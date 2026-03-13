ВМС США возобновили испытания рельсотрона после многолетнего перерыва

Tекст: Дарья Григоренко

По информации из доклада Центра надводных боевых действий ВМС США в Порт-Уенеме за 2025 год, тестовая кампания прошла в феврале на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Испытания продолжались три дня и были совместной работой подразделений ВМС в Уайт-Сэндс и Далгрен, а также проводились по заказу Объединенного управления по переходу на гиперзвуковые технологии, пишет The War Zone.

Ранее проект рельсотрона был приостановлен из-за технических трудностей, а планы испытаний на воде неоднократно откладывались. Новый интерес к разработке связан с проектом линкора Trump класса BBG(X), который, как ожидается, будет нести рельсотрон, гиперзвуковые ракеты, традиционные орудия и лазерное вооружение. Строительство головного корабля этого класса, USS Defiant, планируется начать не ранее 2030-х годов.

ВМС США официально заявили, что «конструкция рельсотрона будет модернизирована для обеспечения максимальной надежности и возможности использования в будущем». На данный момент неясно, будет ли ВМС совершенствовать имеющийся прототип от BAE Systems или закажет новый проект, однако интерес к поставкам вооружения проявляет компания General Atomics.

Рельсотронные пушки позволяют запускать снаряды на очень высоких скоростях с использованием электромагнитов, что делает их потенциально эффективными для поражения различных целей на больших дистанциях, включая перехват гиперзвуковых объектов. Однако их внедрение связано с необходимостью значительных энергетических ресурсов, массивных систем охлаждения и износом ствола, что усложняет массовое применение.

Япония также добилась успехов в разработке рельсотронов: в 2024 году впервые был проведен испытательный залп с корабля по реальной морской мишени, а японские военные обсуждают сотрудничество с США и европейскими партнерами. Кроме Японии, разработки ведут Китай и Турция, активно экспериментирующие с прототипами рельсотронов для флота.

Ранее WZ сообщил, что планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».