Определены сроки появления первых водородных заправок в России

Первые сто заправочных станций для водородных автомобилей будут открыты в России в 2025 году, говорится в утвержденной правительством концепции по развитию производства электрического автотранспорта до 2030 года.

С 2025 по 2027 годы будут строиться по 100 заправок в год, в 2028 году откроют 300 штук, а в 2029–2030 годах – еще по 200 водородных автозаправочных станций.

«Реализацию направления государственной политики №7 предусматривается осуществить в 2025-2030 годах. Целевым показателем является установление до 2030 года не менее 1 тыс. штук водородных заправок», – передает ТАСС текст документа.

«Запуск в эксплуатацию не менее 72 тыс. штук зарядных станций, из которых не менее 28 тыс. штук – быстрые зарядные станции; запуск в эксплуатацию не менее 1 тыс. водородных заправок», – отмечается в концепции. При этом производство электротранспортных средств к 2030 году будет составлять не менее 10% общего объема производимых транспортных средств.

К 2024 году число зарядных станций составит не менее 9,4 тыс. зарядных станций, из которых не менее 2,9 тыс. штук – быстрые зарядные станции. Открытие водородных станций в периоде с 2021 по 2024 годы в стратегии не прописано.

Напомним, ранее в понедельник в России утвердили концепцию использования электрического транспорта.