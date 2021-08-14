Число погибших в результате наводнений в Турции выросло до 44 человек Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России В Анапе дожди подтопили санаторий с детьми 14 августа 2021, 14:33 Текст: Вера Басилая

Дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе, в котором находятся 443 ребенка из Коми, вода залила подвал жилого корпуса. «Сейчас задача – откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба Краснодарского края. Городская администрация и прокуратура контролируют ситуацию. Ранее почти 1 тыс. детей вывезли из подтопленных детских лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в Краснодарском крае. Мощные ливни уже накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге РоссииВ ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.

Июль 2021 года назвали самым жарким месяцем в истории мира 13 августа 2021, 20:47 Текст: Алексей Дегтярев

Июль 2021 года стал месяцем с самой высокой общемировой температурой за все время метеонаблюдений с 1880 года, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). «Климатически июль – самый теплый месяц в году. Поскольку июль 2021 года стал самым теплым июлем за всю историю наблюдений, по крайней мере номинально, это привело к самому теплому месяцу за всю историю наблюдений на планете», – цитирует сообщение NOAA РИА «Новости». В этом месяце также зарегистрировали значительно более высокую температуру в некоторых частях Северной Америки, Европы, на севере и юге Южной Америки, Северной Африки, южной части Азии, Океании. Совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 года в среднем примерно на градус выше показателей, регистрировавшихся в прошлом веке. В 2020 году ученые из норвежского Полярного института предупреждали, что уже через 20 лет в Арктике в летнее время года не будет льдов. На Кубани почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей 13 августа 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае после сильного дождя свыше 29 тыс. местных жителей остались без электричества, сообщили в Минэнерго. «В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 тыс. 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Ливни в регионе шли всю ночь и продолжаются 13 августа. Из-за стихийного бедствия оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, там подтопило 800 придомовых территорий, сообщали власти региона. Между тем синоптики предсказали сильные осадки в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Смерч в Сочи сняли на видео 13 августа 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

В одном из районов Сочи прошел смерч, его запечатлели очевидцы на видео, ролик опубликовали в соцсетях. Стихийное явление произошло в Лазаревском районе Сочи, передает Sochi24. Автор видеозаписи бурно отреагировала на смерч. «Ура, мы это увидели. В этом году смерч. Лазаревка. Несет на берег», – сказала она в ролике. Отмечается что днем в пятницу на федеральной трассе, у поселка Солоники, рухнуло дерево, из-за чего скопилась многокилометровая пробка. В четверг власти города объявили о временном закрытии всех пляжей из-за штормового предупреждения до 15 августа. В июле в населенном пункте Усть-Камчатск на Камчатке местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров. Гидрометцентр предупредил об опасной погоде 14 августа 2021, 00:11

Фото: ytatljh/vk.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ближайшие дни ряд регионов России ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что «плохая погода будет продолжаться, ожидаются опасные явления». В выходные в Сочи «сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с». В Крыму в ночь на 14 августа «ожидаются очень сильные дожди – выпадет более 50 мм», которые для региона являются «небывалыми». Также Крым ждут «грозы, крупный град, шквал ветра до 25 м/с». А в Краснодарском крае «будет опасность формирования смерчей над морем». Ливни, грозы, град и сильный ветер придут и в Ростовскую область, Северную Осетию, Адыгею, Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, а также в Саратовскую область. Опасные дожди ждут Красноярский край, передает ТАСС. Вильфанд отметил работу коллег из региональных отделений Росгидромета, которые смогли вовремя предупредить население и руководство регионов о непогоде на юге России в среду. Он рассказал, что у метеорологов есть оксюморон – «хороший прогноз плохой погоды». По его словам, прогнозы Росгидромета позволили «минимизировать печальные последствия». Напомним, на днях сообщалось, что в большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7–10 градусов. Отметим, что президент России Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. В ряде регионов страны летом 2021 года наблюдается аномальная жара. Климатолог Александр Чернокульский заявлял, что Россия якобы станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России 14 августа 2021, 14:59

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Масштаб и характер бедствий в некоторых районах России беспрецедентны, при необходимости требуется безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из пострадавших зон, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. «Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент. «Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – указал он. Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий. Президент сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем. Он призвал подумать над тем, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. По его словам, необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных. Также требуется быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. Он также подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников 13 августа 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что выступает против принудительной вакцинации школьников, а также санкций к «непривитым детям». «Во-первых, что хочется сказать точно и определенно: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации, не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо», – цитирует РИА «Новости» Кузнецову. По ее словам, по отношению к непривитым от COVID-19 детям и школьникам не должно применяться «никаких санкций». «Все пойдут в школу, очень важно, чтобы все пошли в школу и никакого дистанционного образования. Только очная форма обучения, и здесь нужно создать для этого все условия, этой цели надо добиваться», – добавила она. Ранее ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов – Минобрнауки выпустит соответствующие рекомендации. Минпросвещения запланировало начать учебный год в очном формате и дало учителям рекомендации по вакцинации. В Анапе ввели режим ЧС из-за ожидаемых ливней 13 августа 2021, 16:40 Текст: Дарья Григоренко

