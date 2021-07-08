Цены на нефть не показали единой динамики на фоне данных API

Мировые цены на нефть утром в четверг не показывают четкой динамики после публикации данный Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена сентябрьских фьючерсов снижалась на 0,01%, до 73,42 доллара за баррель, минутами ранее показатель увеличивался. Стоимость августовских фьючерсов на WTI –снижалась на 0,18%, до 72,07 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

API сообщил о том, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, сократились почти на 8 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение только на 3,9 млн.

В течение дня в четверг минэнерго США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4 миллиона баррелей.

При этом инвесторов продолжает беспокоить ситуация вокруг ОПЕК+.

«Люди очень не уверены в том, что «тупиковая» ситуация с ОПЕК+ может означать для будущего добычи. Август остается под вопросом, а спрос требует больше предложения», – приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи.

Напомним, по данным СМИ, третий раунд переговоров ОПЕК+ отменили из-за обострения разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ по поводу условий продления нефтяной сделки до конца всего 2022 года с конца апреля. В результате квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

Встречи альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по данному вопросу.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявлял, что ОАЭ будут добиваться для себя увеличения уровня добычи нефти при его продлении до конца 2022 года.

В результате ОПЕК+ приступил к поискам решения по участию ОАЭ. По данным источника, вопрос выхода Объединенных Арабских Эмиратов из альянса не стоит.

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