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В Кремле заявили о разногласиях России и Турции по теме Крыма
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Отношения России и Турции носят партнерский характер, но есть разногласия по теме Крыма, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Российско-турецкие отношения в целом носят партнерский характер, причем не только декларативный, а действительно который основывается на реальном и прочном фундаменте торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Но это не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, к области существенных разногласий относится тема Крыма, поскольку Москва не приемлет позицию турецких коллег. Песков подчеркнул, что Россия исполнена терпения дальше разъяснять турецким коллегам, равно как и другим странам, «реальное положение дел с этим российским регионом».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу.
На «Крымской платформе» предложили новые санкции против России
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Участники саммита «Крымская платформа» планируют рассмотреть введение политических, дипломатических и ограничительных мер против России из-за Крыма, сообщил украинский МИД.
«Участники международной «Крымской платформы» решили... рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют», – цитирует заявление украинского ведомства РИА «Новости».
В этой декларации отмечается, что «Крымская платформа» создана как консультационный и координационный формат для «мирного прекращения временной оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины».
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом.
Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Погребинский назвал цель Зеленского на «Крымской платформе»
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«Этот саммит – апогей пиаровского самоутверждения Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского на открывшемся саммите «Крымская платформа», что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова.
«У Владимира Зеленского более профессиональная пиар-команда, чем у его предшественников. Они и мыслят категориями пиара. Идея «Крымской платформы» лежит в самом русле правления действующего президента Украины. Но тема этого мероприятия вполне в русле политики предшественников Зеленского – идти прочь от Москвы, опираясь на поддержку Запада и усиливая свои властные полномочия», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Крымская платформа» – апогей пиаровского самоутверждения Владимира Зеленского. По его мнению, он достиг возможности собрать за столом руководителей и министров 30 стран мира. Они сидят по кругу, словно на Генассамблее ООН. А в центре – великий и могучий Зеленский, который управляет этим цивилизованным миром. Оказаться в центре такого – и есть цель президента Украины», – считает Погребинский.
По словам собеседника, в команде Зеленского понимают, что достичь целей, которые он провозглашает, нереально. «Но это и не надо. Достаточно получить кайф и продолжать эту линию самоутверждения. Этот саммит – апогей величия Зеленского», – убежден политолог.
«При этом, – отметил Погребинский, – никто не относится серьезно к заявлению про «начало деоккупации» Крыма. Это расценивают как элемент противостояния с Россией. Максимум, чего удастся добиться на этом саммите – подписания деклараций о непризнании полуострова».
Президент Украины Зеленский на открывшемся в понедельник саммите «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения Крыма в состав Украины.
Украинский президент выразил надежду, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – пообещал Зеленский.
Как ранее заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в открывшемся в понедельник саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Власти Крыма напомнили Турции русскую пословицу
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу.
«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота. «К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы «деоккупации» их родной земли от ее народа», – подчеркнул постпред.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Зеленский объявил «обратный отсчет времени до освобождения» Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
«С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, украинского полуострова. И вполне вероятно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».
Он заверил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым в свой состав, надеется, что совместная работа с международными партнерами «вынудит РФ сесть за стол переговоров». «И Украина, и я лично будем делать все возможное, чтобы вернуть Крым, чтобы Крым вместе с Украиной стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все возможные политические, юридические и в первую очередь дипломатические средства», – сказал Зеленский.
Он отметил, что Киеву нужна поддержка на международном уровне в вопросе возвращения полуострова. «Мы осознаем то, что в одиночку наша независимая страна – Украина никогда не сможет вернуть Крым, нам нужна действенная поддержка на международном уровне», – сказал Зеленский.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
Google устранил замечания к обозначению Крыма на картах
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Компания Google устранила замечания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России касательно некорректного обозначения Крыма на картах сервиса, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
«По данным, которые мы имеем, они устранили [эти замечания]. Google и ранее тоже допускал по отношению к территориям России некорректное их отображение, но сейчас они все устранили, там теперь Крым наш, как и полагается по закону», – приводит его слова ТАСС.
