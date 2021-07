Производство боеприпасов для «Градов» спустя 40 лет возобновили в Новосибирске Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре 9 июля 2021, 12:57 Текст: Алина Назарова

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник. По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости». В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.

Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2. Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости». По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен. При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он. Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства. «Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля. В Японии потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы 7 июля 2021, 07:46

Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах, передает РИА «Новости». Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan. «Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море», – заявил hy3. «Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!», – призвал пользователь satan. «Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?», – задался вопросом kvx. «Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?», – задался вопросом uen. «Опять наше правительство примется выражать «сожаления». Япония превращается в жалкого цыпленка!», – добавил usa. Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке. Су-30 отогнали Poseidon от границы России над Черным морем 7 июля 2021, 12:16

Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны России. «Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – подчеркивается в сообщении. Напомним, в понедельник депутат крымского парламента Владислав Ганжара заявил, что участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова. Британцы оценили перехват американского самолета российскими Су-30 8 июля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Материал вызвал активный отклик читателей. «Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет», – написал пользователь SpeakTruly, передает РИА «Новости». «Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?» – задался вопросом Hawk85. «Это задний двор России – ожидаемо», – отметил alsocurious. «Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?» – написал Castor. «Что такого интересного в Черном море?» – спросил welshwilfy. «Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет», – выразил мнение Mallory. В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Малый ракетный корабль «Ингушетия» начал переход в Средиземное море 8 июля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Российский малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота приступил к переходу из Черного моря через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. «Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. В Средиземном море МРК «Ингушетия» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота», – цитирует сообщение ТАСС. В ЧФ пояснили, что «Ингушетия» сменит экипаж малого ракетного корабля «Орехово Зуево», который выполняет спецзадачи с февраля 2021 года. Напомним, МРК «Орехово-Зуево» сменил аналогичный корабль «Вышний Волочек» в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море в марте. «Ингушетию» приняли в состав ЧФ в декабре 2019 года. Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам на фоне учений НАТО 8 июля 2021, 10:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. «На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ. Отмечается, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра. «Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением вводных по распределению целей, сосредоточению огня на одной цели, одиночному и групповому маневрированию в ходе учебного боя», – указывается в сообщении. Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.



В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Ранее военные учения с участием зенитных ракетных систем С-400 состоялись в Краснодарском крае. С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отправились в позиционные районы и отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей условного противника. Пуски ракеты были электронными – то есть отработаны целеуказание, предстартовая подготовка комплексов, а также действия при боевом применении, но без фактического запуска ракет. Стратегические бомбардировщики провели пуски ракет по полигону в Арктике 8 июля 2021, 03:30

Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщают ВКС России. В рамках летно-тактических учений были проведены пуски ракет по наземным целям на полигоне, пуски прошли штатно, цели были поражены. При этом самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и пролетели 4 тыс. км. Кроме того, на полигоне в Иркутской области отрабатывались стрельбы из кормовых авиационных пушек. Учениями руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Они продлятся до 9 июля, передает ТАСС. Во вторник подразделения Дальней авиации ВКС России в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях были подняты по тревоге в ходе начавшихся учений. В среду два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Американский десантный корабль направился в Черное море 8 июля 2021, 07:53

Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США. «Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter. BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021 Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Озвучена одна из основных проблем в создании Ил-112В 7 июля 2021, 13:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Отсутствие квалифицированных кадров на Воронежском авиазаводе является одной из проблем, влияющих на создание для Минобороны нового военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. В понедельник в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер Юрий Борисов посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение – ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации «ОАК» госкорпорации «Ростех»), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. В ходе поездки он отметил, что специалисты работают над созданием Ил-112 на протяжении последних трех лет. «Проблема в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед, столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть – план, задание, дорожная карта. Есть проблема смежников, там же несколько сот предприятий, наладить всю организацию производства», – цитирует ТАСС Гордеева. По словам вице-спикера Госдумы, в планах на воронежском заводе – выйти на производство двух самолетов Ил-96-300 ежегодно, потребность в Ил-112В оценивается на уровне 200 самолетов в течение десяти лет. Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируются две модификации: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета. США приняли фундаменты для ветрогенераторов за пусковые шахты в Китае 7 июля 2021, 16:15 Текст: Наталья Ануфриева

