В МИД обвинили НАТО в поддержке вбросов команды Навального для вмешательства в дела России Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд 18 августа 2021, 21:58 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин встретится с представителями «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии, рассказали источники, близкие к руководству партии, и источник в администрации президента. По сведениям «Коммерсанта», во встрече 22 августа примут участие «новые лица» партии, а также члены первой пятерки ее федерального списка: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. По данным издания, окончательный сценарий встречи еще прорабатывается, но мероприятие 22 августа будет публичным. Путин 19 июня посетил первый этап предвыборного съезда «Единой России», на котором были выдвинуты кандидаты партии в депутаты Госдумы. Во второй части съезда единороссы планируют представить свою предвыборную программу.

Путин поручил ускорить развитие пропускной способности БАМа и Транссиба 16 августа 2021, 17:22

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для ускоренного развития провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на ускоренное развитие провозной и пропускной способности инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, в том числе в целях обеспечения вывоза угля из Республики Хакасия, Республики Бурятия, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия) в восточном направлении», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад должен быть представлен до 1 ноября. Кроме того, глава государства поручил правительству до 15 сентября представить предложения по увеличению объемов вывоза угля из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. «Правительству РФ... представить предложения... по увеличению объемов вывоза угля, в том числе в восточном направлении, из субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, и по разработке нормативно-правовой базы в целях планирования для каждого из этих субъектов РФ объемов такого вывоза до 2025 года с учетом роста провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и необходимости обеспечения баланса интересов всех грузоотправителей», – сказано в документе. Также Путин поручил до 31 декабря проработать возможность заключения между РЖД и угледобывающими организациями соглашений по объемам вывоза угля. «Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации обеспечить внесение до конца 2021 года в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... возможность заключения (с учетом подходов, согласованных с крупнейшими угледобывающими организациями) между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и угледобывающими организациями на срок до трех лет соглашений, которыми определяются объемы вывоза угля железнодорожным транспортом в восточном направлении и устанавливается ответственность сторон таких соглашений», – указано в перечне поручений. Кандидат в Госдуму от КПРФ стал лидером по расходам на зарубежную недвижимость 18 августа 2021, 14:01 Кандидат от партии КПРФ и депутат Госдумы VII созыва Владимир Блоцкий потратил на зарубежную недвижимость более 100 млн рублей, он владеет домом в Великобритании площадью 312 кв. метров. Дом и земельный участок в 1050 кв. метров в королевстве обошелся ему в 2013 году в 102,8 млн рублей. Сумма общего дохода кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих приобретению имущества, составила 117,2 млн рублей, передает «Дождь». В 2021 году Блоцкий стал 47-м в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами, по данным Forbes. С начала 2000-х Блоцкий занимался бизнесом в сфере рыбной промышленности. Согласно информации о его доходах за 2020 год, он совладелец компаний «Треска Мурманск» и «Интерфарт», торгующих рыбой и морепродуктами. Блоцкий является соавтором законопроекта о снижении НДС на пресноводную форель и других проектов, связанных с рыболовством. Депутат также имеет долю в компании по торговле недвижимостью «Подмосковье», юрфирме «Современное право» и сельскохозяйственном предприятии «Лидер». Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета Российской академии образования 16 августа 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин освободил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования. «Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», – говорится в опубликованном указе на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя министра юстиции России Юрия Любимова, на его место назначен Евгений Забарчук. Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы 16 августа 2021, 21:18 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы», – говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Глава государства поручил до сентября 2023 года проанализировать риски коррупции при вхождении госслужащих безвозмездно в управление компаниями в составе госкорпораций. Генпрокуратуре и Центробанку необходимо подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции. Кроме того, президент предложил уточнить понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «близкое родство» и «близкие отношения» в соответствующем федеральном законе. В рамках Национального плана Путин поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян. В указе отмечается, что Генпрокуратуре, МВД, СК и ФСБ к 2023 году необходимо предусмотреть запреты на работу на госслужбе коррупционерам, которые получили только штраф. Кроме того, Путин, сообщается в указе, поручил ввести ограничения для чиновника, госслужащего, руководителя госпредприятия, имеющего непогашенную судимость или подвергавшегося преследованию за коррупционные преступления. Ранее Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства России победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей». В СФ зафиксировали попытки ряда стран ОБСЕ вмешаться в выборы в России 17 августа 2021, 18:07 Текст: Елена Мирошниченко

Со стороны ряда стран ОБСЕ фиксируются попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России, заявил первый замглавы международного комитета СФ, руководитель рабочей группы комиссии Владимир Джабаров. «Комиссия фиксирует непрекращающиеся попытки вмешаться в ход парламентской избирательной кампании в России со стороны ряда стран-членов ОБСЕ», – заявил Джабаров, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии СФ. По словам сенатора, значительная часть выпадов в адрес России «не имеет отношения ни к собственно процедуре голосования, ни к обеспечению избирательных прав граждан». «Практически ежедневно мы наблюдаем поток ничем не подкрепленных обвинений в адрес избирательного законодательства нашей страны и информационные атаки на ЦИК. Это позволяет говорить о заранее спланированных попытках дискредитировать голосование как таковое», – подчеркнул он. Джабаров назвал отказ БДИПЧ и ПА ОБСЕ направить в России наблюдательную миссию «спектаклем». По его мнению, отказ «был спланирован заранее, чтобы иметь возможность выступать с безосновательными оценками, ссылаясь на отсутствие наблюдателей». «Расцениваем это как коллективную попытку срыва непредвзятого освещения выборов на международном уровне. Именно в этом ключе будем рассматривать отсылки к отсутствию наблюдателей ОБСЕ в комментариях и заявлениях по итогам голосования», – подчеркнул политик. Он также предостерег «все иностранные государства от участия в любых формах вмешательства во внутренние дела нашей страны». «Успехом такие попытки не увенчаются, а лишь навредят отношениям между странами. Огульные обвинения относительно проведения выборов в высший законодательный орган Российской Федерации не могут не испортить парламентский диалог и приведут к еще большим проблемам в работе ОБСЕ», – сказал сенатор. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин предупредил о подготовке Западом провокаций во время парламентских выборов в России в сентябре 2021 года и президентских выборов в 2024 году. Перед этим глава МИД Сергей Лавров обвинил Запад в ежедневных попытках вмешаться в дела России. Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности региона 18 августа 2021, 14:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин провел совещание с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым, в ходе которого пообещал оказать поддержку региону из-за его закредитованности. Глава государства заслушал доклад Здунова, в котором тот рассказал о проблемных вопросах в регионе, передает РИА «Новости». «Артем Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», – сказал Путин. Президент отметил, что ограничения, связанные с таким положением дел в республике, «носят искусственный характер» и их нужно снимать. При этом Путин обратил внимание врио руководителя Мордовии на сокращение инвестиций в основной капитал региона. «Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определённые ограничения в связи с долговой нагрузкой», – добавил Путин. Также глава государства обратил внимание на то, что в регионе есть положительные моменты, на которые нужно опираться: не самая большая доля аварийного жилья, меньшее количество школ, которые работают в две смены, большее количество врачей на 100 тыс. населения. «Что самое главное, в современных условиях уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным. А в целом я желаю вам успехов. Обязательно все ваши обращения будут рассмотрены и поручения будут даны», – добавил президент. Ранее временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Здунов обсудил с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым вопросы капитального ремонта зданий организаций социального обслуживания, а также