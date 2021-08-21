Посол обвинил США в нарушении международного права и принципа свободного рынка

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал санкции США против газопровода «Северный поток – 2» и российских институтов.

По его словам, США «с самого начала стремились не допустить развития нормального энергосотрудничества» между Россией и Европой. Санкции США, как подчеркнул Антонов, «нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», являясь «попыткой получить конкурентные преимущества» для американских «поставщиков топлива и технологий».

Антонов заявил, что США продемонстрировали «отсутствие воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве», передает ТАСС.

Он считает, что Белый дом «продолжает слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией», хотя США следовало бы «сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности». Однако вместо этого США занимаются «нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права».

«Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия, в отличие от США, еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия», – сказал он.

Напомним, минфин США внес в санкционный список Институт криминалистики ФСБ и нескольких его сотрудников, также в него добавили Российский институт экспериментальной медицины. Санкции вводятся против Испытательного института военной медицины, по мнению Вашингтона, это учреждение, входящее в Минобороны России, взаимодействовало с российскими структурами, против которых ранее были введены санкции по подозрению в причастности к разработке химического оружия. Также санкции вводятся против Артура Жирова, которого США называет бывшим главой 27-го Научного центра, и Кирилла Васильева, который, по данным США, является главой Института криминалистики ФСБ.

Госдеп США объявил о новых дополнительных ограничениях на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования в связи с «применением РФ химического оружия». Соединенные Штаты также ввели ограничения на ввоз из России некоторых видов огнестрельного оружия российского производства.

Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян и одного судна из России по газопроводу «Северный поток – 2».

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