Лавров оценил отказ ЕС выдавать крымчанам шенгенские визы Лицам с иностранным гражданством разрешили госслужбу при невозможности избавиться от него Путин поблагодарил воспитателей «Артека» за работу 25 августа 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с учителями и учениками передал слова благодарности воспитателям и преподавателям крымского детского лагеря «Артек», а также поинтересовался погодой в Крыму. «Надеюсь, что «Артек» будет работать так же ритмично и с таким же результатом, как это было в предыдущие годы. Всем преподавателям и воспитателям передайте слова благодарности за их работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент также поинтересовался погодой в Крыму, «ничего ли там не заливает» и нормально ли отдыхают дети, а также как обстоят дела с точки зрения обеспечения санитарных норм и вопросов здравоохранения. По словам воспитателя в «Артеке», который принял участие в видеоконференции с президентом, в лагере все хорошо с наполняемостью (75%), погодой и соблюдением санитарных норм. Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога.

Путин отметил участие народа в подготовке программы «Единой России» 24 августа 2021, 17:43 Текст: Алексей Дегтярев

Предвыборная программа «Единой России» составлялась при участии жителей всех регионов России, заявил президент Владимир Путин на съезде ЕР. «Жители практически всех регионов страны стали настоящими соавторами партийной программы «Единой России», и в этом смысле, и поэтому программу, безусловно, можно назвать народной», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что ЕР необходимо взять на себя моральные обязательства и добиться выполнения предвыборной программы, и это огромная ответственность. Президент подчеркнул, что на правящей политической силе также лежит ответственность за все проблемы страны. «Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять программу. По сути «Единая Россия» берет на себя политическое, моральное обязательство добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность. Мы с вами много раз говорили на эту тему. Еще раз хочу повторить позицию: одно дело написать что-то важное, правильное и красивое, а другое дело - исполнить. До этого у «Единой России» получалось. Понимаю, и мы знаем, что на правящей политической силе лежит ответственность за все, что происходит в стране», – сказал Путин. Он пояснил, что проблемы страны перекладываются на плечи политиков, представляющих главную политическую силу. «Но вы вели себя до сих пор ответственно. И программа получилась такой, которая исполняется, которую можно исполнить», – указал российский лидер. Глава государства добавил, что считает необходимым как президент и гражданин внести в программу свои предложения для устойчивого развития страны и безопасности ее жителей. Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах 24 августа 2021, 16:51

Фото: Google

Текст: Елена Мирошниченко

Компания Google устранила замечания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России касательно некорректного обозначения Крыма на картах сервиса, заявил глава комиссии Василий Пискарев. «По данным, которые мы имеем, они устранили [эти замечания]. Google и ранее тоже допускал по отношению к территориям России некорректное их отображение, но сейчас они все устранили, там теперь Крым наш, как и полагается по закону», – приводит его слова ТАСС. В апреле этого года в ходе телемоста депутаты обратили внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как «полуостров Крым», а не как субъект России Республика Крым. Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку». Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане 24 августа 2021, 18:21 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России». «Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС. Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он. Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин. Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян. «Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он. Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент. Путин: Выплату в 10 тыс. рублей получат все пенсионеры, пенсии проиндексируют выше инфляции 24 августа 2021, 17:57 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры. Также он поручил правительству и Госдуме принять все необходимые решения, чтобы пенсионеры были избавлены от сбора справок для единовременной выплаты, передает РИА «Новости». По словам Путина, люди пожилого возраста являются одним из главных приоритетов, необходимо решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату. Президент анонсировал индексацию пенсий в 2022 году выше инфляции, так же, как это происходит ежегодно, передает ТАСС. «[Единовременная] выплата [пенсионерам по 10 тыс. рублей] – это разовая мера. Подчеркну, на будущий год мы предусмотрим индексацию пенсий выше инфляции, именно так, как мы делаем это ежегодно, как договорились несколько лет назад», – сказал Путин. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Pамминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что средний размер пенсий россиян за пять лет увеличился более чем на три тысячи рублей – с 12 673 рублей по состоянию на 1 января 2016 года до 15 744 рублей на 1 января 2021-го. Также сообщалось, что среднегодовая страховая пенсия по старости в 2024 году может достигнуть 20 338 рублей. Немцы увидели в «Крымской платформе» отрицание реальности 25 августа 2021, 10:50 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали выдвинутые на международном саммите «Крымская платформа» высказывания о «возвращении» Крыма Украине, расценив их как «коллективное отрицание реальности». Пользователи Die Zeit сочли высказывания украинских политиков о «возвращении» Крыма несерьезными. По их мнению, это не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий. «При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», – написал Zweispruch, передает РИА «Новости». «Шутить он по-прежнему мастер», – резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars. Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей. «Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается?» – возмутился PET111. «Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется», – подытожил Benutzername_008. Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Путин потребовал не принуждать никого к вакцинации 24 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что убеждать людей вакцинироваться от коронавируса необходимо настойчиво и уважительно, а принуждать никого не нужно. «Настойчиво, уважительно - хочу это подчеркнуть - уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать. Разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких. Показывать, что вакцина действительно работает, снижает риски и осложнения», – сказал Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия». Он отметил, что пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, передает РИА «Новости». Ранее Путин призвал правительство реагировать на меняющуюся ситуацию с COVID. Путин назвал образ будущего России 24 августа 2021, 21:14

