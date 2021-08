Бунт Тимановской превратили в анекдот ЕС решил рассмотреть возможность предоставления убежища Тимановской Белорусские журналисты массово перебираются в Грузию 2 августа 2021, 09:57 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Белорусская журналистка Ольга Томашевская, перебравшаяся из Минска в Грузию, по ее заявлению, из-за преследования властей, сообщила, что ее примеру последовали уже сотни коллег, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В основном мы обосновались в Батуми. У нас специальный чат, в нем около пятисот участников. В Грузии нам безопасно, мы любим Грузию, но хотим вернуться домой. Я уверена, что ситуация в Белоруссии исправится, но не знаю, когда это произойдет», – рассказала она телекомпании «Имеди». Она оценивает положение в Белоруссии как «кошмарное». «Цивилизованный мир не знает о масштабах того, как страшно жить в Белоруссии. Там физический и моральный террор», – сказала Ольга Томашевская. После прошлогодних президентских выборов она освещала акции протеста, однако покинула родину «под давлением и из-за опасений за жизнь». «Не хотела уезжать. Но всем, кто хотят жить и работать свободно, там страшно жить. Только официально 27 журналистов там находятся в тюрьмах в нечеловеческих условиях. Люди ждут арестов за слова против режима. Многие молчат из-за страха за родных и близких. Под ударом и наши читатели – если кто читает антиправительственные статьи, попадает в базу экстремистов», – рассказала она телекомпании «Имеди». Отметим, что сейчас разгорается скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище.

В Европарламенте увидели «движения властей Грузии к России» 30 июля 2021, 18:55

Фото: Martin Bertrand/Reuters

Текст: Дмитрий Александров

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, прибывшая в Грузию после выхода правящей «Грузинской мечты» из соглашения с оппозицией от 19 апреля, разработанного главой Евросовета Шарлем Мишелем, заявила, что увидела «какие-то движения (властей страны) по направлению к России», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По ее словам, данное решение правящей партии «принесло пользу только Кремлю». «Теперь ЕС потребуется пересмотреть отношения с правительством Грузии», – сказала она. «Доверие подорвано, мы не сможем вернуться к обычному течению дел», – сказала Виола фон Крамон-Таубадель. При этом она признала, что «Грузинская мечта» вышла из соглашения после того, как к документу главы Евросовета не присоединилось «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили. Она назвала действия «националов» «неконструктивными». По словам евродепутата, в нынешнем контексте особую важность приобретают местные выборы, которые состоятся в Грузии второго октября. «Евросоюз поддерживает народ Грузии в борьбе за строительство правового демократического государства», – подчеркнула она. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в пятницу заявил, что при правлении этой партии после 2012 года Грузия «беспрецедентно сблизилась с Евросоюзом и НАТО». «Все остальное – пустые слова», – заявил он. Ранее Вашингтон заявил о «злости» на правящую партию Грузии. США считают, что решение правящей партии Грузии выйти из соглашения с оппозицией от 19 апреля, принесет стране «больше политической нестабильности». МОК начал изучать ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской 1 августа 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Елена Мирошниченко

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает ситуацию, связанную с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «МОК ознакомился с сообщениями в СМИ, изучает ситуацию и обратился в НОК за объяснениями», – сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. Ранее в Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. Стало известно о намерении белорусской легкоатлетки просить об убежище 1 августа 2021, 19:24 Текст: Елена Мирошниченко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, хочет подать прошение об убежище, сообщило спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации. Издание сообщает, что в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место, передает ТАСС. Также сообщается, что представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Предполагается, что там находится Тимановская. Адвокат заявила, что Тимановская с ней не связывалась, она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Адвокат добавила, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе. Ранее СМИ сообщали, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио – Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, сообщили, что пассажирка с таким именем на рейс не регистрировалась. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных телеграм-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец». В то же время администрация токийского международного аэропорта Ханэда сообщила, что не располагает информацией о пребывании на его территории белорусской легкоатлетки. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – заявила спортсменка. Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?.. Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – заявила Тимановская. Позже это видео было удалено из ее аккаунта в Instagram. Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении к успехам сборной. Лукашенко рассказал о том, как помог деньгами Тихановской 30 июля 2021, 19:34