строительства новых объектов. Путин поручил организовать Всероссийский антикоррупционный форум 16 августа 2021, 22:49 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин поручил Федеральному казначейству организовать Всероссийский антикоррупционный форум, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Путин также поручил обеспечить результативное и практически значимое участие России в области противодействия коррупции в рамках СНГ, а также в деятельности группы государств против коррупции и механизма конвенции ООН против коррупции, передает РИА «Новости». Кроме того, президент поручил подготовить обзор правоприменительной практики по защите лиц, сообщивших о коррупции. Он также велел проанализировать практику сообщений о возможных коррупционных правонарушениях на «горячие линии» и телефоны доверия и усилить общественный контроль в рамках нацплана по борьбе с коррупцией. Также Путин считает, что необходимо утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян. Путин поручил представлять отчет о новых формах коррупции с использованием цифровых технологий, подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты, а также по детализации сведений о доходах, размещаемых в интернете. Генпрокуратура должна предоставить к июлю 2024 года предложения по правовому регулированию для пресечения коррупционных преступлений, связанных с криптовалютой. Напомним, Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции. В частности, поручил Генпрокуратуре России при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок. На площадке «Единой России» озвучили новые меры господдержки людей с инвалидностью 16 августа 2021, 14:41 Помощь со стороны государства должна в большей степени соответствовать запросам самих людей с ограниченными возможностями. Такое мнение озвучили участники встречи, посвященной вопросам обеспечения комфортной жизни для людей с инвалидностью, которая прошла на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России». Наибольшую поддержку и помощь инвалидами оказывают их родственники и близкие люди, поэтому необходимо расширить для них перечень льгот, считает председатель правления «Совета Матерей» Татьяна Буцкая. Она предложила повысить до прожиточного минимума пособия по уходу за инвалидами. На его получение не должно влиять наличие других денежных поступлений, в том числе от официальной работы. Кроме того, нужно отменить транспортный налог на автомобили до 250 л. с. для тех людей, кто помогает перевозить инвалидов I и II группы на своих собственных машинах. «Сейчас в законе до 70 л. с. Но это очень маленькие автомобили, современные кресла в них просто не помещаются. Для многих отмена налога будет очень хорошей поддержкой», – приводятся ее слова на сайте партии «Единая Россия». Буцкая отметила, что важная составляющая комфортной жизни инвалидов – это доступная среда, созданию которой требуется максимум внимания. «Дома, которые строятся сейчас, детские поликлиники, торговые центры и магазины, физкультурные центры – все новое, что строится, изначально должно быть направлено на то, чтобы туда мог заехать человек на инвалидном кресле или мама с коляской», – отметила руководитель «Совета матерей». Безбарьерная среда необходима и в школах, подчеркнула Уполномоченный при президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова. Ее создание нужно предусмотреть при реализации программы капремонта учебных заведений, которую «Единая Россия» реализует вместе с правительством, считает она. «Давайте подключим специалистов и определим, какие технические решения возможны, чтобы при капремонте учитывался этот запрос, чтобы такие ребята могли в любой школе страны прийти и спокойно учиться с другими детьми», – подчеркнула она, напомнив, что срок реализации программы создания доступной среды продлен до 2025 года. Руководитель Центрального штаба Российских студенческих отрядов, член Общественной палаты РФ Михаил Киселев в свою очередь подчеркнул важность использования инновационного подхода для решения проблем людей с ограниченными возможностями. Особенно это актуально в ситуациях, когда нет технической возможности оборудовать для инвалидов-колясочников старые дома или предоставить им квартиры на первом этаже. «Мне кажется, иногда с комиссией МСЭ и социальных учреждений можно принимать решение, когда вместо доступного здания тебе дадут доступную технологию. Я весной тестировал коляску-вездеход в Новосибирске, которая спокойно перемещается по ступенькам. Такие инструменты нужно использовать, когда мы не можем все переоборудовать, а человек не может ждать, когда его переселят, ему надо жить сегодня», – пояснил он, отметив, что аналогичный подход надо использовать в обеспечении людей планшетами со шрифтом Брайля. Более широкое использование ИТ-технологий поможет и при социализации