Пресс-секретарь Зеленского разъяснил установку советских инсталляций в центре Киева

Инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины, не направлены на пропаганду ценностей СССР, заявил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров.

«Ситуация, которая возникла и которую мы сейчас наблюдаем в прямом эфире – это следствие манипуляций. Потому что то, что я увидел в СМИ и почитал в Facebook: говорят, что это какая-то провокация ностальгией по Советскому союзу, говорят, что мы прославляем автоматы эти с газировкой и мороженым. Это совсем не о том. Это декорации для телевизионной трансляции на День независимости. То есть там есть все эпохи, через которые Украина прошла, чтобы этот День независимости иметь возможность праздновать», – сказал Никифоров в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, на инсталяции предполагалась казацкая эпоха, царская эпоха, Вторая Мировая война. Никифоров отметил, что люди, которые пытаются снести конструкции, сознательно акцентируют внимание только на советском периоде, игнорируя все остальное.

Пресс-секретарь добавил, что эти декорации не были рассчитаны на массовое посещение, их должны были сразу убрать после Дня независимости.

«Они никаким образом не затрагивают мемориальные конструкции. И главное, возле этих декораций не были предусмотрены какие-то массовые мероприятия. То есть там должен был пройти человек с камерой, к ним не должны были допускать людей, которые бы там ходили по этой улице. Это просто элемент трансляции», – пояснил он.

Никифоров подчеркнул, что мэр Киева Виталий Кличко решил воспользоваться ситуацией в целях личной политической выгоды. «Были ли разрешения или нет – будем выяснять, это не к офису президента вопросы», – заключил Никифоров.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. В частности, были установлены советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР.

До этого украинский министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина отойдет от «советских стандартов» организации парада в День независимости страны, мероприятие пройдет по-новому.