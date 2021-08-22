Гудков продвигает семейный бизнес по выводу активов в США и ЕС

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков в своем Facebook продвигает брата Владимира Гудкова, который занимается выводом активов в США и ЕС.

«Это мой родной брат. Из-за давления на семью вынужден был тоже уехать из России и сейчас ищет, чем интересным ему заняться за границей», – написал Дмитрий Гудков в своем Facebook.

Его брат ищет «интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом».

«Пришла пора задуматься, чем заняться на чужбине. Мало ли у кого-то из вас есть интересные и нетривиальные бизнес-задачи за рубежом, и нужен «свой человек», способный «приделать крылья» и обеспечить проекту безопасный и продолжительный «полет». Или если есть, к примеру, желание сформировать «запасной аэродром» и «припарковать» часть активов в юрисдикции ЕС или США, тоже могу с этим помочь», – написал Владимир Гудкова.

Также он указывает, что может быть полезен «в организации, развитии, операционном управлении и продвижении бизнеса и бизнес-подразделений за рубежом».

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину.

По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого».

На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.

Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова.

Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны».