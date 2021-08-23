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В Крыму напомнили Турции русскую пословицу из-за позицию по полуострову
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Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов назвал позицию Анкары по поддержке саммита «Крымская платформа» неблагородной и напомнил старую русскую пословицу.
«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота. «К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы «деоккупации» их родной земли от ее народа», – подчеркнул постпред.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция «с первых дней инициирования «Крымской платформы» поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу». По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле «освобождения незаконно оккупированного Крыма».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
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Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».
«Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.
Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист.
Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу».
«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.
Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.
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Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Аксенов похвалил Зеленского за своевременную квартплату
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Президент Украины Владимир Зеленский может служить положительным примером человека, который вовремя платит за недвижимость в Крыму, сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.
Аксенов назвал Зеленского «молодцом», добавив, что в этом вопросе президент Украины является «дисциплинированным» – «по шесть тысяч рублей в месяц». «Благодарность ему», – сказал Аксенов, добавив, что Зеленского «приводят в пример». Как подчеркнул Аксенов, «человек не приезжает, не живет, а оплачивает», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В команде президента Украины говорили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину». Аксенов подтвердил, что жена Зеленского «до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет».
Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России
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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание многих лидеров западных стран участвовать в инициированном украинскими властями форуме «Крымская платформа» тем, что они якобы боятся Россию.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину <…>, сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом Зеленский выразил мнение, что работа «Крымской платформы» должна быть ежедневной. По его словам, она не закончится первым же форумом.
Напомним, в пятницу глава американской администрации Джо Байден объявил о решении отправить на украинский саммит «Крымская платформа» «президентскую делегацию». Позже Белый дом сообщил, что делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Помимо Грэнхолм, в делегацию включили помощника Грэнхолм по международным делам Эндрю Лайта и временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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Крым отказался от графиков водоснабжения
Крым обеспечен водой в полном объеме, графики водоснабжения отменены, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет», – заявил он, сообщив, что в Ялте собираются построить «опреснительную установку, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения». Кроме того, «по погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям», сказал глава региона. Он отметил, что «благодаря дождям водохранилища тоже наполняются», передает РИА «Новости».
Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.
Представителю Крыма отказали в участии в «Крымской платформе»
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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа».
Молохов сообщил, что организаторы саммита «предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ», передает РИА «Новости».
«Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном - устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», – подчеркнул он.
Молохов планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида». Он собирался рассказать о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.
«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились – вернулись к себе домой, в Россию», – сказал Молохов.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал данный саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в «Крымской платформе» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова.
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций.
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Зеленский обвинил «бывших товарищей» в потере Крыма
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что к потере Крыма привели ошибки «бывших товарищей», которые сдавали Крым в аренду России.
«Вопрос у меня простой: где украинский флот в Крыму? … Тогда, когда не было войны, кто разворовывал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду товарищам (России), их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу «Украина».
При этом он выступил с утверждением, что сейчас власти Украины якобы делают «все, чтобы это вернуть». «Никакого там украинского телевидения [до 2014 года] не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только, и никто же не против, но где там была Украина? Где украинские новости? … Это информационная потеря, именно информационная потеря. Вот реальные ошибки бывших товарищей (во главе Украины – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Зеленский.
Накануне Зеленский обвинил лидеров Европы в боязни России. Таким образом он объяснил нежелание политиков Запада участвовать в украинском форуме «Крымская платформа».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал форум «Крымская платформа» шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти». Вице-премьер крымского правительства, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал западные страны вместо участия в киевском саммите «Крымская платформа» налаживать сотрудничество с международной ассоциацией «Друзья Крыма», объединяющей сторонников российского статуса полуострова.
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На Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян
Правительство Украины подготовило два пакета санкций к гражданам, которых Киев обвиняет в причастности к «преследованию гражданского населения в Крыму», в список планируют включить 70 россиян, сообщило министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.
«Первым распоряжением правительство предлагает Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к 18 физическим лицам – судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины) в Крыму», – приводит ТАСС сообщение министерства.
В Киеве заявляют, что эти граждане якобы имеют отношение к «незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе», в также других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.
Также кабмин предложил ввести санкции в отношении еще 52 физлиц – руководителям «структурных подразделений оккупационных администраций», судьям, силовикам и другим гражданам России, имеющим «непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения» в Крыму. Предлагается ввести санкции на пять лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries. До этого Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
В Крыму заявили о готовности предоставить Зеленскому лучшие камеры в СИЗО
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить «рычать» на крымчан, угрожая им возвращением киевской власти, и заявил о готовности принять Зеленского в тюрьме.
«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», – сказал Фикс РИА «Новости».
По его словам, в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, кто приезжает без камня за пазухой и агрессии. «Пожалуйста, приезжайте, живите, радуйтесь жизни. А тех, кто агрессивно к нам относится и создает нам проблемы, кто в мире желает нам зла, мы тоже готовы с радостью принимать, но в совершенно другом месте – в СИЗО и тюрьме», – отметил вице-спикер.
Ранее Зеленский заявил, что украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму, потому что с «Украиной в Крым вернется жизнь». На этом фоне газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове.
Киселев назвал «Крымскую платформу» Киева проектом британской разведки
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Украина сейчас не является независимым государством, ее президент Владимир Зеленский – «случайная фигура во власти», а проекты Киева по Крыму – «бродячий цирк», заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Киселев подчеркнул, что Зеленский «никогда не готовил себя к карьере» главы государства, он «как бы увидел себя в кино и не вышел из роли». «Сейчас уже заигрался, потерял точки опоры внутри себя, внутри страны и имеет точки опоры только снаружи», – приводит слова Киселева РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
По его мнению, «ни о какой незалежности» Украины «речи быть не может», это «уже звучит просто как анекдот», так как страна «находится под внешним управлением» – ей «переставляют ноги, настраивают ее на войну с Россией». Киселев считает, что Украина сейчас – «просто-напросто расходный материал для розжига войны», но ей от «конфликта с Россией становится только хуже и хуже». Украинское государство может «собраться» лишь в том случае, если «произойдет поворот в сторону России», ведь для Запада «Украина как страна, Украина как культура, как язык, как народ не представляет никакого интереса», кроме возможности «натравить» ее на Россию, сказал Киселев.
Он назвал проекты киевских властей по возвращению контроля над Крымом «бродячим цирком». «Они варят cвою поганку, чтобы навредить и создать какие-то иллюзии у малосведущих людей. Это некая имитация чего-то…Это все иллюзорно, это все на бумаге», – заявил он, добавив, что за «Крымской платформой» Киева стоит британская разведка. Самой же Украине Крым нужен исключительно как яблоко раздора и политический инструмент, заявил он.
При этом Киселев считает, что не следует «недооценивать этот альянс», к которому, «конечно же, присоединятся Соединенные штаты, присоединятся союзники по НАТО, наверное, еще кого-то наберут». Киселев подчеркнул, что «украинская элита не развивала Крым», как будто «не верила, что Крым останется в составе Украины».
«Строили здесь себе дачки, обносили себя забором на Южном берегу Крыма, сидели внутри думали кто я, надолго ли это и не верили своему счастью, а о людях не заботились совершенно», – сказал он.
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
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В Крыму сочли «злобной отрыжкой» новые санкции Украины
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Новые санкции Украины против Крыма являются «злобной отрыжкой» и информационным шумом, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Крючков указал, что «результат от этих санкций нулевой», и «вводить санкции против крымских СМИ – это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий», передает РИА «Новости».
«Злобная отрыжка «Крымской платформы», бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», – добавил он.
На его взгляд, в качестве ответных действий можно было передать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, к примеру, крымскому телеканалу «Крым 24» под видовую студию.
«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать (...) А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов», – сказал он.
Ранее стало известно, что на Украине подготовили пакет санкций против 70 россиян.
Затем Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО.
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Эрдоган выразил надежду на увеличение поставок газа по «Турецкому потоку»
Турецкая сторона ожидает наращивания поставок газа по трубопроводу «Турецкий поток», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Президент Эрдоган отметил, что Турция и Россия придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе. Он также заявил, что ожидает увеличения потока газа по «Турецкому потоку», который является одним из направлений сотрудничества в этой сфере», – цитирует сообщение канцелярии турецкого лидера ТАСС.
Также в ходе беседы президенты обсудили борьбу с терроризмом и наркоторговлей в Афганистане, они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с боевиками.
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь в тушении пожаров в стране, и выразил соболезнования в связи с крушением в Турции российского Бе-200ЧС.
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Пушилин оценил шансы Киева «вернуть» Крым или Донбасс
Украине стоит забыть про Крым, существует «сотая доля процента» мирного сосуществования Киева и Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Рассуждения Киева о «возвращении» Крыма или Донбасса он назвал «хотелками» и «пиаром». Пушилин подчеркнул, что Киев не демонстрирует «никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений». Он полагает, что Киеву «о Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору».
«А про Донбасс – осталось, наверное, может быть сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа», запланированный Киевом на 23 августа, шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Километровый флаг России развернули в Крыму
На набережной международного детского центра «Артек» развернут флаг России, длина которого составляет 1 км, сообщает пресс-служба детского лагеря.
Акция приурочена ко Дню Государственного флага России. Накануне праздника, который отмечается 22 августа, в «Артеке» состоялась акция «В единстве – сила, а в силе единства – победа». В акции приняли участие 600 человек, флаг развернули «артековцы и вожатые», передает РИА «Новости».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией.
Аксенов не увидел в «Крымской платформе» Киева логики или здравого смысла
В запланированном Украиной саммите «Крымская платформа» нет логики и здравого смысла, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Он не понимает, что «хотят делать» на саммите. По его мнению, Украина «собирает там союзников», на саммите «вынашивают планы, козни, как российскому Крыму нанести максимальный ущерб», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Напомним, участники саммита 23 августа в Киеве обсудят вопрос «возвращения» контроля над полуостровом Украиной. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
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