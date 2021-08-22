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В России выявили 20,5 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России зафиксировали 20 564 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев в стране достигло 6,7 млн, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
По выздоровлении за стуки выписано 15 414 человек, скончались за это же время 762 пациента с диагнозом коронавирус, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф.
В Москве за сутки выявлено 1661 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1481, в Московской области – 1184.
Накануне в стране выявили 21 тыс. новых случая коронавируса. Таким образом, число выявленных случаев за сутки сократилось на 436.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян
В России более 43 млн человек привиты от коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
Он также отметил, что в стране достаточно вакцин от COVID-19, нет ни одного региона, где запас был бы меньше чем на неделю. Мурашко уточнил, что к вакцинации 60% взрослого населения приближается Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий.
Ранее сообщалось, что Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, следует из данных региональных властей.
Сенаторы США заразились коронавирусом после вакцинации
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Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, 70-летний сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Уикер и 69-летний законодатель-демократ от штата Колорадо Джон Хикенлупер вопреки пройденной вакцинации сообщили о получении положительных тестов на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).
«Несмотря на принятые меры предосторожности и вакцинацию, сегодня утром мой тест на коронавирус оказался положительным. Хотя мне не очень хорошо, я определенно чувствую себя лучше, чем если бы у меня не было прививки», – приводит текст заявления 77-летнего сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга ТАСС.
О положительных тестах на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) сообщили также 70-летний Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и 69-летний Джон Хикенлупер (демократ, от штата Колорадо). Оба отметили, что чувствуют себя хорошо.
Напомним, в начале августа американские СМИ объявили о начале новой войны с коронавирусом в США в связи с тем, что распространяющийся штамм «дельта» – это, фактически, новый вирус. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах из-за «дельта»-штамма.
Между тем в конце июля число госпитализаций с COVID-19 в США побило пятимесячный рекорд. На этом фоне Байден счел вероятным введение в США новых ограничений. В начале июля американские ученые предсказывали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное число умерших от COVID-19 в Штатах больше официальных данных. В апреле Байден заявлял о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Японцев восхитили успехи российской экономики во время пандемии
Экономика России уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями, пишет японское издание JB Press.
Автор статьи Тэцуя Умэцу отмечает, что как и все мировые державы, в начале пандемии Россия столкнулась с трудностями, однако «в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами раны были не столь глубокими», передает РИА «Новости».
По его мнению, решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло сравнительно легко пережить падение экономических показателей.
Кроме того, Умэцу отметил успехи, которых сфера услуг добилась минувшей весной. Он приводит слова владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с временами до пандемии.
В материале говорится и о том, что переход на удаленную работу помог появлению новых возможностей для бизнеса во многих странах. Так, японские производители компактных принтеров и спикерфонов отчитались о высоком спросе на их продукцию в России.
Вместе с тем Умецу полагает, что в российской экономике есть направления, над которыми еще предстоит поработать правительству и Центральному Банку. В частности, он выделил рост инфляции, влияющий на настроения в деловых кругах.
Ранее в МВФ заявили о восстановлении экономики России быстрее прогноза.
Умер актер из «Убить Билла» Сонни Тиба
На 83-м году жизни от коронавируса умер японский актер и режиссер Сонни Тиба, сообщило издание Oricon News.
Тиба находился в больнице с 8 августа, у него диагностировали пневмонию, передает РИА «Новости».
Актер принимал участие более чем в 180 проектах, в том числе играл в фильмах «Убить Билла» и «Тройной Форсаж: Токийский дрифт».
Ранее от коронавируса на 72-м году жизни умер советский и российский актер Анатолий Рудаков.
В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 21 тыс. новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1852, Санкт-Петербурге – 1665, Московской области – 1119.
Всего в стране выявили 6 726 523 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 004 052 человек, из них 20 647 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 797 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 175 282 человек.
Накануне, 20 августа, в России выявили 20 992 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на восемь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Гинцбург назвал лучшие вакцины от COVID-19
Аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» и AstraZeneca, провоцируют более сильный клеточный иммунитет к COVID-19, а также создают разнообразные защитные антитела по сравнению с препаратами других типов, заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов», – приводит РИА «Новости» слова Гинцбург со ссылкой на РФПИ.
По его словам, все это создает более сильный и долгосрочный иммунный ответ, позволяя «Спутнику» нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, включая вариант «дельта».
В РФПИ также отметили, что вакцина «Спутник V» на основе аденовирусной платформы демонстрирует эффективность 83,1% против штамма «дельта», при этом эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.
Ранее сообщалось, что комбинация вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник лайт» продемонстрировала высокий иммунитет у добровольцев в ходе клинических исследований в Азербайджане.
В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 21 058 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2142, Санкт-Петербурге – 1563, Московской области – 949.
Всего в стране выявили 6 684 531 вирус-положительного пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 963 054 человек, из них 24 017 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончалось 173 700 человек.
Накануне, 18 августа, в России выявили 20 914 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 144.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Центр Гамалеи закончил доклинические исследования назальной вакцины
Центр имени Гамалеи готов перейти к клиническим исследованиям назальной вакцины от коронавируса, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, «с назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана». Гинцбург пояснял, что данная вакцина рассматривается как второй компонент «Спутника V». Вакцина распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой, передает ТАСС.
