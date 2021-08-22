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Британский режиссер Гиллиам на фестивале в Одессе перепутал Россию и Украину
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Известный британский режиссер Терри Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале перепутал Россию и Украину, поблагодарив российскую сторону.
«Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса», – сказал Гиллиам, получая награду. Зал отреагировал на оговорку режиссера негативно, и тот сразу же принес извинения передают «Vesti.ua».
По словам кинематографиста, из-за «особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью». Ведущая Янина Соколова в свою очередь отметила, что Гиллиам, вероятно, хотел сказать, что Украина – это не Россия. Режиссер в ответ подчеркнул, что автор фильма «Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером.
Между тем украинские режиссеры Ирина Цилык и Олег Сенцов раскритиковали британского коллегу за оговорку. Цилык назвала ошибку 80-летнего Гиллиама «гребанным сюром».
Терри Гиллиам является автором фильмов «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Братья Гримм», «Воображариум доктора Парнаса» и многих других известных картин.
Ранее польский телеканал TVP Sport, анонсируя встречу украинской сборной с Нидерландами, перепутал флаги России и Украины. Напротив украинской сборной оказался российский триколор.
Зеленский поразился повсеместному цинизму на Украине
Больше всего в работе на посту президента удивляет повсеместный цинизм, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью медиагруппе Funke украинский лидер отметил, что больше всего в работе президента его поражает повсеместный цинизм, передает РИА «Новости».
«Некоторые люди настолько циничны, что это выходит за рамки даже их собственного воображения», – заявил Зеленский.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает, часто у него нет времени даже нормально поесть. Глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.
В свою очередь физиогномист Светлана Филатова сравнила мешки под глазами Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко. По ее словам, выражение лица Зеленского свидетельствует о сильной усталости.
Владимир Зеленский занимает президентский пост с мая 2019 года.
Шарий объявил войну родственникам Зеленского
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Украинский блогер Анатолий Шарий высказался о введенных против него и его родственников санкций СНБО, пообещав бороться с родственниками президента Владимира Зеленского.
«Ну что ж, поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского – прим. ВЗГЛЯД). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Зеленского – прим. ВЗГЛЯД) родственниками. Готовьтесь», – цитирует Шария РИА «Новости».
Напомним, совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил введение санкций против лидера Партии Шария Анатолия Шария, против двух других членов этой партии, включая супругу Шария Ольгу. Также санкции введены против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы.
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что санкции против Шария введены в связи с «противоправной деятельностью».
«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы и непосредственно аффилированных с ним юридических лиц. В данном списке еще два физических лица, занимающихся противоправной деятельностью на территории Украины. Кроме того, физлицо Бондаренко Алла Ивановна, Шарий Ольга Алексеевна и непосредственно Шарий Анатолий Анатольевич, Солнцева Галина Владимировна, Лукашина Любовь Юрьевна», – цитирует Данилова ТСН.
СБУ заявила, что именно по ее рекомендации были введены эти санкции.
«СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандистов и сотрудников спецслужб РФ. СБУ вынесла на рассмотрение СНБО предложения по применению экономических санкций против пророссийских пропагандистов и 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях... В частности, СНБО принял решение ввести персональные санкции против четырех физлиц, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва», – приводит сообщение ведомства УНИАН.
Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с «интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду».
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что санкции ориентированы на защиту украинских граждан и противодействие «российской агрессии».
«По каждому направлению мы работаем системно и целенаправленно... Повторюсь: СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг – защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей до передовой на востоке», – отметил он.
Гордон высказал претензии в адрес Канделаки и Губерниева
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Украинский журналист Дмитрий Гордон выступил с критикой в адрес продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
В частности, Гордон прокомментировал сделанное в январе заявление, когда он сказал, что «берет назад свои слова о том, что Канделаки очень умна». В своем нынешнем интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил: «Да, я так сказал?». Он заверил, что «хорошо относится» к Канделаки «как к женщине», считает ее «красивой и умной». Однако ему «не нравится ее позиция по поводу российской государственной машины и политики», «не нравится, что она так поддерживает Путина и аннексию Крыма». По словам Гордона, Канделаки – «очень государственно направленная».