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как на самом деле Светлана Тихановская уезжала из Белоруссии, и о том, кто ей дал денег на выезд из страны. Александр Лукашенко рассказал подробности об отъезде Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года на встрече с активом местной власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. «Она говорит, что ее заставили. Это я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте. Никогда, поверьте, никогда я не ставил так вопрос. Она пришла (вот генерал Павлюченко) к нему (начальник оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко. - прим. ВЗГЛЯД) и просит: «Скажите президенту, я хочу уехать». Так было дословно. Ты мне доложил. Я говорю: пусть едет. Это после того, Валерий Павлович (Валерий Вакульчик, который в тот период руководил КГБ Беларуси. - прим. ВЗГЛЯД), как их хотели сжечь в этом доме. Помнишь, когда я тебе приказал «Альфу» снять с улиц. Он кричал: «Александр Григорьевич, как «Альфу» снять, они Дворец Независимости..?» – «Снимай, – говорю. – С тобой будем стоять с автоматами, но защити этот дом (где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции. - прим. ВЗГЛЯД). Сожгут же негодяи и нас обвинят», – приводит слова Лукашенко БелТА. «Это все было спровоцировано спецслужбами, когда они собрали весь этот координационный совет и повели в отдельный дом, и она туда пошла. Благо, что у нее в окружении был кто-то из наших военных и охранял ее, и он сообразил, что быть беде, и он позвонил в МВД. И тогда я приказал Валерию Павловичу немедленно снять «Альфу» и переодеть, чтобы не военные были, а в гражданке. Продемонстрируй, что мы увидели, что они хотят. И это нас спасло», – рассказал Лукашенко. По словам главы Белоруссии, Тихановская прибежала на следующий день после этого инцидента. «Я сказал: передайте ей, что МВД тебе поможет выехать к детям. Про мужика своего ни слова не обмолвилась. Не успела она выехать, как мне звонят и говорят, что у нее денег нет. Я сказал, чтоб попросили у одной государственной компании, чтобы выделили 15 тыс. долларов, это все-таки дети. Вот, что было. И она говорит, что ей угрожали, что детей отбирали. Первый раз о ней говорю, хоть с женщинами не воюю». Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов. Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии. Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Белоруссии 30 июля 2021, 13:14

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва не получала обращений от Минска насчет возможности размещения российских военных в Белоруссии, это возможно только после официального обращения руководства страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность размещения российских вооруженных сил в Белоруссии. Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что для безопасности Союзного государства готов принять в Белоруссии российских военных, передает РИА «Новости». «Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные вооруженные силы. Не считая «территориалов», мы можем в нужный момент, в короткий промежуток времени, 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», – заявил Лукашенко, передает БелТА. Также Лукашенко заявил, что Белоруссия впервые столкнулась с масштабными санкциями Запада, который хочет оставить граждан без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство политикой властей республики. Белорусская спортсменка пристыдила Тимановскую 2 августа 2021, 01:58

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Анастасия Мирончик-Иванова раскритиковала свою соотечественницу Кристину Тимановскую, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде. Мирончик-Иванова заявила, что «очень стыдно для спортсменки такого уровня», которая «защищает честь страны», попасть «в такую ситуацию». «К сожалению, у нас все очень расстроены», – приводит ее слова Sport24 со ссылкой на канал «Беларусь 1». Мирончик-Иванова сказала, что не раз «наблюдала» за Тимановской и «прочувствовала» в свой адрес «негатив». «И такое было, спортсмены это подтвердят», – сказала она, добавив, что наблюдалось «какое-то ее беспокойство, какое-то хаотическое движение» Тимановской. Однако «в тот момент она вела себя тихо, спокойно, не выносила, что называется, сор из избы», но «потом последовали такие действия, которые очень разочаровали» и спортсменов, и болельщиков, сказала Мирончик-Иванова. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской 1 августа 2021, 22:20