инвалидов, уверена и депутат Красноярского городского Совета депутатов, инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. «Необходимо внести в государственную программу «Доступная среда» выдачу ноутбуков людям с инвалидностью. Это [будет означать] включение таких людей в социум, расширение его горизонтов. Ведь посредством интернета можно посетить любую точку мира, сходить на экскурсию или понаблюдать за дикой природой в режиме онлайн. Это станет частью психологической адаптацией человека к своему положению», – считает она. Участники круглого стола обратили внимание и на необходимость сохранения льгот при трудоустройстве инвалидов. Как отметил председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев, сейчас трудоустроено небольшое количество инвалидов – всего около 1/5 от общего количества. «Они не трудоустраиваются, потому что боятся потерять свои льготы. Ни о какой социализации речи здесь идти не может, когда человек не работает и все время находится дома. На мой взгляд, льготы никаким образом не должны от этого [трудоустройства] зависеть», – подчеркнул он. Рассматривая тему трудоустройства инвалидов, следует особое внимание уделить студентам и выпускникам вузов с ограниченными возможностями, считает руководитель Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина. «Есть такие направления, которые предполагают удаленную работу, в сфере IT, например. И здесь можно было бы привлечь таких гигантов, как Мейл и Яндекс. Хотелось бы, чтобы эта работа велась, и здесь мы в рамках нашей деятельности готовы содействовать, думать, как можно реализовать», – заключила она. Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу партии. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегических сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Их инициативы войдут в тематические блоки документа. Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России» 16 августа 2021, 19:20 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства России победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей». Об этом говорится в указе президента, который опубликован на официальном портале правовой информации. Наличие документа, подтверждающего победу в конкурсах, проводимых АНО, будет учитываться при обращении с заявлением о получении российского гражданства. Напомним, в марте Путин поручил проработать упрощение получения российского гражданства для победителей конкурсов АНО «Россия – страна возможностей». Определен номер «Единой России» в бюллетене на выборах в Госдуму 16 августа 2021, 13:01

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Партия «Единая Россия» будет стоять под пятым номером в избирательном бюллетене на сентябрьских выборах в Госдуму, это было определено с помощью жеребьевки, которая проходит в Центризбиркоме. Жребий за «Единую Россию» вытянул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС. Первой в бюллетене будет стоять партия КПРФ. В жеребьевке принимают участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. Это ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин поручил Генпрокуратуре отчитываться о случаях подкупа иностранцев при сделках 16 августа 2021, 22:05 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре России при участии СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторинга отслеживать факты подкупа иностранцев и руководителей международных организаций при совершении коммерческих сделок. «Подготавливать и ежегодно, до 1 мая, предоставлять доклад о выявлении, раскрытии и расследовании фактов подкупа иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций при осуществлении коммерческих сделок», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации. Доклад генпрокуратура будет готовить вместе с СК, МВД, ФСБ и Росфинмониторингом. Также ведомству совместно со Следственным комитетом и ФСБ необходимо проанализировать и подготовить предложение по выделению в отдельное от основного уголовное производство дел о розыске и доходов, полученных преступным путем. Ранее Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Эксперт оценил поручения Мишустина по итогам визита в Хабаровский край 17 августа 2021, 18:20 Текст: Анастасия Куликова