«Учитывая ее национальность, она могла бы в 2008 году возмутиться, что Россия отняла часть Грузии и развязала против Грузии войну. Но она тоже не возмутилась. Вот это мне не нравится. А то, что она красивая и умная – тут сомнений нет», – приводит его слова Sport24.
Гордон также поддержал включение Губерниева в украинский черный список. Гордон заявил, что «не знаком с творчеством Дмитрия Губерниева». «Но я часто слышу: «Губерниев то, Губерниев это…» И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания…» – заявил украинский журналист.
Он пояснил, что на Украине «решили делать таким образом: если человек своими высказываниями поддерживает аннексию Крыма или путинскую политику; если человек въезжает в аннексированный Крым не через украинскую территорию, а через территорию России, тем самым нарушая законы Украины; если человек подписывал письма в поддержку аннексии Крыма, то он вносится в соответствующие списки и становится человеком, представляющим угрозу для национальной безопасности». По словам Гордона, «если человек говорит, что Крым – это Россия, что правильно его забрали у Украины, то он своими высказываниями уже несет угрозу».
«Офигеть! Какие люди не знакомы с моим творчеством! Прямо байки из склепа», – заявил Губерниев в ответ в Telegram.
Напомним, министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в черный список в июле.
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Зеленский: Крымчане с радостью примут украинскую власть
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Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, они «с радостью» примут украинскую власть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», – сказал Зеленский в интервью изданию «Украинская правда».
Он отметил, что даже те, кто в душе с «октябрятским значком», все равно будут радоваться, потому что с Украиной «в Крым вернется жизнь». По его словам, Россия давно работала информационно с крымчанами, но местные жители якобы все равно не считали себя русскими.
Также президент Украины отметил, что в первую очередь после возвращения Крыма в состав Украины он поедет на Черное море.
«У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – сказал он.
Зеленский рассказал, что его семья жила скромно, в детстве он не бывал в Крыму, а полюбил его лишь в студенческие годы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма. В своем выступлении дипломат использовал афоризм, приписываемый индийскому политическому деятелю Махатме Ганди: «Сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете». По его словам, Россия успешно преодолела первые две стадии и якобы находится на третьей. По его мнению, на «четвертой стадии» полуостров якобы войдет в состав Украины.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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МИД Украины пригрозил России ответом на санкции в отношении Кулебы
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Киев оставляет за собой право отреагировать на российские санкции в отношении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, заявило украинское внешнеполитическое ведомство.
«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством Российской Федерации вводятся так называемые «специальные экономические меры»… Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», –говорится в сообщении украинского ведомства, передает РИА «Новости»
Отмечается, что в Киеве рассматривают действия России как провокацию накануне саммита «Крымская платформа» 23 августа, на котором будут обсуждать вопрос «возвращения» Крыма.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
Ранее глава СНБО Украины счел «подарком» введенные против него Москвой санкции. «Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой моей работы в отстаивании национальных интересов государства», – написал он в соцсетях.
Напомним, Москва ввела санкции в отношении глав МИД Украины Дмитрия Кулебу и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
В России отреагировали на слова Зеленского о «радостном возвращении» Крыма на Украину
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«Вранье у Зеленского интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног, но щелкать он может бесконечно долго – Крыма не получит», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что крымчане «с радостью» примут украинскую власть.
«Вероятно, заявление Зеленского направлено на тех, кого периодически задерживают российские спецслужбы за подрывную деятельность в интересах Киева», – предполагает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. «Но таких – единицы. На них надеяться – самого себя обманывать», – добавил он.
Впрочем, как отмечает депутат, «вранье у президента Украины интегрировано чуть ли не в костный мозг, вот он и заливается соловьем, что, мол, щелкну пальцем – и Крым у моих ног». «Щелкать он, конечно, может хоть до скончания веков – Крыма не получит», – убежден Бальбек.
«В результате мы наблюдаем растерянного и неудавшегося политика, который путем самовосхваления и озвучивания собственных фантазий пытается показать, что он – значимая фигура. Но на самом деле он лишь пешка, потерянная с первых ходов и растерянно наблюдающая за происходящим на шахматной доске», – уверен собеседник.
