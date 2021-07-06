ОПЕК+ приступил к поискам решения по участию ОАЭ

Вопрос выхода Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из альянса ОПЕК+ не стоит, участники сделки ищут решение, сообщил источник в одной из делегаций.

Источник заявил, что «вообще такой вопрос (выхода ОАЭ из сделки) не стоит», переговорный процесс «трудный, но решаемый», передает РИА «Новости».

«Они (неформальные переговоры) и не останавливались. Что касается заседания, то участники выступают за скорейшее возобновление обсуждений, с большой долей вероятности оно может состояться в конце недели. Думаю, консенсус будет найден. Это общий рынок, общие проблемы и их надо решать», – добавил он.

Источник также сообщил, что руководство ОПЕК, Саудовская Аравия и Россия контактировали в понедельник ночью с участниками ОПЕК+, отрабатываются различные варианты будущего сделки.

По данным СМИ, третий раунд переговоров ОПЕК+ отменили из-за обострения разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ по поводу условий продления нефтяной сделки до конца всего 2022 года с конца апреля. В результате квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

Встречи альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по этому вопросу.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявлял, что ОАЭ будут добиваться для себя увеличения уровня добычи нефти при его продлении до конца 2022 года. Он заверил при этом, что ОАЭ «не блокируют сделку», но желают «увеличения, а не продления соглашения», с которым «можно повременить».

Между тем нефть подорожала после отмены встречи ОПЕК+.