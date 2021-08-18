Китай пообещал помогать в восстановлении Афганистана

Немецкий эксперт оценил шансы ЕС сохранить влияние в Афганистане

«Вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту, европейским стратегам нужно сотрудничать с Россией и Китаем, а также со странами Центральной Азии», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее депутаты Европарламента заявили о том, что Евросоюзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум».

«Запад полностью потерпел фиаско в Афганистане. 20 лет назад европейцы слепо следовали за США, не обдумав альтернативные сценарии, цели и стратегии. Теперь американцы сделали ставку на сдерживание России и Китая, а не исламского фактора, поэтому приняли решение уйти из Афганистана. А европейцы скоро столкнутся с главной проблемой – потоком беженцев из Афганистана, который хлынет в Европу», – считает немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, слова отдельных европейских политиков о необходимости сформировать собственную стратегию Евросоюза в Афганистане абсолютно голословны.

«Это судорожная попытка оправдать провальные действия в регионе. Такие разговоры мы слышали в Ливии, Сирии и Ираке. Это пустые слова. Вместо того, чтобы разыгрывать исламистскую карту против России и Китая, как они это делают, западным стратегам нужно сотрудничать с ними и со странами Центральной Азии. НАТО нужно срочно договариваться с ОДКБ, чтобы стабилизировать и сдерживать угрозу радикального исламизма. Кроме того, ЕС следует искать сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Это первое, что приходит на ум», – объясняет эксперт.

«Но, к сожалению, Евросоюз в некоторых внешнеполитических вопросах все еще действует в лоне американской политики, которая направлена на сдерживание России и Китая. А это абсолютно тупиковый путь», – отмечает Рар. Однако политолог сомневается, что европейцы изменят свою политику. «У ЕС на данный момент нет ни достаточной фантазии, ни политической воли самостоятельно предпринимать какие-то решения. Европа остается международным актором только на бумаге», – с сожалением признал собеседник.

Рар уверен, что построить демократию в Афганистане невозможно так же, как в Сирии и Ливии. «Но у Запада нет других идей. Там нужно во что бы то ни стало контролировать и координировать действия прозападного диктатора, который бы сдерживал радикальный исламизм», – считает Рар.

Что касается возможностей Великобритании заполнить политический вакуум в Афганистане после ухода США и коалиции, то, по мнению эксперта, она, как и многие другие европейские страны, уже «давно потеряла возможность действовать глобально». «Если американцы не вернутся в Афганистан, что я исключаю, то заявления Лондона останутся голословными. Даже если там захотят возглавить какое-то европейское движение за возвращение в Афганистан, то за Великобританией никто не последует в Европе», – предполагает эксперт.

Рар уверен, что Россия и Китай действительно будут пытаться укрепить свои позиции в Афганистане для борьбы с новым очагом напряженности. «Это станет серьезным экзаменом на зрелость для российско-китайских отношений. Кто, если не они, будут противостоять растущему исламизму в регионе? Поэтому внимание мировой общественности будет приковано к ШОС. Кроме того, Пакистан будет традиционно пытаться захватить себе часть влияния в Афганистане. Из Исламабада в первую очередь пойдут в Афганистан новые структуры «Аль-Каиды», – уверен эксперт. – Также Россия и Китай должны обязательно включить в свою миротворческую стратегию Иран, который является важным игроком в регионе».

Европейскому союзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как Россия и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум», заявила в понедельник группа депутатов Европарламента. Депутаты назвали вывод войск США и НАТО из Афганистана поспешным и неподготовленным.

Во вторник пройдет видеоконференция глав МИД стран Евросоюза, на которой министры попытаются выработать единую позицию. В Европарламенте считают, что Пакистан, Иран и Индия «должны сыграть конструктивную роль в Афганистане», передает РИА «Новости».

В свою очередь глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Лондон будет относиться к движению «Талибан» с «прагматических» позиций и попытается взаимодействовать с талибами.

В российском МИД ответили на заявление Европарламента о «планах» Москвы на Афганистан. «Куда проще вернуться к истокам – объявить Россию угрозой. Хотели как лучше, получилось как всегда: «надо перевернуть страницу, идти вперед, Китай, однако, беспокоит» – вот, собственно, и вся история», – отметил в комментарии РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Дипломат также напомнил, что Россия ранее предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но альянс не проявил интереса. В НАТО также не захотели налаживать диалог с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Результат этого высокомерия – беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», – отметил дипломат.

Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула после взятия столицы Афганистана движением «Талибан» (запрещено в России). Американская и европейская пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение американцев и их союзников в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, Россия и Китай якобы хотели, чтобы Соединенные Штаты бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия готова «приручить» новую афганскую власть.

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