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Образ будущего России – это семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии «Единая Россия». «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей», – приводит его слова ТАСС. Также Путин рассказал, что выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в России, в ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы. «Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до семи лет, а для детей, растущих в неполных семьях, до 16 лет включительно. Задача следующих лет – расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы», – сказал глава государства. Он также обратился к представителям «Единой России» и фракциям будущего парламента поддержать такие решения. Ранее Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество. Путин предложил запретить списание соцвыплат по исполнительному производству 24 августа 2021, 18:02

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо запретить списание социальных выплат по исполнительному производству, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия». «Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам», – заявил он. «Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требование указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве», – передает слова президента ТАСС. «Средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги», – добавил Путин. Также в ходе съезда президент предложил распространить выплаты военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. В Кремле заявили о разногласиях России и Турции по теме Крыма 25 августа 2021, 13:41

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Отношения России и Турции носят партнерский характер, но есть разногласия по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, к области существенных разногласий относится тема Крыма, поскольку Москва не приемлет позицию турецких коллег. Песков подчеркнул, что Россия исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, равно как и другим странам, «реальное положение дел с этим российским регионом». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма». Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу. СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма 24 августа 2021, 21:34

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», – передает ее слова ТАСС. Дело возбуждено в связи с водной блокадой полуострова. «Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала», – добавила Петренко. Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали. Медведев призвал «поставить точку» в вопросе газификации участков по программе «до забора» 24 августа 2021, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо поставить точку в теме газификации земельных участков граждан, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии. «Одна из идей, которую сейчас обозначил [президент] Владимир Владимирович Путин – это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями», – цитирует Медведева РИА «Новости». Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан. Путин предложил распространить выплаты военным на курсантов и правоохранительные органы 24 августа 2021, 17:47

Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выплаты военным необходимо распространить на курсантов и сотрудников правоохранительных органов, с таким предложением выступил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Глава государства также предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше уровня инфляции в 2022 и 2023 годах, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что выплату в 15 тыс. рублей все военнослужащие получат в одинаковом размере – вне зависимости от звезд на погонах. Он добавил, что «все в этом равны, как в бане». «Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну, извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя инициативу президента, указал, что экономика России практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан. Министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что из бюджета на эти цели потребуется порядка 500 млрд рублей. В Крыму указали на безрадостные для Киева итоги «Крымской платформы» 25 августа 2021, 09:15 Текст: Алина Назарова

Итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов; мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо, заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. «Сегодня уже можно подводить первые итоги так называемой платформы по «деоккупации» Крыма. Как и следовало ожидать, они оказались безрадостными для инициаторов этой провокации. Оправдания (президента Украины Владимира) Зеленского, что Россия запугала натовцев, а кроме них мало кто еще приехал в Киев, выглядели просто жалко на фоне попыток представить нелепый антироссийский шабаш в качестве всемирной поддержки Киева», – сказал Мурадов РИА «Новости». По его словам, «сборище разномастных представителей трех десятков колонизированных военным блоком НАТО государств», никак не тянуло на громкое название «саммита», то есть форума на высшем уровне. При этом Мурадов подчеркнул, что страны, которые направили для участия в «Крымской платформе» послов, были всего лишь наблюдателями. «Хотелось бы верить, что в Киеве власти поняли, что мир с уважением отнесся к призывам не только российского МИДа, но прежде всего народа Крыма, российской экспертной и научной общественности не допустить посягательства на свободный и легитимный выбор крымчан. А проще говоря, все понимают, что решение жителей полуострова и защитившей их от этнической чистки России о воссоединении окончательно и необратимо», – подчеркнул Мурадов. По его словам, крымчане не раз доказывали, что готовы решительно отстаивать свои права, защищая идентичность Крыма, который является «точкой сборки» всей многонациональной русской цивилизации. Мурадов подчеркнул, что на заседании «Крымской платформы» «надоедливо пискляво» звучали, как обычно, лишь голоса представителей прибалтийских республик, упорно напрашивающихся на роль недружественных России государств. «И многим – в Крыму и не только – кажется, что они уже давно заслужили этот совсем не почетный титул», – подчеркнул постпред. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие в «Крымской платформе» как посягательство на свою территориальную целостность. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что состоявшийся на Украине саммит «Крымская платформа» представляет собой русофобскую акцию, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Россия расценила участие стран в «Крымской платформе» как посягательство на свою территорию 24 августа 2021, 17:11 Текст: Елена Мирошниченко

Россия рассматривает участие в «Крымской платформе» как посягательство на свою территориальную целостность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В этих условиях нынешняя украинская затея – чистой воды популизм, оторванный от реальности политический спектакль, имеющий целью лишь сохранение тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве. Вместе с тем, как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных стран, международных организаций и их представителей в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность Российской Федерации, что неизбежно соответствующим образом отразится на наших отношениях», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД. Она заявила, что Москва приглашает иностранных партнеров в Крым для участия в подлинно крымских платформах по разным сферам сотрудничества. Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что состоявшийся на Украине саммит «Крымская платформа» представляет собой русофобскую акцию, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения. Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным. Путин подписал указ о присоединении трех муниципалитетов Нижегородской области к Сарову 24 августа 2021, 19:31 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к закрытому городу Сарову двух муниципалитетов Нижегородской области и части муниципалитета республики Мордовия. «В целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования – города Сарова Нижегородской области и в соответствии с предложением правительства Российской Федерации постановляю преобразовать закрытое административно-территориальное образование – город Саров Нижегородской области путем присоединения части территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также части территории Темниковского муниципального района Республики Мордовия», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. В Сарове находится Российский федеральный ядерный центр. Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей.