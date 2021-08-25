Стало известно о разграблении российского Ми-8 в аэропорту Кабула

Российский вертолет Ми-8МТВ был разграблен в аэропорту Кабула 17 августа, в настоящее время он перебазирован в безопасную локацию, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.

«17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка», – заявили в компании, передает 5-tv.ru.

После инцидента на борту воздушного судна был наведен порядок и обеспечена безопасность вылета. Через несколько дней, 22 августа, вертолет был «перебазирован в безопасную локацию».

Произошедшее с российским вертолетом в Госдуме объяснили хаосом, который творится последние дни в аэропорту Кабула. В комментарии «Говорит Москва» зампредседателя комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что посольство России в Афганистане принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян и российской техники.

«Я пока не владею ситуацией по этому вертолету, думаю, что разберутся. Сколько американских самолетов они захватили? Там по кадрам видно, что в аэропорту творится полная неразбериха. Там нагнали народа, афганцы, разные национальности, силы НАТО», – добавил депутат.

UTair с 1991 года является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг, передает РИА «Новости». 24 августа авиакомпания получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.

Тем временем в среду сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.