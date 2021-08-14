Талибы захватили столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном

Талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана

Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начали штурм города Мазари-Шариф – важнейшего населенного пункта на северо-западе Афганистана, заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Муджахид сообщил, что «тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх», боевики «начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города», передает Ura.ru.

По его словам, «противник» понес потери, и талибы продвигаются вперед.

«Боевики также разрушили оборонительные линии города Шаран. В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения», – подытожил он.

Между тем пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил, что боевая авиация афганской национальной армии нанесла удар по скоплению боевиков в провинции Балх на северо-западе страны, передает «Интерфакс».

Указывается, что «убиты 33 талиба, в том числе Кари Халил, он же Абу-Бейкер, ответственный за сбор налогов в уезде Шолгар».

Перед этим афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.

Также активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх. Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

Кроме того, в ночь на субботу талибы установили контроль над уездом Сайед Карам в афганской провинции Пактия, передает ТАСС со ссылкой на Муджахида, который утверждает также, что на сторону радикалов якобы перешел глава местной полиции.

«Талибы и их союзники нанесли потери солдатам, захватили два танка и много оружия и боеприпасов», – отметил он.

По его сведениям, правительственные войска отступили.

Источники в Кабуле пока не сообщали о ситуации в провинции Пактия, которая населена пуштунами и граничит на востоке с Пакистаном. Захват района Сайед Карам позволит талибам перерезать провинцию пополам и облегчит продвижение к административному центру Гардез.

Ранее в ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.