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Чехия готова помочь белорусской спортсменке Кристине Тимановской и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите, сообщил глава МИД страны Якуб Кулганек. Он назвал ситуацию вокруг спортсменки «скандальной». Кулганек сообщил, что данный вопрос обсуждался с главой правительства Чехии Андреем Бабишем и руководителем МВД страны Яном Гамачеком. Тимановской предлагают «визу к вступлению на территорию» Чехии, чтобы спортсменка могла уже в Чехии «обратиться за международной защитой». «Наше посольство в Токио также готово ей помочь», – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский послужило выступление в Instagram, в котором она подвергла критике тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики. Позже видео было удалено. Государственные СМИ обвинили спортсменку в «несдержанной выходке». В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Польша предложила визу белорусской легкоатлетке Тимановской 2 августа 2021, 04:24

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вокруг которой разгорелся скандал на Олимпиаде, может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет, заявил замглавы МИД страны Марчин Пшидач. «Чемпионат» со ссылкой на соцсети сообщал, что посольство Польши в Токио готово оказать правовую и консульскую помощь Тимановской, МИД Польши дал соответствующее поручение консулу Польши. Позднее Пшидач заявил, что «Польша готова помочь» Тимановской, спортсменке «предложили гуманитарную визу», передает RT. Тем временем глава Национального спортивного агентства Чехии Филип Нойссер заявил, что Тимановская, если ей будет предоставлено убежище в Чехии, может прибыть в республику правительственным спецбортом, которым из Токио будет возвращаться национальная олимпийская сборная, передает ТАСС со ссылкой на «Список». Глава МИД Чехии Якуб Кулганек уже заявлял, что его страна готова помочь белорусской спортсменке и предоставить ей визу, чтобы легкоатлетка могла попросить о международной защите. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Лукашенко заявил о попытках Запада оставить белорусов без пенсий 30 июля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Белоруссия впервые столкнулась с масштабными санкциями Запада, который хочет оставить граждан без пенсий и зарплат, спровоцировав недовольство политикой властей республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «С таким размахом ограничительных мер мы еще не сталкивались, хотя мы это не драматизируем. Да, Запад понимает ущербность санкционной тактики для самого себя. Но главная цель – оставить народ без пенсий, зарплат, пособий, образования, медицинского обслуживания и вызвать недовольство белорусов», – сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА. По его словам, вводя поэтапно пакеты санкций, их инициаторы нащупывают «болевые точки» республики. «Бьют прежде всего по экспортным отраслям белорусской экономики: нефтехимия, машиностроение, калийная отрасль и прочее», – отметил Лукашенко. Он также заявил, что наступательная военная инфраструктура НАТО методично наращивается вдоль границ Белоруссии. «Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», – сказал глава государства. Кроме того, Лукашенко заявил, что события в республике после выборов 2020 года являются следствием скоординированной политики Запада, и попытки расшатать общество продолжатся на всех «тактических направлениях». «Я хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, - это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются и будут продолжаться на всех тактических направлениях», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости». Ранее Лукашенко назвал действия ЕС против Минска подталкиванием к третьей мировой войне. Он также заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке. Бунт Тимановской превратили в анекдот 2 августа 2021, 09:18

Фото: REUTERS/Issei Kato

Текст: Дмитрий Зубарев

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства, стала героиней анекдота. Специальный корреспондент ВГТРК Валентин Богданов рассказал о новом анекдоте, связанном с последними событиями с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. «Какое кратчайшее расстояние между Минском и Токио? Одна стометровка», – передает «Царьград» сообщение Богданова в соцсетях. Напомним, появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. Сообщалось, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Сама Тимановская заявила, что находится »в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если захочет. МОК оценил необходимость санкций в отношении Белоруссии из-за Тимановской. Внучка Лукашенко вышла замуж 1 августа 2021, 00:55 Текст: Антон Антонов