«Радует, что принципиальные решения принимаются после того, как глава правительства лично приехал в регион, пообщался с простыми людьми, услышал их пожелания и лишь затем принял соответствующие решения», – заявил газете ВЗГЛЯД общественник Андрей Белоглазов. Так он комментировал публикацию поручений Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Хабаровский край. «Во-первых, сам по себе визит премьер-министра и его поручения говорят о том, что он держит руку на пульсе и пытается помочь жителям региона конкретными делами. Например, это касается выделения ресурсов для завершения строительства детской больницы в Комсомольске-на-Амуре. Это проблемный, но очень важный объект, который на протяжении нескольких лет никак не могут достроить» – сказал член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов. «Также стоит отметить поддержку градообразующих судостроительных предприятий. Для любого жителя Хабаровского края важно иметь стабильную работу, гарантированный доход и развитую инфраструктуру. Поэтому поддержка того же Амурского судостроительного завода государственными заказами говорит о том, что сотрудники предприятия будут стабильно получать свою зарплату и получат уверенность в завтрашнем дне. Это важно для промышленного центра Хабаровского края», – добавил собеседник. «И, конечно же, каждого жителя Хабаровского края тревожит личный вопрос – возможность пользоваться подержанными праворульными автомобилями японского производства. Введение моратория на установку системы Эра-ГЛОНАСС – важнейшая для нас тема. Мы за последние десятилетия привыкли к японским автомобилям, пользуемся ими в повседневной жизни, поэтому для жителей региона такое решение – однозначный плюс», – считает эксперт. «Таким образом и сам визит, и поручения премьера в регионе оценивают позитивно. Радует, что принципиальные решения принимаются не просто в высоких кабинетах Москвы, а после того, как глава правительства лично приехал в регион, пообщался с простыми людьми, услышал их пожелания и лишь затем принял соответствующие решения. Это очень положительный момент», – заключил Белоглазов. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Хабаровский край. Два поручения касаются завершения строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Возводить здание начали еще в 2017 году, но из-за ошибок в проектной документации объект пришлось заморозить. Сейчас проектная документация доработана и прошла государственную экспертизу. Строительство и оснащение больницы планируется завершить к 1 сентября 2023 года, указано на сайте правительства. Еще одно поручение касается продления временного порядка ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. До 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлен еще на один год – до 3 декабря 2022 года. Отдельный блок поручений посвящен вопросам модернизации и реконструкции Амурского судостроительного завода. Напомним, с 26 по 29 июля Мишустин побывал с рабочими поездками в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов – Иркутской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае. В ходе командировок глава правительства посетил промышленные предприятия, социальные и инфраструктурные объекты, встретился с главами регионов, а также провел совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке. Ранее эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «своим визитом в Хаюаровский край и встречей с Дегтяревым Мишустин символически закрепил достижения врио губернатора». «Теперь Дегтяреву есть с чем идти к избирателям в сентябре. В своей предвыборной повестке он делает акцент на крупные социальные проекты», – уверен политолог. Выборы-2021: Жириновский вступился за должников, Миронов предложил упростить согласование ремонта 16 августа 2021, 08:50 Текст: Михаил Мошкин,

Анастасия Куликова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «драконовским» законопроект, по которому должникам грозит изъятие загранпаспортов. Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил упростить жилищные нормы – в той части, которая касается перепланировки квартир. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил РИА Новости, что считает законопроект об изменении порядка выезда и въезда в Россию, предполагающий изъятие загранпаспортов у должников, «абсолютно драконовским». Государство вынуждено искать способы, как простимулировать должников рассчитаться, но изымать паспорта за долг в 30 тысяч рублей – это чрезмерная санкция, полагает Жириновский. При этом, добавил он, крупных должников нужно искать отдельно, накладывать на них судебные ограничения. Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сказал в комментарии партийному сайту, что россияне должны иметь возможность узаконить перепланировку жилищных помещений с минимальными издержками в декларированном порядке, если задуманная перепланировка не нарушит целостность здания. Миронов напомнил, что многие жилищные нормы регулируются региональным законодательством – и в одном субъекте Федерации возведение легкой перегородки из гипсокартона не нужно согласовывать с властями, а в соседнем это уже обязательно. России нужна не только амнистия перепланировок, но и систематизация и либерализация федеральных региональных законов, чтобы и после амнистии люди могли обустраивать свое жилище так, как они этого хотят, отметил лидер справедливороссов. В субботу в Москве на Пушкинской площади задержали