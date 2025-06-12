Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.2 комментария
Президент Эстонии призвал ЕС прекратить импорт энергоресурсов России к 2026 году
Президент Эстонии Алар Карис обратился с призывом к Евросоюзу прекратить импорт энергоресурсов из России к 2026 году и ужесточить экономические меры против Москвы.
Как сообщила телерадиокомпания ERR, в своем заявлении Карис отметил необходимость продолжать давление на Россию с помощью санкционного экономического инструментария, передает РИА «Новости».
Президент Эстонии также заявил о необходимости укрепления европейской оборонной промышленности.
Ранее ЕС подготовил «дорожную карту» отказа от газовых сделок с Россией. Юристы указали на тщетность попыток ЕС отделаться от российских газовых обязательств.