Талибы заявили в Кабуле о всеобщем помиловании

Движение «Талибан» (запрещено в России) провело первую пресс-конференцию, представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение контролирует все границы страны, а также не намерено сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании.

«Движение «Талибан» не хочет сводить счеты со своими соперниками, издан акт о всеобщем помиловании», – сообщил спикер движения на пресс-конференции в Кабуле, его слова приводит РИА «Новости».

Также он заверил всех афганцев, в том числе сотрудничавших с США и их союзниками, в том, что им дарована амнистия, они находятся в безопасности и призвал остаться в стране.

«Мы гарантируем безопасность всех тех, кто работал с США и их союзниками, переводчиками или кем-либо другим. Учитывая их таланты и навыки, мы не хотим, чтобы они покидали страну. Хотим, чтобы они служили своей родине», – заявил он.

Кроме того, талибы обещают не мстить никому и учесть прошлые ошибки. «Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане», – сказал он.

По его словам, талибы хотят успокоить весь мир и в особенности США в том, что территория Афганистана не будет использоваться против какой-либо стороны. «Движение «Талибан» намерено успокоить весь мир и в особенности США в том, что территория Афганистана не будет использована против какой-либо стороны», – сообщил Муджахид.

Он также рассказал, что «Талибан» обеспечит права женщин согласно законам шариата.

«Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане и наши женщины тоже мусульманки», - передает его слова ТАСС.

Муджахид подчеркнул, что талибы имеют право вводить исламские законы на территории Афганистана.

«Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право – вводить исламские законы в нашей стране», – сказал он.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.