В апреле этого года в ходе телемоста депутаты обратили внимание руководства Google на то, что на картах сервиса Крым отображается как «полуостров Крым», а не как субъект России Республика Крым.
Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку».
Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Москву принять участие в площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма».
Зеленский отметил, что обсуждение и комментирование Россией саммита побудило подумать о ней, как о полноценном участнике «Крымской платформы», передает РИА «Новости».
«Если эта площадка настолько интересует ее, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к «Крымской платформе» для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки», – заявил Зеленский.
Ранее Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
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В Раде заявили о плохом сигнале для Киева на «Крымской платформе»
Замена ряда представителей западных стран на организованном Украиной саммите «Крымской платформы» является плохим сигналом для Киева, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.
Как отметил Волошин, на саммит не приехал глава МИД Франции (вместо него прибыл министр-делегат внешней торговли Франк Ристер), а Великобритания, казавшаяся, по словам депутата, «ключевым куратором команды Зеленского на Западе», вместо министра обороны прислала «девушку», фактически занимающую должность замглавы внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».
«Все это очень плохой сигнал для Киева и обнадеживающий для Москвы: даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», – написал депутат в Facebook.
При этом отсылки к кризису в Афганистане, который якобы мог заставить представителей западных стран внезапно пересмотреть свои планы, по мнению парламентария, в данном случае не работают. «Ведь если цель была доказать принадлежность крымского вопроса к числу первоочередных в мировой повестке, то по факту вышло ровно наоборот», – заключил Волошин.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией. Поводом для этого стало нежелание президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев на «Крымскую платформу», прислав вместо себя чиновников второго эшелона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
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Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России.
«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Кремль дал оценку организованной Киевом «Крымской платформе»
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Кремль воспринимает проведение Украиной мероприятия «Крымская платформа» как крайне недружественный шаг по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Представитель Кремля отметил, что краеугольным камнем урегулирования в Донбассе являются Минские соглашения.
«В минских договоренностях о России вообще не упоминается. И там, собственно, из них вытекают стороны конфликта. Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения. Не стоит быть просто голословным, нужно всегда делать отсылку к минским договоренностям. Там четко определено, кто является сторонами конфликта. В этом мы не согласны», – сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
Немцы увидели в «Крымской платформе» отрицание реальности
Читатели немецкого издания Die Zeit раскритиковали выдвинутые на международном саммите «Крымская платформа» высказывания о «возвращении» Крыма Украине, расценив их как «коллективное отрицание реальности».
Пользователи Die Zeit сочли высказывания украинских политиков о «возвращении» Крыма несерьезными. По их мнению, это не более чем внутриполитическая пропаганда, к тому же военный потенциал Украины слишком слаб для решения вопроса путем военных действий.
«При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант», – написал Zweispruch, передает РИА «Новости».
«Шутить он по-прежнему мастер», – резко высказался комментатор с ником Euromongo all stars.
Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей.
«Неужели кто-то серьезно думал, что Украина станет членом НАТО и ЕС, возьмет с собой Крым вместе с расположенными там стратегически важными военными базами России и Россия в это не вмешается?» – возмутился PET111.
«Крым с 2014 года вновь стал российским и таковым останется», – подытожил Benutzername_008.
Ранее в Крыму заявили, что итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов, поскольку мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.
СК возбудил уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
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Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«В Главном следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ («Экоцид»)», – передает ее слова ТАСС.
Дело возбуждено в связи с водной блокадой полуострова. «Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала», – добавила Петренко.
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Россияне стали лидерами по количеству туристов в Турции в 2021 году
Больше всего Турцию с января по июль 2021 года посетили граждане из России, сообщило турецкое министерство культуры и туризма.
Россияне составили от общего числа иностранных туристов (10 млн) в этот период 15,4% (1,554 млн человек), обогнав Германию (1,26 млн) и Украину (1,11 млн), передает ТАСС со ссылкой на турецкое ведомство.