В свою очередь украинский политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко отметил, что «в Крыму украинскую власть откровенно презирают». Собеседник напомнил, что «Крым был единственной территорией в составе Украины, где пророссийские партии и движения всегда проходили в местные парламенты и имели политический вес». «Украинская идея там изначально не прижилась, несмотря на все попытки Киева привлечь крымчан на свою сторону, а также использовать для продвижения своих идей крымских татар», – пояснил эксперт.
«Заявления Зеленского – это типичное стремление выдать желаемое за действительное», – уверен Скачко. Он предполагает, что это делается для создания благоприятного фона в преддверии проведения саммита «Крымская платформа». Напомним, что в ходе него Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова в состав Украины.
«Его слова не имеют никакого отношения к действительности. Более того, предпринятые Украиной недружественные действия – экономическая, электрическая и водная блокады полуострова – показывают истинное отношение киевской власти к Крыму, а слова остаются словами», – резюмировал политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Украинская правда» заявил: жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией, и они «с радостью» примут украинскую власть. «Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», – утверждает Зеленский.
Он добавил, что в первую очередь после «возвращения» Крыма в состав Украины поедет на Черное море. «У меня там много любимых мест. Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет», – поделился планами президент Украины.
В минувшую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба озвучил на брифинге очередной план Киева по «возвращению» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и еще более 70 человек попали в список лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры.
Обновленную версию списка утвердил своим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин. В целом число лиц, включенных в перечень, увеличилось с 849 до 922. Кроме Кулебы и Данилова, в него вошли уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко и другие, говорится в опубликованном на сайте правовой информации документе.
В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В список таких лиц был включен бывший президент Украины Петр Порошенко.
Киев назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
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Ситуация, которая сложилась в результате строительства Крымского моста, на данный момент практически неразрешима, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ – и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», – заявил Кулеба в интервью изданию «Новое время».
Глава МИД Украины добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии, иначе Россия будет доминировать в регионе.
По его словам, тема Черного моря сейчас одна из ключевых в украинской внешней политике. Кулеба заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.
Ранее украинское издание Defense Express опубликовало видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.
Накануне Дня независимости Украины в Херсоне упал гигантский трезубец
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На набережной парка Славы в Херсоне рухнул самый высокий в области флагшток с трезубцем, который устанавливали ко Дню независимости Украины, 23 августа.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на пользователей соцсетей, при установке флагштока «что-то пошло не так и он упал». Обошлось без жертв, однако под флагштоком оказался припаркованный рядом автомобиль Lexus, он не подлежит восстановлению.
При этом, как отмечает Telegram-канал, после инцидента в комментарии к пользователю Facebook, первым сообщившем о падении флагштока, пришел глава Херсонской области Сергей Козырь, поинтересовавшись, «что этот пользователь сделал для Херсонщины».
Идея объединить все украинские города, установив на центральных площадях городов большие флагштоки с украинскими флагами, принадлежит офису президента Владимира Зеленского. Всего таких флагштоков на Украине планировали поставить не менее 17.
Как отмечает издание «Сегодня», флагшток поднимали на высоту 71,8 метра, вместе с трезубцем его высота должна была составить почти 73 метра. Стоимость флагштока составила 8 млн гривен (22,2 млн рублей).
Адмирал оценил планы Украины построить большой военный флот к 2035 году
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«Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, на Украине способны, а на большее – вряд ли», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Вячеслав Попов. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.
«Нынешнее состояние экономики Украины, по моей оценке, не дает возможности говорить о строительстве какого-то серьезного флота. Дело в том, что кораблестроение – это очень сложное направление, требующее больших инвестиций», – отметил экс-командующий Северным флотом, член Морской коллегии при правительстве России адмирал Вячеслав Попов.
«Сегодня при финансовой и иной зависимости украинского правительства от заграницы оно не способно на строительство флота. Закупить что-то бывшее в употреблении – катера и так далее, они способны, а на большее – вряд ли. «Поэтому это популистское заявление», – убежден собеседник.