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Анапа, во второй половине дня возможен новый залповый выброс осадков – до 50 миллиметров, сообщила пресс-служба администрации курорта. «По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы администрации муниципалитета. Начальник Анапского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Стариков предупредил о том, что ситуации с непогодой, подобной той, что сегодня складывается в Анапе, не было десятки лет, купание и выход на малых плавсредствах в море сейчас крайне опасны «В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сложились сейчас, которых не было десятки лет, очень сложная обстановка, категорически запрещено купание в море… и на всех водоемах. Категорически запрещен выход маломерных плавсредств, все это большая угроза жизни и здоровью граждан. Обращаю ваше внимание, что вы несете личную ответственность за свою жизнь. Городские службы, МЧС, ГИМС, но самое главное это вы», – сообщил Стариков, видео с обращением которого распространила администрация города-курорта через свой Instagram. Он также напомнил, что режим ЧС накладывает на граждан определенные ограничения. По его словам, все понимают, что идет отдых, но тем не менее два-три дня надо не выходить на море, не выходить на берег и не выходить на плавсредствах. Ранее сообщалось, что трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе, в городе ввели режим повышенной готовности, спасатели до сих пор занимаются ликвидацией последствий. По данным городских властей, нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах еще устраняют девять бригад энергетиков, все силы и средства МЧС в полной боевой готовности. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц. Отмечается, что глава курорта Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей, а также взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления. Детей вывезли из подтопленных детских лагерей в Краснодарском крае 14 августа 2021, 02:47 Текст: Антон Антонов

Из подтопленных лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» вывезли почти 1 тыс. детей, сообщил главк МЧС по Краснодарскому краю. «Несмотря на отсутствие критических значений последствий паводка, принято решение об эвакуации детей для недопущения угрозы их жизни и здоровью», – приводит ТАСС текст сообщения. При этом в МЧС уточнили, что в «Северянке» подтопило территорию, а не корпуса. В лагере находились 330 человек. Еще 332 ребенка были в «Огоньке», 225 детей – в лагере «Лебяжий Берег», 45 детей эвакуированы из «Ровесника». всего вывезли 932 ребенка. 500 из них «размещены в детских здравницах и гостиницах, не затронутых паводком», остальные – в «оборудованных для этого социальных объектах». Дети обеспечены «горячим питанием и всем необходимым». Напомним, сильные дожди прошли в регионе из-за мезоциклона. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни ряд регионов России также ожидают ливни, грозы, град, ветер до 20–27 м/с. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 38 человек 13 августа 2021, 22:02 Текст: Дарья Григоренко

Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 38, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. «При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе – шесть», – написал Коджа в Twitter, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека. Отмечается, что президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей. Ранее число погибших при вызванных проливными дождями наводнений и селей на севере Турции увеличилось до 27 человек. Следователи рассказали о похитившем школьницу в Приангарье мужчине 14 августа 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Житель Тайшета, которого подозревают в насильственном удержании школьницы и убийстве ее родственников, ранее был судим за убийство ребенка. «Установлено, что в 2018 году обвиняемый условно-досрочно освободился из исправительной колонии, расположенной в Нижегородской области, где отбывал наказание за убийство 13-летней девочки. В связи с чем в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) следователями СК будет дана правовая оценка ненадлежащему исполнению должностных обязанностей компетентных органов в части контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы», – говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области. Прокуратура области также начала во всех территориальных филиалах уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН проверки по соблюдению законодательства при контроле за поведением лиц, состоящими на учете после условно-досрочного освобождения, передает РИА «Новости». Ранее жителя иркутского Тайшета, который захватил школьницу и убил ее дядю и бабушку, полиция освободила девочку. Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии 14 августа 2021, 12:41 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. «Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится», – цитирует ТАСС Трутнева. При этом вице-премьер отметил, что в целом работа по ликвидации лесных пожаров в регионе ведется слаженно. Юрий Трутнев также обратил внимание, что необходимо решить вопрос с минерализованными полосами. «Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей», – сказал полпред. Кроме того, полпред президента дал поручение Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии. «Я попросил Роскосмос подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам, по поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальных условиях», – заявил Трутнев. По его словам, точные расчеты площади природных пожаров от Роскосмоса позволят проверить оперативность системной передачи данных. Трутнев обозначил, что пожары вышли за пределы республики по распространению дыма и общественному резонансу и стали проблемой федерального масштаба. Полпред добавил, что в ликвидации лесных пожаров в Якутии задействованы все силы и средства МЧС, Авиалесоохраны, в работе принимают участие местные жители и сотрудники министерства обороны. В настоящий момент на территории Намского района действуют пять лесных пожаров. Их тушат более 600 человек. Всего на утро субботы на территории республики зафиксировано 108 термоточек на землях лесного фонда. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Кузнецова призвала внести в народную программу ЕР блок по защите семьи и детства 14 августа 2021, 11:37 Текст: Наталья Ануфриева

В народную программу партии «Единая Росси» (ЕР) должен быть внесен отдельный блок по защите семьи и детства, сформированный вместе с профильными общественными организациями, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова во время поездки в Калужскую область. Кузнецова заявила, что точками сбора и проработки предложений в «детский» блок народной программы ЕР должны стать штабы общественной поддержки партии в регионах, говорится в сообщении на сайте партии. «Спектр проблем, с которыми сталкиваются родители детей с диабетом, нам известен. Получается решать их поступательно. Я считаю, настало время выделять в народной программе ЕР отдельным блоком программу по защите семьи и детства, и блок – по обеспечению лекарственными препаратами, защите прав семьи и детей на здравоохранение. Необходимо прорабатывать его, и здесь мы можем вместе дополнить программу, расширив формулировки и одновременно не потеряв целевые задачи», – сказал омбудсмен. В ходе встречи на площадке штаба общественной поддержки она также поддержала инициативу о необходимости реабилитации родителей, воспитывающих детей с различными особенностями развития. Проблему обозначила представитель благотворительного фонда «Волонтеры – детям» Екатерина Каратаева: «Родители к нам часто попадают истощенными настолько, что работать с ребенком нам уже тяжело. Те родители, которые находятся в лучшем ресурсном состоянии, нас слышат. Они не подвергают сомнению профессиональные действия врачей. Реабилитация очень важна, потому что коммерческая нагрузка на такую семью очень высока: коррекционная помощь стоит порядка 30-40 тыс. в месяц. И на себя им денег жаль». Предложение следует рассмотреть для включения в народную программу, считает Кузнецова. «Совершенно точно, что нужно исправлять эту сторону вопроса. Обязательно нужно готовить специалистов, ориентировать их работать не только с ребенком, но и со всей семьей – папой, мамой, ближайшим окружением, выстраивать коммуникацию, эту систему вокруг ребенка, которая способствовала бы повышению эффективности работы, которую делают специалисты в том или ином центре», – добавила она, подчеркнув, что не менее важно как можно раньше подобрать каждому ребенку правильный маршрут лечения. В рамках визита в Калугу Кузнецова также посетила школу №39 и предложила включить ее в программу капремонта. Главная задача – завершить косметические работы до начала учебного года, подчеркнула она. «Дети не должны стать заложниками «взрослых» проблем. 1 сентября они должны прийти в красиво отремонтированную школу и думать об учебе. Также, как и учителя, они должны думать об образовательном процессе, а не о том, как и по каким доскам пройти в кабинет», – подчеркнула она. Напомним, по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» в июне Анна Кузнецова вошла первую пятерку списка партии. Ранее она предложила включить в народную программу ЕР инициативу по упрощению процедуры медико-социальной экспертизы инвалидов и предложение о дополнительном отпуске родителям, которые ездят с детьми на реабилитацию. Синоптики рассказали о погоде в столице 14 августа 2021, 06:08 Текст: Антон Антонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет 24–26 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов. Осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 22–27 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс восемь градусов, передает ТАСС. Число погибших в результате наводнений в Турции выросло до 44 человек 14 августа 2021, 14:25 Текст: Вера Басилая

Не менее 44 человек погибли в результате наводнений на севере Турции, сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям страны. «В результате наводнений погибли 36 человек в Кастамону, семь человек в Синопе и один человек в Бартыне», – передает ТАСС сообщение турецкого ведомства. Ранее власти республики сообщали о 38 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны. Президент Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы. Глава МЧС попросил Путина разрешить тушить леса вдали от населенных пунктов 14 августа 2021, 15:31 Текст: Вера Басилая

Глава МЧС Евгений Зиничев попросил президента Владимира Путина законодательно разрешить ведомству тушить леса, даже когда огонь не угрожает населенным пунктам. «Просим вас рассмотреть вопрос – это потребует внесения изменений в законодательную базу – о возможности привлечен сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам», – цитирует ТАСС Зиничева. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил вернуть на федеральный уровень охрану лесов и установить ответственность за нарушения при тушении пожаров.