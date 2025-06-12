Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.2 комментария
Захарова: Данные о россиянах на борту разбившегося в Индии самолета уточняются
Российские дипломаты уточняют, находились ли граждане России среди пассажиров самолета Air India, потерпевшего крушение на территории Индии.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
«Российские дипломаты выясняют», – сказал она в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, в четверг в индийском жилом районе у аэропорта Ахмедабад на западе страны потерпел крушение пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека.