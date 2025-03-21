Путин поручил обеспечить лидерство России в беспилотной сфере к 2030 году

Tекст: Дарья Григоренко

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней, определив целевые показатели, характеризующие такое лидерство, и предусмотрев финансирование соответствующих мероприятий», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад президент ждет до 1 июня, далее – раз в полгода.

Путин поручил принять меры, обеспечивающие при производстве и эксплуатации беспилотников внедрение технических решений, основанных на применении технологий искусственного интеллекта. Для реализации этих задач правительству предстоит сотрудничать с АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» и «Сбером», а также принять меры по расширению экспериментальных правовых режимов для увеличения использования беспилотных систем. Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 1 июня.

Кроме того, Путин поручил уточнить полномочия органов публичной власти по введению и снятию ограничений на полеты беспилотников в регионах с уровнем базовой готовности, что подразумевает подготовку предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов и директор ФСБ Александр Бортников, а срок исполнения данного поручения установлен до 30 апреля 2025 года.

Ранее главный конструктор беспилотной авиационной системы (БАС) С-76 Евгений Рубцов сообщил газете ВЗГЛЯД, что новый российский беспилотник С-76 имеет экспериментальные силовые установки, в том числе восемь подъемных электрических двигателей, которые проходят испытание вместе с аппаратом.