Напомним, ожидается, что назальная вакцина центра Гамалеи выйдет на клинические исследования в конце 2021 – начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году. Вакцину в форме капель для носа разработал также Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID
Народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.
«Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился», – рассказал он РИА «Новости». Актер отметил, что уже чувствует себя хорошо.
Он также добавил, что сам решил обратиться в больницу, так как подозревал у себя коронавирус.
«Просто у меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще в больнице», – отметил Щербаков.
По словам актера, он планирует остаться в больнице и поднять иммунитет.
Ранее актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой.
Изучено влияние «Спутник V» на репродуктивные функции
Исследование показало отсутствие негативного влияния вакцины от коронавируса «Спутник V» на репродуктивные функции как у мужчин, так и у женщин, в том числе позднего репродуктивного возраста, сообщила пресс-служба НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава.
«В исследование включено 200 женщин и 200 мужчин. По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Отмечается, что в проводимом НМИЦ им. Кулакова исследовании участвуют 200 мужчин и 200 женщин фертильного возраста, его предварительные результаты уже опубликованы в журнале «Акушерство и гинекология».
«Это исследование (...) является первым, посвященным изучению влияния отечественной вакцины «Спутник V» на овариальный резерв у женщин и сперматогенез у мужчин с учетом их возможного аутоиммунного происхождения», – отмечается в сообщении.
В пресс-службе заключили, что полученные результаты свидетельствуют о том, что применение вакцины «Спутник V» не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию у мужчин и женщин.
Ранее российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, при этом вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.
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«Спутник лайт» разрешили использовать для пожилых
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник лайт» для людей старше 60 лет.
«Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник лайт» у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России более 43 млн человек привиты от коронавируса.
До этого Министерство здравоохранения разрешило клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.
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Врач объяснил высокую смертность от COVID-19 среди мужчин
Мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы, это связано с работой тестостерона, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок заявил, что уровень выработки антител у мужчин несколько ниже. Иммунная система женщин добирается до самого вируса, антителам легче проникать внутрь зараженных клеток, передает Ura.ru.
«У этой женской особенности есть и обратная сторона медали – у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют клетки организма», – отметил он.
Ранее было изучено влияние коронавируса на репродуктивные способности мужчин.
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В России выявили 21 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1925, Санкт-Петербурге – 1691, Московской области – 1029.
Всего в стране выявили 6 705 523 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 983 405 человек, из них 20 351 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 785 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 174 485 человек.
Накануне, 19 августа, в России выявили 21 058 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 66.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Определен лидирующий по числу привитых от COVID регион
Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, следует из данных региональных властей.
В регионе полностью привились 38,16% населения. На второй строчке рейтинга расположилась Чукотка, где вакцинировались 37,66% жителей, замыкает тройку лидеров Московская область – 32,43% населения, передает РБК.
Кроме того, Белгородская область вышла на первое место по количеству жителей, получивших первую дозу прививки – почти 45% местных жителей.
Ранее были названы страны-лидеры по вакцинации населения от COVID-19.
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В Роспотребнадзоре назвали помогающие после COVID продукты
Для восстановления организма после коронавирусной инфекции очень важно правильно питаться: в рацион должны входить цельнозерновые продукты, бобовые, не менее пяти порций фруктов, овощей и ягод, а также рыба и кисломолочные продукты, рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
«Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», – передает РИА «Новости» слова Провоторовой.
Она пояснила, что в рационе должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов: овсянка, гречка, рис, перловка, булгур – они являются отличным источником энергии, богаты витаминами группы В и содержат значительное количество пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.
Бобовые, особенно такие, как нут, фасоль, чечевица – отличный источник легко усваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк, уточнила специалист. По ее словам, очень важно ежедневно потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени, чтобы обеспечить не только необходимое количество витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатку, необходимую для поддержания микробиома кишечника. Одна порция составляет 80-100 граммов чистой мякоти продукта или один средний по размеру фрукт.
«Обязательно в рационе должна присутствовать рыба, и очень хорошо, когда несколько раз в неделю на нашем столе есть блюда из жирной рыбы. Так мы получаем необходимые омега – 3. Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи – они прекрасный источник жирорастворимых витаминов», – подчеркнула Провоторова. Она добавила, что при этом, от переработанных мясных продуктов, таких как сосиски, колбасы, копчености лучше отказаться в пользу жирной рыбы и морепродуктов.
В ежедневном рационе необходимы кисломолочные продукты умеренной жирности. Творог, сыр, кефир, простокваша, белый йогурт без добавленного сахара обеспечивают полноценным белком, они отличные источники легкоусвояемого кальция и фосфора, витаминов А и витаминов группы B, уточнила врач.
А вот икра, неважно, красная или черная, не обладает какими-то особенными целительными свойствами в плане реабилитации пациентов, это распространенный миф. В продукте содержатся легкоусваиваемые белки, жиры, омега-3 кислота, но при этом в консервированной икре достаточно большое количество поваренной соли, поэтому ее лучше употреблять в умеренных количествах, отметила Провоторова.
Ранее врач Роспотребнадзора посоветовала петь народные песни для восстановления после COVID.