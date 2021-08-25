В Кремле заявили о разногласиях России и Турции по теме Крыма

В Крыму указали на безрадостные для Киева итоги «Крымской платформы»

Итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов; мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо, заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Сегодня уже можно подводить первые итоги так называемой платформы по «деоккупации» Крыма. Как и следовало ожидать, они оказались безрадостными для инициаторов этой провокации. Оправдания (президента Украины Владимира) Зеленского, что Россия запугала натовцев, а кроме них мало кто еще приехал в Киев, выглядели просто жалко на фоне попыток представить нелепый антироссийский шабаш в качестве всемирной поддержки Киева», – сказал Мурадов РИА «Новости».

По его словам, «сборище разномастных представителей трех десятков колонизированных военным блоком НАТО государств», никак не тянуло на громкое название «саммита», то есть форума на высшем уровне. При этом Мурадов подчеркнул, что страны, которые направили для участия в «Крымской платформе» послов, были всего лишь наблюдателями.

«Хотелось бы верить, что в Киеве власти поняли, что мир с уважением отнесся к призывам не только российского МИДа, но прежде всего народа Крыма, российской экспертной и научной общественности не допустить посягательства на свободный и легитимный выбор крымчан. А проще говоря, все понимают, что решение жителей полуострова и защитившей их от этнической чистки России о воссоединении окончательно и необратимо», – подчеркнул Мурадов.

По его словам, крымчане не раз доказывали, что готовы решительно отстаивать свои права, защищая идентичность Крыма, который является «точкой сборки» всей многонациональной русской цивилизации.

Мурадов подчеркнул, что на заседании «Крымской платформы» «надоедливо пискляво» звучали, как обычно, лишь голоса представителей прибалтийских республик, упорно напрашивающихся на роль недружественных России государств. «И многим – в Крыму и не только – кажется, что они уже давно заслужили этот совсем не почетный титул», – подчеркнул постпред.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие в «Крымской платформе» как посягательство на свою территориальную целостность. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что состоявшийся на Украине саммит «Крымская платформа» представляет собой русофобскую акцию, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения.

Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.