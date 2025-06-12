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Трамп назвал конфликт на Украине войной беспилотников нового времени
Американский президент Дональд Трамп отметил возросшую роль дронов в ходе спецоперации на Украине, он указал на их эффективность и возможности.
Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force One заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной стал примером того, как беспилотники формируют современное поле боя, сообщает «Газета.Ru».
«Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это – война беспилотников».
По его словам, дроны проявили себя как «быстрые и умные системы», и еще три года назад сложно было представить, что они станут настолько мощным и влиятельным оружием.
Трамп добавил, что беспилотники способны заменить множество других видов вооружений, включая самолеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обеспечить лидерство России в беспилотной сфере к 2030 году.