пятерых участников акции КПРФ. Как сообщило издание «Коммерсант», акция была заявлена как встреча депутатов Госдумы от КПРФ, среди которых был лидер московских коммунистов Валерий Рашкин, с избирателями. Предполагалось, что встреча с депутатами будет посвящена протестам против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции. Участники, впрочем, выступали с другими требованиями – в частности, восстановить регистрацию на выборах директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина. «То, что Владимир Жириновский раскритиковал законопроект об ограничениях для должников, будет положительно воспринято электоратом ЛДПР. Более того, должников в стране – несколько миллионов человек, и вряд ли кто-то из них одобряет инициативу законодателей: не выпускать за границу за долг, условно говоря, в 15 рублей. Поэтому надо ожидать, что заявление Жириновского пойдет на пользу партии при голосовании на думских выборах», – полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Что касается инициативы Миронова, то, казалось бы, она – далеко идущая, предполагает пользу многим гражданам, – заметил Данилин. – Но надо сказать, что перепланировки, о которых говорит депутат, на практике легко согласуются уполномоченными на то органами власти. Гораздо больше вопросов возникает, например, при переносе электрической или газовой плиты. Инициативу следовало бы конкретизировать, в противном случае она не получит отклика». Что касается акции КПРФ в Москве, то, как полагает Данилин, Компартия – или во всяком случае руководство московских коммунистов во главе с Рашкиным – осознанно идет на организацию таких акций, во время или после которых возможны задержания. «Организаторы, видимо, предполагают, что протестно настроенный коммунистический электорат оценит подобные сообщения, которые повысят популярность КПРФ. Не исключаю, что это действительно поможет коммунистам получить дополнительные голоса», – отметил собеседник. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021 Эксперт оценил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму 16 августа 2021, 18:30 Текст: Анастасия Куликова

«Первое место в бюллетене вряд ли добавит голосов КПРФ. На прошлых выборах в Госдуму эту позицию занимала «Родина», и к каким-то мощным результатам партию это не привело», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Виноградов. Ранее в ЦИК России в ходе жеребьевки распределили места партий в предвыборном бюллетене. «Сейчас главная проблема в том, что партии в бюллетене названы в неудобоваримом для избирателя формате. Речь идет о том, что помимо названия партий даны громоздкие бюрократические названия – например, «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые», – заметил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, «было бы логично, чтобы партии в бюллетене назывались ровно так, как они называются в быту и в СМИ». «Кто хочет – аббревиатурой, кто хочет – коротким названием: «Зеленые», «Партия Роста», «Родина» «Единая Россия», «КПРФ». Ведь чем короче название – тем больше у него шансов быть прочитанным. Поэтому, думаю, нам надо возвращать нормальные формулировки», – добавил Виноградов. При этом каждая партия наверняка будет «эксплуатировать свою цифру». «Разумно, что та же «Единая Россия», оказавшись по пятым номером, делает ставку на то, что цифра 5 символизирует пятерку кандидатов, с которой партия идет на выборы, а не пятерку в дневнике школьного отличника. Почему? Потому что, во-первых, мало кто любит отличников. Во-вторых, для других партий такая позиция могла бы стать сигналом к расслабленности, мол, оценки уже расставлены», – считает политолог. «А вот первое место, доставшееся КПРФ, хоть и выглядит комфортно, но вряд ли добавит голосов коммунистам. Перед ними по-прежнему стоит задача привести своего избирателя на участки. На прошлых выборах в Госдуму эту позицию занимала «Родина», и к каким-то мощным результатам партию это не привело. КПРФ стоит это учитывать», – заключил Виноградов. Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» будет стоять под пятым номером в избирательном Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» будет стоять под пятым номером в избирательном бюллетене на сентябрьских выборах в Госдуму. Первой в бюллетене будет стоять партия КПРФ. Это было определено с помощью жеребьевки, которая прошла в Центризбиркоме. В жеребьевке приняли участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. Это ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 17 августа 2021, 21:02 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля. «С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Ранее спасатели обнаружили тела трех погибших членов экипажа разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В. Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.