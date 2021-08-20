Выборы-2021: КПРФ остается без Грудинина, «Единая Россия» борется с русофобами

Коллегия Верховного суда отклонила жалобу КПРФ на недопуск бизнесмена Павла Грудинина к выборам в Госдуму. «Единая Россия» подготовила законопроект о запрете въезда русофобам, а Сергей Миронов предложил засчитывать работу волонтеров в трудовой стаж.

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу КПРФ на исключение Павла Грудинина из федерального списка партии на выборах в Госдуму. Ранее ЦИК не допустил бизнесмена к выборам на основании данных Генпрокуратуры о том, что он владеет акциями в белизском офшоре Bontro Ltd. Во время выступления в суде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не смирится со снятием Грудинина с выборов и пожалуется в Европейский суд по правам человека.

Решение Верховного суда прокомментировала и председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, из-за Грудинина на ЦИК вылилась «масса помоев и оскорблений».

Депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект по запрету на въезд русофобам в РФ. Как пояснил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, «запрет на въезд не означает индульгенцию» и «каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит».

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил засчитывать работу волонтеров в трудовой стаж, а также «давать льготы при поступлении в вузы». «Я уверен, что в Госдуме VIII созыва такой закон будет рассматриваться», – сказал политик в эфире видеоконференции с представителями «Союза добровольцев России».

По мнению политтехнолога Алены Август, включение Грудинина в федеральный список КПРФ было «игрой» Зюганова. «Лидер компартии старался использовать образ страдальца – что в России всегда хорошо работает – и создать информационную повестку из ничего, набрать протестных очков. А в итоге подставил Грудинина, которому, полагаю, мог что-то наобещать», – считает эксперт.

С другой стороны, исключение из списка КПРФ Грудинина – одного из основных спонсоров партии – свидетельствует о верховенстве закона. «Если люди идут в Госдуму писать законы, но сами не соблюдают уже существующие нормы, то их авторитет под вопросом. Когда кандидата не допускают к выборам из-за липовых подписей или незаконного владения акциями – это правильно. Потому что соблюдать закон должны все стороны: и кандидаты, и члены ЦИК», – подчеркнула политтехнолог.

Что касается инициативы «Единой России», то Август назвала ее «спорной» из-за отсутствия четких представлений о том, что можно считать русофобией. «По каким критериям человеку будут закрывать въезд в страну? А если человек не русофоб, но ему все равно запретят въезд, то это не сделает нас лучше в глазах других. Я за то, чтобы договариваться с людьми и искать другие рычаги влияния, нежели закрывать наглухо двери», – убеждена Август.

В то же время предложение лидера «Справедливой России - За правду» соответствует мировой практике. «После пандемии люди поняли, что волонтеры – это не безумцы, а те, кому не жалко своего времени на помощь бабушке. Во многих странах уже действует практика поощрения волонтерства. За рубежом добровольцы имеют преимущества при поступлении в вузы на бюджетные отделения, им отдается приоритет при приеме на работу, а также при получении социальных пособий. Таким образом государство показывает серьезное отношение к этим людям», – подытожила Август.

Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.