Американские эксперты ошибочно приняли фундаменты под ветряные генераторы в Китае за шахты для межконтинентальных баллистических ракет, сообщают СМИ. Китайская газета «Жэньминь жибао» пишет со ссылкой на военных экспертов, что недавно «американские СМИ предположили, что по данным коммерческих спутниковых снимков эксперты пришли к выводу, что в Юмэне в провинции Ганьсу строят 119 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет», передает РИА «Новости». На деле же эти «ракетные шахты» являются фундаментами для ветрогенераторов. Китайский эксперт пояснил, что ракеты «Дунфэн-41» запускаются с помощью мобильной пусковой установки, а не из шахты с помощью стационарной пусковой установки. Он также отметил, что это не первый случай, когда в США возникает подобная шумиха: в 1985 году там ошибочно приняли традиционные жилые комплексы тулоу в провинции Фуцзянь за ракетные шахты. Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай якобы начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу. Издание ссылалось на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых «видны» строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. Эксперты назвали это показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере: страна, по данным издания, обладает от 250 до 350 единиц ядерного оружия. В июне заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол заявил, что Китай якобы начинает уходить от ядерной доктрины «минимального сдерживания» в сторону возможности применения атомного оружия в региональном конфликте. До этого Китай выступил против развертывания ракет средней дальности в третьих странах. На российской базе в Таджикистане проверили боеготовность С-300 6 июля 2021, 17:59 Текст: Евгения Шестак

На 201-й российской военной базе в Таджикистане состоялась проверка боевой готовности дивизионного комплекса зенитно-ракетных систем С-300, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС были подняты по тревоге. В ходе проверки дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели условного противника», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы. По его словам, военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах. «Кроме этого, во время учения были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300 ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции», – уточнили в пресс-службе. Комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии. УВЗ начал серийные поставки в войска БМПТ «Терминатор-2» 7 июля 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) начал серийные поставки в войска боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», сообщил гендиректор концерна Александр Потапов. «[Серийные поставки БМПТ] уже начались. Могу сказать совершенно четко – в целом машина уже показала себя и находит свое место в системе координат российских вооруженных сил», – передает ТАСС слова Потапова. БМПТ «Терминатор-2» выполнена на базе шасси танка Т-72. Машина обладает 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами «Атака-Т» и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Она развивает скорость до 60 км/ч. Экипаж «Терминатора-2» – три человека. Напомним, в марте 2018 года российская армия приняла на вооружение «Терминатор-2». Разработка установки для получения воды в Арктике началась в России 7 июля 2021, 08:19 Текст: Дмитрий Зубарев

В интересах инженерных войск Вооруженных Сил ведется разработка установки УПВС-5 для получения воды в Арктике, сообщили в Минобороны. «Установка позволит производить не менее 5 кубометров воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд или 2,5 кубометров опресненной питьевой воды из снега и льда, а также очистки воды из поверхностных источников в условиях Арктики и Крайнего Севера. Цикл получения воды от момента развертывания не более двух часов», – сообщается на официальном сайте Минобороны. Оборудование установки планируется разместить в двух контейнерах на двухзвенном гусеничном тягаче. Ранее была впервые испытана новая защита российских подлодок в Арктике. Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик Франции над Балтикой 8 июля 2021, 23:55

Для сопровождения самолета-разведчика «Атлантик-2» ВВС Франции над Балтийским морем подняли российский истребитель Су-27, сообщило Минобороны России. Истребитель вылетел, когда средства контроля воздушного пространства обнаружили над Балтийским морем неопознанную воздушную цель. Цель двигалась в сторону российской границы. Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и ПВО Балтийского флота подняли «для опознавания и недопущения нарушения государственной границы», передает ТАСС. Цель была идентифицирована как французский самолет-разведчик. Самолет ВВС Франции не нарушал границу России. Су-27 соблюдал во время вылета международные правила использования воздушного пространства, сообщили в российском военном ведомстве. Напомним, 8 июля два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. СМИ сообщили, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса во время визита на базу НАТО в Литве была прервана из-за извещения о тревоге и срочном вылете двух натовских самолетов на перехват. Два бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над Черным морем 7 июля 2021, 15:23 Текст: Ксения Панькова

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщает Минобороны России. По данным Минобороны России, полет длился около пяти часов, передает РИА «Новости». Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В мае два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.