В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировали 20 564 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 6,7 млн, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По выздоровлении за стуки выписано 15 414 человек, скончались за это же время 762 пациента с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки выявлено 1661 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1481, в Московской области – 1184.

Накануне в стране выявили 21 тыс. новых случая коронавируса. Таким образом, число выявленных случаев за сутки сократилось на 436.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.