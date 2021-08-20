Партия пенсионеров составит дорожную карту долголетия

Партия пенсионеров совместно с ведущими российскими гериатрами разработает дорожную карту долголетия, определив первоочередные меры для продления здоровой жизни россиян.

«Защита интересов старшего поколения, в том числе в вопросах здравоохранения, является ключевым направлением деятельности Партии пенсионеров. И важнейшими в этой сфере деятельности стали инициативы по развитию и полномасштабному внедрению в России гериатрии – раздела медицины, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старшего поколения. Партия пенсионеров совместно с ведущими российскими гериатрами и геронтологами фактически составляет сегодня так называемую дорожную карту долголетия, где определяются первоочередные меры и средства, которые помогут обеспечить значительное продление периода здоровой жизни граждан», – говорится в сообщении на сайте партии.

По мнению сторонника Партии пенсионеров Евгения Казакова, гериатрия поможет преодолеть и такое понятие, как эйджизм. По словам Казакова, продлить активную фазу, всегда оставаться бодрым, энергичным, заниматься любимым делом можно и нужно, вооружившись здоровым образом жизни и современными медицинскими технологиями. «Колоссальное значение в этом аспекте приобретает гериатрическая помощь, а она в России, к сожалению, совсем не на высоте. … У нас в Партии пенсионеров есть четкое понимание того, что нужно сделать: открыть гериатрические кабинеты в каждой поликлинике, на базе госпиталей ветеранов войн – гериатрические центры, а в городских больницах – отделения. Готовить высококлассных специалистов-медиков, чтобы было кому помогать человеку жить долго, а стареть медленно», – заявил Казаков.

Еще одним важнейшим элементом комплексной работы по обеспечению комфортной и здоровой жизни старшего поколения в Партии пенсионеров называют инструментальную настройку окружающей пожилого человека среды для обеспечения ежедневной функциональной активности. Для обеспечения комфортных условий жизни старшего поколения следует обратить внимание на такие детали, как обустройство дверей, сантехнических помещений, освещение помещений, покрытие пола и другие. Как напомнили в партии, несмотря на всю опасность сердечно-сосудистых заболеваний гораздо большую опасность для людей старшего возраста представляют падения и переломы.

«Партия пенсионеров, совместно с медицинским сообществом, сформулировала следующие первоочередные задачи: Профилактика падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста, в том числе путем формирования доступной среды, профилактики сакропении, разработки и внедрению современных геропротекторов; Диагностика и профилактика когнитивных нарушений; Эффективная вакцинация людей старшего возраста», – указали в партии.

Для решения данных задач, уверены в Партии пенсионеров, необходима качественная подготовка как медицинских работников, так и представителей широкого круга профессий, занимающихся работой с населением. В этой связи поддержку специалистов уже получили инициативы партии о разработке и включении в образовательные стандарты учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров для работы в органах государственного и муниципального управления, будущих сотрудников полиции, суда и прокуратуры, иных служб, непосредственно взаимодействующих с населением, специального курса «Особенности психологии и физиологии людей пожилого и старческого возраста».

В партии убеждены, что каждое муниципальное образование должно разработать и принять решением представительного органа власти Дорожные карты долголетия, предусмотрев в них целый комплекс мероприятий по организации гериатрической помощи в медицинских учреждениях, формирования удобной для немолодого человека городской среды, создания возможностей для активного отдыха и занятий физической культурой.