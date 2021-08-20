США расширили список санкций по Навальному против России

Казахские националисты заставили женщину-врача извиниться за русскую речь

Невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник рассказала, что казахские националисты заставили ее извиниться на камеру за общение на русском языке.

Гречаник в ходе стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала, что ей позвонили через приемную по работе и во время разговора она на русском языке попросила набравшую ее женщину назвать идентификационный номер, передает RT.

«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и все в таком плане... государственный язык – казахский, язык межнационального общения – русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что я спросила, попросила на русском языке назвать номер», – заявила врач. Гречаник отметила, что разговор был провокационным и до этого момента с ней такого не происходило.

После этого случая блогер Куат Ахметов выложил в Сеть видеоролик с аудиозаписью беседы Гречаник и ее данными, заявив, что врач якобы заставляет говорить собеседников на русском языке. При этом Ахметов пригрозил передать «какие-то материалы в прокуратуру», если врач не извинится на камеру перед женщиной.

«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру)... Честно говоря, меня вынудили. Он (блогер Куат Ахметов) сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: «Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке». – «Нет, вы будете извиняться на казахском», – рассказала врач.

Невролог добавила, что блогер угрожал ей прокуратурой, а на работе после инцидента сделали выговор, говорится в Telegram-канале телеканала RT.

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Как отмечает телеканал, сам Куат Ахметов, который является организатором движения Til Maydani («Волна языка»), утверждает, что хочет добиться выполнения закона Республики Казахстан о национальном языке: «А он нигде не выполняется». При этом Ахметов выкладывает видео с извинениями людей за общение на русском.

Участники возглавляемого им движения проводят в Казахстане так называемые языковые рейды по магазинам и ресторанам, требуя от персонала говорить только на казахском. Блогер утверждает, что никакого разжигания национальной розни в этом нет, требования предъявляют и к казахам, и к русским. И извиняются и те, и другие, говорится в сообщении.

Ахметов утверждает, что занимается подобной деятельностью уже десять лет. При этом, по имеющимся у телеканала сведениям, в 2017 году блогер продавал через социальную сеть «ВКонтакте» пластиковые окна, размещая объявления на своей странице только на русском языке. Вместо ответа на соответствующий вопрос Ахметов бросил трубку.

В четверг глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, в странах ближнего зарубежья начали появляться движения, унижающие честь и достоинство лиц другой национальности, в связи с этим появился законопроект, запрещающий въезд иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной.

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