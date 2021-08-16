Украине предрекли нехватку питьевой воды

Украина в скором времени рискует столкнуться с острой нехваткой питьевой воды, заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов.

«Если мы в ближайшее время не поймем, что у нас проблема с трубами, с водой, то многие города, как, допустим, Очаков, будут получать воду по часам. Если мы дальше так будем жить, нам пить нечего будет в этой стране», – цитирует РИА «Новости» Несмиянова.

По его словам, очистные сооружения в стране устарели. При этом в случае отсутствия шагов по решению данной проблемы «через 20 лет лучше уезжать отсюда, чем все это восстанавливать», отмечает эксперт.

«У нас просто кошмар! Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр», – заявил директор.

Он напомнил, что недавно госпродпотребслужба Украины опубликовала информацию о том, что в некоторых регионах страны 90% воды не соответствует действующим нормам.

Ранее на Украине обеспокоились катастрофическим обмелением Днепра.