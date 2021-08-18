Лавров обсудил с турецким коллегой стабилизацию ситуации в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили стабилизацию ситуации в Афганистане, призвали ключевые силы обеспечить безопасность и порядок, сообщили в дипломатическом ведомстве.

«Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране», – передает РИА «Новости» сообщение МИД России.

Также отмечается, что в ходе разговора были затронуты и другие вопросы международной и двусторонней повестки дня, рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.