Выборы-2021: Жириновский вступился за должников, Миронов предложил упростить согласование ремонта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «драконовским» законопроект, по которому должникам грозит изъятие загранпаспортов. Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов предложил упростить жилищные нормы – в той части, которая касается перепланировки квартир.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил РИА Новости, что считает законопроект об изменении порядка выезда и въезда в Россию, предполагающий изъятие загранпаспортов у должников – «абсолютно драконовским». Государство вынуждено искать способы, как простимулировать должников рассчитаться, но изымать паспорта за долг в 30 тысяч рублей – это чрезмерная санкция, полагает Жириновский. При этом, добавил он, крупных должников нужно искать отдельно, накладывать на них судебные ограничения.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сказал в комментарии партийному сайту, что россияне должны иметь возможность узаконить перепланировку жилищных помещений с минимальными издержками в декларированном порядке, если задуманная перепланировка не нарушит целостность здания.

Миронов напомнил, что многие жилищные нормы регулируются региональным законодательством – и в одном субъекте федерации возведение легкой перегородки из гипсокартона не нужно согласовывать с властями, а в соседнем это уже обязательно. России нужна не только амнистия перепланировок, но и систематизация и либерализация федеральных региональных законов, чтобы и после амнистии люди могли обустраивать своё жилище так, как они этого хотят, отметил лидер справедливороссов.

В субботу в Москве на Пушкинской площади задержали пятерых участников акции КПРФ. Как сообщило издание «Коммерсант», акция была заявлена как встреча депутатов Госдумы от КПРФ, среди которых был лидер московских коммунистов Валерий Рашкин, с избирателями. Предполагалось, что встреча с депутатами будет посвящена протестам против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции. Участники, впрочем, выступали с другими требованиями – в частности, восстановить регистрацию на выборах директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина.

«То, что Владимир Жириновский раскритиковал законопроект об ограничениях для должников, будет положительно воспринято электоратом ЛДПР. Более того, должников в стране – несколько миллионов человек, и вряд ли кто-то из них одобряет инициативу законодателей – не выпускать за границу за долг, условно говоря, в 15 рублей. Поэтому надо ожидать, что заявление Жириновского пойдет на пользу партии при голосовании на думских выборах», – полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Что касается инициативы Миронова, то, казалось бы, она – далеко идущая, предполагает пользу многим гражданам, – заметил Данилин. – Но надо сказать, что перепланировки, о которых говорит депутат, на практике легко согласуются уполномоченными на то органами власти. Гораздо больше вопросов возникает, например, при переносе электрической или газовой плиты. Инициативу следовало бы конкретизировать, в противном случае она не получит отклика».

Что касается акции КПРФ в Москве, то, как полагает Данилин, Компартия – или во всяком случае руководство московских коммунистов во главе с Рашкиным – осознанно идет на организацию таких акций, во время или после которых возможны задержания. «Организаторы, видимо, предполагают, что протестно настроенный коммунистический электората оценит подобные сообщения, которые повысят популярность КПРФ. Не исключаю, что это действительно поможет коммунистам получить дополнительные голоса», – отметил собеседник.

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