Трамп назвал конфликт на Украине войной беспилотников нового времени

Tекст: Алексей Дегтярев

Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force One заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной стал примером того, как беспилотники формируют современное поле боя, сообщает «Газета.Ru».

«Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это – война беспилотников».

По его словам, дроны проявили себя как «быстрые и умные системы», и еще три года назад сложно было представить, что они станут настолько мощным и влиятельным оружием.

Трамп добавил, что беспилотники способны заменить множество других видов вооружений, включая самолеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обеспечить лидерство России в беспилотной сфере к 2030 году.