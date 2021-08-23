В России выявили 19,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 19 454 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1458, Санкт-Петербурге – 1187, Московской области – 691.

Всего в стране выявили 6 766 541 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 034 867 человек, из них 15 401 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 776 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 176 820 человек.

Накануне, 22 августа, в России выявили 20 564 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1110.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.