Виктория Лукашенко, дочь президента Национального олимпийского комитета Белоруссии Виктора Лукашенко и внучка президента страны Александра Лукашенко, вышла замуж, сообщают СМИ. На церемонии присутствовал сам глава государства. Поздравляя внучку и ее супруга, он заявил: «Вы пишете вашу историю». На торжество в ресторане были приглашены около 70 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого». Виктория Лукашенко родилась в 1998 году, сообщает Пятый канал. В 2008-м Виктория сыграла одну из главных ролей в белорусском фильме «На спине у черного кота», а в 2010-м снялась в российском сериале «Гадание при свечах», где исполнила роль героини-гадалки в детстве. Напомним, всего у Лукашенко трое сыновей и семеро внуков. Тимановская собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката 1 августа 2021, 22:57

Фото: Vegard Wivestad Grott/

Bildbyran/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной захотел вернуть с проходящей в Токио Олимпиады в Белоруссию, собралась рассказать о дальнейших планах через адвоката. В интервью телеканалу «Асахи-ТВ» Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте», а о «дальнейших планах» сообщит «утром через адвоката». Она не уточнила, покинула ли она отделение полиции в токийском международном аэропорту Ханэда. Источник ТАСС сообщил, что Тимановская все еще находится в отделении. Сейчас перед участком по-прежнему стоят журналисты, ожидающие появления легкоатлетки. Источники Nippon TV заявили, что Тимановская может обратиться с прошением убежища к властям Германии. Tokyo Sports пишет, что легкоатлетка намерена просить убежище в Австрии. Напомним, в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что ее отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. В СМИ также появилась информация о том, что Тимановская хочет подать прошение об убежище. Чехия предложила ей визу. Песков прокомментировал встречу Байдена и Тихановской 30 июля 2021, 13:20 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя встречу президента США Джо Байдена с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, заявил, что контакты американского лидера – его суверенное дело, они не влияют на ситуацию в Белоруссии. «Здесь вопрос один – кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США - это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело», – сказал Песков. Он добавил, что такого рода встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии, передает РИА «Новости». Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии. Лукашенко вернул на доработку правки в конституцию Белоруссии 30 июля 2021, 15:38 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернул на доработку представленные ему изменения в конституцию республики. «Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту (речь о председателе Совета республики Наталье Кочановой, председателе Конституционного суда Петре Миклашевиче и председателе Палаты представителей Владимире Андрейченко)», – сказал Лукашенко, передает БелТА. «Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение – пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум», – добавил он. По его словам, предлагаемые в Основной закон изменения – это концепт будущего Белоруссии. «Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах. Все, кто хотел принять в этом обсуждении участие, были услышаны», – сказал Лукашенко. Ранее Конституционная комиссия Белоруссии выступила с инициативой ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Тбилиси увидел признаки финансирования грузинской оппозиции из Киева 31 июля 2021, 12:44 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о подозрениях в финансировании грузинской оппозиции из Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В прямом эфире телекомпании «Палитра» он заявил, что «выявляются отчетливые признаки финансирования из Киева партии «Для Грузии» бывшего премьер-министра Георгия Гахария», которого Ираклий Кобахидзе назвал «предателем». Председатель правящей партии пообещал раскрыть в ближайшее время имеющуюся информацию на этот счет более детально. Ранее Грузия утверждала, что из Киева оппозицию финансирует экс-президент Михаил Саакашвили, осужденный на родине заочно на три и шесть лет лишения свободы, а ныне имеющий гражданство Украины и занимающий в этой стране пост главы исполнительного комитета реформ. Комментируя намерение Саакашвили вернуться в Грузию перед местными выборами, которые состоятся 2 октября, глава правящей «Грузинской мечты» заявил, что у бывшего президента «не хватит смелости сделать это». «Саакашвили – трусливый человек», – сказал Кобахидзе.