Кроме того, кораблестроение и судостроение требует соответствующего состояния судостроительной промышленности, отметил Попов. «Сейчас с этим есть проблема на Украине. Николаевские верфи не в том состоянии, чтобы можно говорить о развитии военно-морского флота», – подчеркнул адмирал.
Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, «способный давать отпор любому», заявил в четверг президент страны Владимир Зеленский. По его словам, Украина не может 20 лет ждать появления инфраструктуры для полноценного судостроения, поэтому строить флот начнут и в других государствах. «Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс», – добавил Зеленский. Он утверждает, что в украинских ВМС «будут и корветы, будут и военные катера, будут малые подводные лодки».
Президент Украины заверил, что будут создаваться и военно-морские базы, строительство первой уже скоро начнется в Бердянске. В этом проекте Украина рассчитывает на содействие ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сообщил Зеленский.
О начале строительства сразу двух баз на Черном море Зеленский объявлял еще в октябре 2020 года. При этом, как отмечали эксперты, у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. При изучении военной кораблестроительной программы страны напрашивается вывод – судостроительные мощности, доставшиеся Украине от СССР, окончательно уничтожены. Зарубежные партнеры смогут поставить Украине корабли, достаточные для создания скромного прибрежного флота, но это обойдется Киеву в непропорционально высокую цену.
В 2020 году из-за долгов по зарплате обанкротился Николаевский судостроительный завод, где в советский период собирались в том числе ракетные крейсера и эсминцы. Двумя годами ранее банкротству подвергся Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) в том же в Николаеве – крупнейшая судоверфь Украины, где были собраны все авианесущие крейсера ВМФ Советского Союза. После 2005 года ЧСЗ лишь сдавал площади в аренду, из 40 тысяч рабочих и инженеров осталось менее двух тысяч сотрудников.
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Путин обратил внимание Макрона на «деструктивные действия Киева»
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Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине, указав на «деструктивные действия Киева» на юго-востоке страны.
Путин и Макрон во время телефонного разговора обменялись мнениями по проблематике урегулирования внтуриукраинского кризиса.
«Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряжённостью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие Минским соглашениям», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Во время разговора с Макроном подчеркнута необходимость реализации киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – минского «Комплекса мер» 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в «нормандском» формате.
Ранее Макрон заявил, что считает нормандский формат необходимым для продолжения усилий по прекращению конфликта на востоке Украины.
Макрон выступил за доверительные отношения между Россией и ЕС. Президент России в свою очередь назвал условие для возвращения к диалогу с Евросоюзом.
Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией
На Украине решили дополнительно укрепить границу с Россией в Сумской области с помощью противотанковых рвов, сообщила пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
«Пограничники начали мероприятия по дополнительному укреплению украинско-российского участка границы. Пятый пограничный отряд продолжает совершенствовать систему инженерного обустройства украинско-российского участка государственной границы в пределах Сумской области», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Инженеры начали обустраивать противотанковые рвы на «угрожаемых направлениях».
В июле МВД Украины сообщало, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Позже в Службе безопасности Украины проинформировали, что в числе нападавших на украинских пограничников были два сотрудника СБУ.
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВС Украины в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожила минометный расчет украинских силовиков в Донбассе.
В управлении народной милиции сообщили, что были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенных минскими договоренностями видов вооружения для подавления огневой активности украинских силовиков и предотвращения жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».
«В связи с безуспешными попытками задействовать координационный механизм для прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины, с целью защиты жизни и здоровья населения ...подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника. В результате ответных действий уничтожен минометный расчет противника», – сообщил представитель ведомства.
Ранее в ДНР обвинили ВСУ в доставке боеприпасов на линию соприкосновения.
Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине
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Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.
Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС.
По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.
Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
На Украине испугались прекращения поддержки Запада после Афганистана
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Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за «новую Украину», выразил мнение бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
«Вывод прост: неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он также предостерег украинских политиков от попыток «получить что-либо» от США, воспользовавшись «затруднениями» Вашингтона из-за ситуации в Афганистане.
Накануне бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для США и НАТО. Во вторник президент Чехии Милош Земан усомнился в необходимости существования НАТО после «драматического» провала в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. Перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.
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