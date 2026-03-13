Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.7 комментариев
ВМС США возобновили испытания рельсотрона после многолетнего перерыва
ВМС США возобновили испытания электромагнитного рельсотрона после длительного перерыва, сообщили СМИ.
По информации из доклада Центра надводных боевых действий ВМС США в Порт-Уенеме за 2025 год, тестовая кампания прошла в феврале на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Испытания продолжались три дня и были совместной работой подразделений ВМС в Уайт-Сэндс и Далгрен, а также проводились по заказу Объединенного управления по переходу на гиперзвуковые технологии, пишет The War Zone.
Ранее проект рельсотрона был приостановлен из-за технических трудностей, а планы испытаний на воде неоднократно откладывались. Новый интерес к разработке связан с проектом линкора Trump класса BBG(X), который, как ожидается, будет нести рельсотрон, гиперзвуковые ракеты, традиционные орудия и лазерное вооружение. Строительство головного корабля этого класса, USS Defiant, планируется начать не ранее 2030-х годов.
ВМС США официально заявили, что «конструкция рельсотрона будет модернизирована для обеспечения максимальной надежности и возможности использования в будущем». На данный момент неясно, будет ли ВМС совершенствовать имеющийся прототип от BAE Systems или закажет новый проект, однако интерес к поставкам вооружения проявляет компания General Atomics.
Рельсотронные пушки позволяют запускать снаряды на очень высоких скоростях с использованием электромагнитов, что делает их потенциально эффективными для поражения различных целей на больших дистанциях, включая перехват гиперзвуковых объектов. Однако их внедрение связано с необходимостью значительных энергетических ресурсов, массивных систем охлаждения и износом ствола, что усложняет массовое применение.
Япония также добилась успехов в разработке рельсотронов: в 2024 году впервые был проведен испытательный залп с корабля по реальной морской мишени, а японские военные обсуждают сотрудничество с США и европейскими партнерами. Кроме Японии, разработки ведут Китай и Турция, активно экспериментирующие с прототипами рельсотронов для флота.
Ранее WZ сообщил, что планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.
Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».