При этом с января по июль 2020 года в Турцию прибыли только 332 тыс. россиян.
В начале августа директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что стоимость отдыха для россиян по внутренним и зарубежным направлениям выросла в среднем на 25% в 2021 году по сравнению с допандемийным 2019 годом.
Зеленский объявил о создании мощной международной коалиции для освобождения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите «Крымская платформа» была создана «мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России».
«Мы провели саммит, на котором была создана мощная международная коалиция для освобождения украинского Крыма из-под оккупации РФ… Я считаю, что «Крымская платформа» очень успешно стартовала, ее окончательной целью является деоккупация суверенной украинской территории, крымского полуострова. Эта инициатива, наконец, вернула Крым в международную повестку дня», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский заявил, что этот вопрос на сегодняшний день является приоритетным для международных партнеров Киева. По итогам саммита была утверждена декларация.
«Она четко фиксирует, если кратко, непризнание незаконной аннексии Крыма РФ, обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, а также объединение усилий всех стран участниц платформы для усиления безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – сказал президент Украины.
Напомним, 23 августа в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит «Крымская платформа», на котором обсудят вопрос «возвращения» Киеву контроля над Крымом. Как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации.
Зеленский в ходе саммита «Крымская платформа» заявил, что с 23 августа начался «обратный отсчет времени до освобождения» полуострова, и пообещал сделать все для возвращения республики в состав Украины.
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» нелогично, так как у Украины нет шансов и способов вернуть контроль над полуостровом.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Крыму указали на безрадостные для Киева итоги «Крымской платформы»
Итоги саммита «Крымская платформа» стали безрадостными для его организаторов; мир осознал, что решение жителей полуострова о воссоединении с Россией окончательно и необратимо, заявил вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
«Сегодня уже можно подводить первые итоги так называемой платформы по «деоккупации» Крыма. Как и следовало ожидать, они оказались безрадостными для инициаторов этой провокации. Оправдания (президента Украины Владимира) Зеленского, что Россия запугала натовцев, а кроме них мало кто еще приехал в Киев, выглядели просто жалко на фоне попыток представить нелепый антироссийский шабаш в качестве всемирной поддержки Киева», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его словам, «сборище разномастных представителей трех десятков колонизированных военным блоком НАТО государств», никак не тянуло на громкое название «саммита», то есть форума на высшем уровне. При этом Мурадов подчеркнул, что страны, которые направили для участия в «Крымской платформе» послов, были всего лишь наблюдателями.
«Хотелось бы верить, что в Киеве власти поняли, что мир с уважением отнесся к призывам не только российского МИДа, но прежде всего народа Крыма, российской экспертной и научной общественности не допустить посягательства на свободный и легитимный выбор крымчан. А проще говоря, все понимают, что решение жителей полуострова и защитившей их от этнической чистки России о воссоединении окончательно и необратимо», – подчеркнул Мурадов.
По его словам, крымчане не раз доказывали, что готовы решительно отстаивать свои права, защищая идентичность Крыма, который является «точкой сборки» всей многонациональной русской цивилизации.
Мурадов подчеркнул, что на заседании «Крымской платформы» «надоедливо пискляво» звучали, как обычно, лишь голоса представителей прибалтийских республик, упорно напрашивающихся на роль недружественных России государств. «И многим – в Крыму и не только – кажется, что они уже давно заслужили этот совсем не почетный титул», – подчеркнул постпред.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие в «Крымской платформе» как посягательство на свою территориальную целостность. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что состоявшийся на Украине саммит «Крымская платформа» представляет собой русофобскую акцию, после ее проведения на Украине будут искусственно поддерживать радикальные настроения.
Саммит по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. При этом президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных лидеров в трусости и страхе перед Россией из-за нежелания президентов и премьеров крупнейших держав приехать в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидеры Запада проигнорировали приглашение Зеленского, несмотря на то что их отношение к России сложно назвать позитивным.