложение создать новый стандарт «школ большой страны» сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева озвучила на встрече Президента с представителями «Единой России» 22 августа. Ранее, по предложению главы государства, Елена Шмелева была включена в федеральную пятерку списка «Единой России». Эксперт: Народная программа ЕР намного шире просто раздачи «вертолетных денег» 25 августа 2021, 16:38 Предвыборная народная программа «Единой России» может помочь партии привлечь на свою сторону даже скептически настроенного избирателя, заявил газете ВЗГЛЯД политический консультант Максим Жаров. «Народная программа получилась объемным документом. Отмечу, что, к сожалению, в соцсетях и Telegram-каналах зациклились на «вертолетных деньгах» (единовременных выплатах), упуская из виду, что народная программа намного шире этих выплат. Там есть меры, которые могут серьезно поменять отношение избирателя, даже скептически настроенного, и привлечь на свою сторону», – сказал Жаров. По его словам, в программе есть решения вопросов по образованию, городской инфраструктуре и благоустройству. В период предвыборной кампании необходимо разъяснять, что программа ЕР предполагает не только выплаты военным и пенсионерам, она затрагивает всех жителей России, а не только эти категории. «Инициативы логически продолжают шаги по развитию социальной сферы, которые были предложены президентом в послании Федеральному собранию, и меры, которые были озвучены единороссами на первой части съезда. Это и комплексное решение проблемы социальной газификации. Партии нужно все свои силы направить на то, чтобы разъяснять людям все эти предложения, чтобы люди их услышали и поняли», – подчеркнул эксперт. Напомним, в Москве прошел второй этап съезда «Единой России», на котором была принята народная программа, с которой партия идет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Президент Владимир Путин внес собственные предложения в народную программу ЕР. В нее также включены инициативы от жителей и экспертов из регионов. На площадке «Единой России» предложили новые меры по снижению цен на овощи 26 августа 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Рабочая группа «Единой России» по стабилизации цен на продукты и фракции партии в регионах разработала новые предложения для снижения цен на продукцию сельхозпроизводителей, сообщил руководитель группы, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (фракция «Единой России»). «Первое: смягчение требований к организации рынков, где фермеры могут напрямую продавать свою продукцию. Второе: предусмотреть сельхозпроизводителям, являющимся субъектами малого и среднего бизнеса, субсидирование для компенсации части затрат на создание современной сети по хранению и сбыту сельхозпродукции. Третье: создать единый федеральный центр по поддержке фермеров России. Четвертое: обеспечить эффективный контроль земель сельхозназначения, в том числе через создание единой системы мониторинга за состоянием плодородия и контролем использования земли. Прежде всего, речь идет о пашне», – рассказал Гордеев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Он отметил, что за полтора месяца деятельности рабочей группы во всех регионах страны организовано более 10 тыс. дополнительных продовольственных ярмарок. «Самыми активными в данной работе оказались Свердловская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края», – отметил парламентарий. При этом ситуация с торговыми площадками в крупных городах, например, в Санкт-Петербурге и Свердловской области, нуждается в корректировке. «Наибольшее количество ярмарок должно быть в региональных центрах. Там основной спрос и именно туда свозится продукция малых сельхозтоваропроизводителей. Будем настаивать на следующем критерии – одна площадка для проведения ярмарок и рынков должна приходиться на 10 тысяч жителей», – рассказал замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, отметив, что необходимы прямые контракты между сетями и поставщикам во избежание скачков цен. Сети и фермеры к этому готовы, подчеркнул он. В целом в регионах по итогам 1,3 тыс. встреч с представителями крестьянско-фермерских хозяйств и торговых сетей заключено уже 200 соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты, сообщил врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин. «Предложения поступают не только от членов рабочих групп на местах, но и от региональных и местных органов власти субъектов, бизнес-сообщества, представителей НКО, фермеров, а также граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством. Многие из предоставленных предложений вошли в народную программу партии», – сообщил Кобылкин. Как отметил первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, ведомство работает над совершенствованием логистики продвижения сезонных овощей в точки продаж. «По нашим расчетам мы в следующем году увеличим объемы производства в пределах 30%. Некоторые регионы намерены некоторые виды овощей увеличить кратно. Принципиально важно, чтобы в ближайшие три года реализовались инвестпроекты по качеству хранения. Такая большая, важная задача – через логистику, через современное оборудование фасовки выйти на контрактацию с торговыми сетями. Мы к этой работе приступили. Рассчитываем, что она всеми регионами будет выполнена», – рассказал Хатуов. Для удешевления логистики участники рабочей группы «Единой России» предложили создать единый реестр агрологистических объектов и пересмотреть ценовую политику перевозчиков сельхозпродукции. Как пояснила замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Анна Сазонова добавила, на нее влияет несколько факторов. «Это рост цен на дизельное топливо и состояние парка грузовых автомобилей в целом. Министерство уже направило в Минпромторг предложения по мерам поддержки перевозчиков – в частности, это субсидирование ставок по договорам лизинга грузовых автомобилей и сохранение процентной ставки на уровне, не превышающем двукратной величины ключевой ставки Центробанка», – сообщила она. Регионы вводят и собственные меры для повышения доступности сезонных овощей. Например, в Карелии региональное минсоцразвития прорабатывает с торговыми сетями механизм и порядок предоставления продовольственных социальных сертификатов для ряда категорий граждан. «Хорошо бы, если б многие регионы вышли с такими инициативами. Надо поддерживать прежде всего незащищенные слои населения», – отметил Гордеев. Он также подчеркнул, что меры по снижению цен на сезонные овощи, которые сейчас разрабатываются и реализуются, должны найти отражение в бюджетных документах на ближайшие три года. Напомним, 19 июля на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством Алексея Гордеева. На совещании с членами правительства 21 июля президент поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза.