Талибы захватили столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном

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14 августа, суббота  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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Как США разрушили господство Британской империи

Рузвельт и Черчилль во время подписания Атлантической хартии общественное достояние
Ровно 80 лет назад был подписан документ, во многом определивший облик современного мира, – Атлантическая хартия. Соединенные Штаты поставили в ней условия, уничтожившие могущество Великобритании и ставшие предпосылками послевоенного доминирования Вашингтона. Как это произошло и почему к хартии присоединился в том числе СССР? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Донбасс, несмотря на «волны» украинизации, не потерял своей самобытности, которая базируется на русском языке и русской культуре. А значит, региону не нужно становиться русской землей. Он уже – русская земля. Подробности...

Как начались 500 лет западного господства

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
13 августа 1521 года, день падения Теночтитлана, можно считать символическим началом эпохи доминирования Запада. На самом деле это был долгий, растянувшийся на столетия процесс. Так и завершение этой эпохи не случится в один день. Но уже началось. Подробности...
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Русофобию надо пресекать яростно и жестко

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши великие спортсмены, особенно с Кавказа, могут написать у себя в соцсетях: ты неправильно себя ведешь, Куат. Не по-мусульмански, не по-братски. Давай-ка, извинись перед пожилой женщиной. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Талибы захватили столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном

    14 августа 2021, 14:35

    Текст: Наталья Ануфриева

    Боевики движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Асадабад, столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном, сообщил источник в местных властях.

    Источник заявил, что «Асадабад, столица провинции Кунар, и тюрьма в Кунаре пали», передает РИА «Новости».

    Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

    Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации на фоне обострения обстановки. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.


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    Талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана
       14 августа 2021, 10:28
    Фото: NAWID TANHA/EPA/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) начали штурм города Мазари-Шариф – важнейшего населенного пункта на северо-западе Афганистана, заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

    Муджахид сообщил, что «тяжелые бои продолжаются вокруг города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх», боевики «начали точечные и быстрые операции по вражеским объектам со всех концов города», передает Ura.ru.

    По его словам, «противник» понес потери, и талибы продвигаются вперед.

    «Боевики также разрушили оборонительные линии города Шаран. В руки моджахедов попало большое количество оружия и снаряжения», – подытожил он.

    Между тем пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил, что боевая авиация афганской национальной армии нанесла удар по скоплению боевиков в провинции Балх на северо-западе страны, передает «Интерфакс».

    Указывается, что «убиты 33 талиба, в том числе Кари Халил, он же Абу-Бейкер, ответственный за сбор налогов в уезде Шолгар».

    Перед этим афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.

    Также активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх. Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

    Кроме того, в ночь на субботу талибы установили контроль над уездом Сайед Карам в афганской провинции Пактия, передает ТАСС со ссылкой на Муджахида, который утверждает также, что на сторону радикалов якобы перешел глава местной полиции.

    «Талибы и их союзники нанесли потери солдатам, захватили два танка и много оружия и боеприпасов», – отметил он.

    По его сведениям, правительственные войска отступили.

    Источники в Кабуле пока не сообщали о ситуации в провинции Пактия, которая населена пуштунами и граничит на востоке с Пакистаном. Захват района Сайед Карам позволит талибам перерезать провинцию пополам и облегчит продвижение к административному центру Гардез.

    Ранее в ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

    Коментарии (18)
    Пентагон заявил о попытках талибов изолировать Кабул
       13 августа 2021, 21:50
    Фото: JALIL REZAYEE/ЕРА/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Боевики «Талибана» (признанное в России террористическим и запрещенное движение) хотят изолировать Кабул, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

    «Кабул сейчас не в состоянии непосредственной угрозы... Но мы видим попытки его изолировать», – цитирует Кирби РИА «Новости».

    Он добавил, что Пентагон продолжит поддерживать Афганистан, однако «это не всегда будет возможно». «Мы никогда не заявляли, что наши авиаудары с воздуха поменяют ситуацию на местах», – указал пресс-секретарь.

    «Но мы говорим, что у афганцев есть такая возможность, мы по-прежнему считаем, что они могут изменить ситуацию на местах. Мы будем делать, что мы можем сделать с воздуха, но у них есть преимущество, больше сил, ВВС, современное оружие. Местные силы могут изменить ситуацию на местах», – пояснил представитель американского военного ведомства.

    Также он отметил, что боевики продвигаются по стране с большой скоростью, Пентагон также беспокоит отсутствие сопротивления им.

    Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

    В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.

    Коментарии (39)
    Сбежавший от талибов летчик Шарпатов рассказал об их планах присоединить бывшие республики СССР

    13 августа 2021, 17:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Побывавший в плену у движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) Герой России командир Ил-76 Владимир Шарпатов заявил, что текущая ситуация в Афганистане представляет реальную опасность России.

    «То, что происходит в Афганистане, меня очень волнует, и я постоянно слежу, с самого первого дня, как на свободе оказался. Особенно в последнее время, когда американцы там хозяйничали. Сейчас мне мои друзья присылают из интернета эпизоды, как талибы начинают по-новой хозяйничать там», – заявил Шарпатов РИА «Новости».

    Он пояснил, что ему тяжело смотреть видеозаписи, где талибы жестоко себя ведут в отношении противников и местного населения. «Я после этого ночами не сплю», – признался герой.

    Пилот отметил, талибы рассказывали о своих планах, когда он был у них в плену.

    «Они говорили: «К нам присоединятся наши бывшие азиатские республики». А я говорю: «Ну, не все же с вами согласятся». «А мы их заставим, они никуда не денутся», – сказал Шарпатов.

    Герой отметил, что сообщал об этом после плена спецслужбам, те заверяли, что в курсе, но их «не слышат».

    «Это реальная угроза нашему государству», – подчеркнул Шарпатов.

    Ил-76 авиакомпании «Аэростан» под управлением Шарпатова захватили в Кандагаре в августе 1995 года. Борт летел из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан).

    Экипаж состоял из семи человек под руководством Шарпатова. В небе над Афганистаном борт перехватил талибский истребитель МиГ-21, он принудил совершить посадку в районе Кандагара.

    Всех членов экипажа арестовали, они 378 дней находились в плену в очень тяжелых условиях, мучались от жары, нехватки воды и плохой пищи. В августе 1996 года они смогли завести Ил-76 в ходе техобслуживания и поднять его в воздух.

    Самолет приземлился в ОАЭ, после чего был доставлен на родину.

    В августе указом президента России за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из плена в Афганистане, командиру Владимиру Шарпатову присвоили звание Героя Российской Федерации и вручили медаль «Золотая Звезда».

    В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.

    В пятницу же талибы подобрались на расстояние в 50 километров к афганской столице – Кабулу, они обесточили город.

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    Глава Афганистана обратился к нации на фоне обострения обстановки
       14 августа 2021, 13:06
    Фото: imago/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.

    «Проводятся срочные контакты, чтобы положить конец войне», – цитирует ТАСС Гани.

    Как передал ранее телеканал «Аль-Хадас», спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам «план по прекращению военной конфронтации». Этот документ был выработан по итогам расширенных консультаций по афганскому мирному урегулированию, которые проходили на этой неделе к Дохе.

    Также Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране и перемещение граждан.

    «Я заверяю вас, что в качестве президента мои усилия сосредоточены на том, чтобы предотвратить нестабильность, насилие и перемещение людей», – приводит РИА «Новости» слова афганского президента. Он добавил, что на данный момент ремобилизация афганских сил безопасности и обороны представляет собой главный приоритет для властей.

    «Ведутся консультации с международным сообществом, мы поделимся результатами», – добавил Гани.

    Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика.

    До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

    В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

    Коментарии (15)
    Норвегия объявила о закрытии посольства в Кабуле
       13 августа 2021, 18:10
    Фото: Sayed Mominzadah
    /XinHua/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Посольство Норвегии в афганской столице будет закрыто, заявила министр иностранных дел страны Ине Мари Эриксен Серейде.

    Посольство в Кабуле закроют на неопределенный срок, сказала глава норвежского МИДа, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Германия намерена сократить число сотрудников своего посольства в этой стране.

    Немецкое правительство решило сократить штат посольства до «абсолютного минимума», цитирует Мааса РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Дания объявила об эвакуации персонала своего посольства в Кабуле и временном закрытии диппредставительства.

    До этого сообщалось, что США отправляют в Кабул три тысячи военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

    Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

    В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.

    Коментарии (26)
    Дания эвакуирует персонал из посольства в Кабуле
       13 августа 2021, 17:26
    Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press
    Текст: Дарья Григоренко

    Дания эвакуирует персонал своего посольства в Кабуле и временно закрывает свое диппредставительство, сообщает местный телеканал TV2.

    «Все сотрудники посольства Дании в столице Афганистана Кабуле будут эвакуированы, а посольство будет временно закрыто в ближайшее время», – пояснил глава МИД Дании Йеппе Кофода, передает РИА «Новости».

    Напомним, что талибы находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

    Ранее стало известно, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием». 

    Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что для оказания помощи в эвакуации на место будут направлены два батальона морской пехоты США и один – из сухопутных сил США. Они прибудут в Афганистан в течение ближайших двух суток. Кроме того, в Кабул направили британский и канадский спецназ, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации.

    Американская разведка считает, что с нынешними темпами продвижения «Талибан» уже через месяц захватит Кабул. Такая перспектива заставляет волноваться администрацию президента США Джо Байдена.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

    При этом Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Политолог Дмитрий Дробницкий сравнил в комментарии газете ВЗГЛЯД позорное бегство США из Афганистана с эвакуацией из Сайгона.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

    Коментарии (16)
    Британские военные начали развертывание в Афганистане

    13 августа 2021, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    В Афганистане проводится развертывание британских сил, прибывших в страну для поддержки эвакуации граждан, сообщило минобороны Великобритании.

    Британское правительство одобрило использование военной поддержки. В частности, при необходимости будут использованы самолеты Королевских ВВС. Операцией будет руководить постоянный объединённый штаб в Нортвуде (штаб-квартира британских вооруженных сил в пригороде Лондона). 

    600 военных уже «начали развертывание, а члены 16-й воздушно-десантной бригады покинут страну в эти выходные», говорится в сообщении. Минобороны Великобритании заявило, что «в течение следующих нескольких недель» сделает «все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал» с британцами «более 20 лет», передает РИА «Новости».

    Напомним, вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул объявили Великобритания и Канада, их задача – обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщал, что Великобритания направит около 600 военных в Афганистан для содействия эвакуации своих граждан.

    Коментарии (8)
    США пригрозили жестким ответом в случае нападения на их военных в Афганистане

    13 августа 2021, 23:46

    Текст: Антон Антонов

    Если военные США в Афганистане подвергнутся нападению, Вашингтон даст жесткий ответ, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

    Он подчеркнул, что в случае нападения американские «командиры имеют и всегда имели право и обязанность обороняться». В случае «какой-либо атаки» на силы США американцы «дадут жесткий и уместный ответ», передает ТАСС.

    Кроме того, ранее Кирби подчеркивал, что ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Он заявлял, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) видят приход к власти возможным «лишь посредством насилия».

    Напомним, Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан. США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

    Коментарии (11)
    США начали переброску дополнительных военных в Кабул

    13 августа 2021, 21:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан, сообщило американское военное ведомство.

    Войска перебросят в Кабул, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Пентагона.

    Ранее сообщалось, что США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

    Дания в пятницу объявила об эвакуации персонала своего посольства в Кабуле и временном закрытии диппредставительства.

    В ФРГ решили сократить штат своего посольства в афганской столице «до абсолютного минимума», Норвегия же сообщила, что закроет посольство на неопределенный срок.

    Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

    В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.

    Коментарии (0)
    Талибы казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни

    14 августа 2021, 11:11

    Текст: Наталья Ануфриева

    Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) казнили 15 представителей сопротивления после взятия одного из окраинных районов города Газни, убитые занимались обороной населенного пункта, сообщают СМИ.

    Телеканал 1TV сообщил со ссылкой на источник, что казненные представители правительственных сил якобы сами сдались талибам, передает ТАСС.

    Также The Associated Press сообщает со ссылкой на местные власти, что талибы взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула.

    Боевики установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы.

    Ранее стало известно, что талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана.

    В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

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    США начали подготовку полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле

    14 августа 2021, 04:59

    Текст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США считает неизбежной полную эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле, сообщают СМИ.

    Источники Politico заявили, что Пентагон уже готовит соответствующий план. Издание смогло ознакомиться со служебной запиской для сотрудников посольства, в которой им велели приступить к уничтожению важной документации и оборудования, передает ТАСС.

    Кроме того, им велено избавиться от «предметов с логотипом посольства или ведомств» США с «изображением американского флага или же предметов, которые могут быть использованы не должным образом в пропагандистских целях». Все вещи, которые попадают под описание, необходимо «сжигать или утилизировать иным образом».

    Национальное общественное радио США также сообщало, что персонал обязали уничтожить важную документацию и настольные компьютеры. Отмечалось, что в дипмиссии работает много афганцев, неизвестно, будут ли они эвакуированы.

    Напомним, Соединенные Штаты приступили к переброске дополнительных войск в Афганистан. США отправляют в Кабул 3 тыс. военных для эвакуации посольства, которое, как сейчас заявляют в Вашингтоне, будет сокращено до минимума, ограничившись только «основным дипломатическим присутствием».

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    Испания собралась вывезти персонал посольства из Афганистана

    13 августа 2021, 22:29

    Текст: Антон Антонов

    Начинается эвакуация испанцев, которые находятся в Афганистане, сообщил МИД Испании.

    Ведомство сообщило, что его глава Хосе Мануэль Альбарес обеспокоен ситуацией в Афганистане. Он объявил о «начале репатриации сотрудников посольства, испанцев, остающихся в стране, и тех афганцев и их семей, которые работали бок о бок» с ними, передает РИА «Новости».

    МИД заверил, что «Испания готова к любым непредвиденным обстоятельствам, включая эвакуацию посольства в случае необходимости, никого не оставят». Мадрид, комментируя наступление сил «Талибана» (движение запрещено в России) заявил, что «не признает правительство» Афганистана, «навязанное силой». Испания заявила, что координирует с членами ЕС и НАТО «ответ, который будет гарантировать защиту интересов» союзников «на благо афганскому народу».

    В Афганистане остается небольшое число граждан Испании – помимо сотрудников посольства это лишь шесть испанских граждан, пятеро находятся в Кабуле, еще один за его пределами – сотрудник международной организации. Если в Афганистане есть граждане Испании, о которых МИД не знает, они тоже могут рассчитывать на эвакуацию, заявило ведомство. Испания разрабатывает план эвакуации афганских переводчиков, которые сотрудничали с испанцами.

    Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции. Ряд западных стран объявили об эвакуации посольств.

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    Су-25 вернулись на базу в Киргизии после учений на границе с Афганистаном

    13 августа 2021, 15:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские Су-25 вернулись на базу в Киргизии после учения на полигоне в Таджикистане у афганской границы, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

    «Звено самолетов Су-25 перебазировано с аэродрома Гиссар на российскую военную базу в Киргизии после завершения совместного учения, которое состоялось в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан», – цитирует сообщение ЦВО РИА «Новости».

    В ходе учений Су-25 провели задачи по поиску замаскированных баз условного противника, провели авиаудары по мишеням и отработали приемы выхода из-под ударов переносных ЗРК.

    Также штурмовики обеспечили огневую поддержку с воздуха мотострелковым и танковым подразделениям во время уничтожений незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.

    В учениях задействовали свыше 2,5 тыс. военных и порядка 500 единиц вооружения от России, Узбекистана и Таджикистана.

    Ранее в ходе учений на границе с Афганистаном применили «вертолетную карусель».

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    Пушков констатировал крах стратегии США по Ближнему и Среднему Востоку
       14 августа 2021, 13:53
    Фото: Federation Council of Russia/
    Global Look Press

    Сенатор Алексей Пушков констатировал крах внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока, это иллюстрирует ситуация в Афганистане.

    Пушков написал в Telegram, что «ввиду новостей, поступающих из Афганистана, поражают совсем недавние заявления администрации США о том, что победа талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) отнюдь не предопределена, мол, еще посмотрим и прочая».

    «Понятно, что американцам не остается ничего другого, кроме как пытаться оправдать свое поражение и стремительный уход из Афганистана. Но также очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии «экспорта демократии» – вот итог этого курса. События в Афганистане – очередное тому подтверждение», – указал он.

    Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

    Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации на фоне обострения обстановки. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

    Между тем США начали подготовку полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

    При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход американцев из Афганистана и Вьетнама.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

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    Талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика

    14 августа 2021, 12:44

    Текст: Наталья Ануфриева

    Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) почти полностью захватило город Шаран (примерно в 200 км от Кабула) – столицу провинции Пактика на востоке Афганистана, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

    Муджахид сообщил, что боевики «вошли в город Шарана – столицу провинции Пактика». По его словам, «все оборонительные системы противника захвачены, а административные и правительственные здания города осаждены», передает ТАСС.

    Талибы призывают правительственные силы сложить оружие, утверждая, что для них в настоящий момент «это лучшая возможность (...) спасти свои жизни».

    Ранее стало известно, что талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

    В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

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