Рынок нефти напугали повторением 2020 года

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7 июля, среда  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Контрсанкции Лукашенко могут ударить по Белорусиии

Контрсанкции Лукашенко могут выйти боком самой Белоруссии Виктор Драчев/ТАСС
В ответ на введенные против Минска секторальные санкции ЕС Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит товаров из Германии в Россию и Китай. Данная мера может привести пусть к некритичному, но все же подорожанию немецкого импорта в Россию. Впрочем, есть ряд экономических причин, которые могут удержать президента Белоруссии от введения подобных контрсанкций против Берлина. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Проект американской «чудо-пушки» обернулся полным провалом

Рельсотрон на испытательном полигоне John F. Williams/U.S. Navy
Пентагон, как выяснилось, потратил гигантские деньги на создание совершенно бесполезного вида вооружений – электромагнитной пушки (иначе называемой рельсотрон). В США возлагали на новую военную технологию большие надежды. Однако 16 лет испытаний показали совершенно иной результат, нежели тот, на который рассчитывали военные. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Американцы смотрят на «голодомор» с украинских позиций

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Без реквизиции зерна, повлекшего массовый голод и миллионы жертв, мы бы не смогли спасти десятки миллионов жизней и выиграть войну. Тут, конечно, можно сколько угодно спорить об ошибках в процессе зерновой политики, но невозможно оспаривать сам процесс и причинно-следственную связь. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел. Подробности...
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Давайте не превращать собственные свободы в чужую несвободу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость. Подробности...
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Эстония требует кусок России

Обсуждение: 5 комментариев

Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

Грядет новый финансовый кризис

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
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    Рынок нефти напугали повторением 2020 года

    Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти    7 июля 2021, 19:00
    Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
    Текст: Ольга Самофалова

    Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?

    Накануне нефть резко подешевела – на 3-4%. Причиной стала отмена встречи ОПЕК+ из-за разногласий ее членов – ОАЭ и Саудовской Аравии. Арабские Эмираты решили увеличить добычу черного золота, чтобы захватить большую долю рынка на фоне высокого спроса, сообщил во вторник Dow Jones. Эта новость и спровоцировала резкий обвал нефти. Рубль не смог пройти мимо – и тоже ослаб.

    Все, что происходило накануне, живо напомнило, как в прошлом году разгорелись похожие разногласия между Россией и Саудовской Аравией по поводу сделки ОПЕК+. После срыва сделки члены ОПЕК+ начали бесконтрольно повышать добычу, развернули настоящую ценовую войну на рынке, чтобы отжать больший сегмент рынка. Затем было объявление о пандемии и локдаунах, и ценовая война между СА и РФ превратилась в исторически памятное событие – цены на нефть стали отрицательными. Повторения этих событий и испугался рынок.

    «Сейчас наложилось два события, которые красочно напомнили о том, как развивались события в начале 2020-го. Это продолжительный рост нефтяных котировок и усиление трений сторон ОПЕК+. Действующие лица несколько иные, но это не помогло нефти избежать холодного душа», – говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    И год назад, и сейчас нефть была спекулятивно разогрета. «Котировки демонстрировали крайне упорный рост в последние полтора месяца. Это создало техническую перегретость котировок. Это ситуация, когда на плохие новости может последовать избыточно сильная реакция, так как слишком много спекулянтов ждут момента для фиксации прибыли», – говорит Купцикевич.

    Что-то похожее произошло и в 2014 году. «Тогда ОПЕК после многих месяцев или даже лет весьма некачественного исполнения квот решила вдруг задействовать рыночные силы в стиле «победитель получает все», резко нарастив добычу. Усугубляла ситуацию тогда обстановка укрепляющегося доллара, что подавляло цены сырьевых активов и вызывало отток с рынков развивающихся и экспортно-ориентированных стран», – напоминает Купцикевич.

    После фиксации прибыли нефть в среду начала корректироваться после вчерашней импульсивной реакции. Однако коррекция крайне аккуратная. «Нефть сейчас находится в хрупком балансе. В отсутствие официальных заявлений участникам рынка приходится прислушиваться к неофициальным разговорам в кулуарах. Инвесторы продолжают оценивать перспективы ценовой войны, которая может помешать восстановлению мировой экономики, усугубить инфляционное давление и стать аргументом ФРС в пользу ужесточения политики», – говорит ведущий стратег Exante Янис Кивкулис.

    Он выделяет несколько сценариев развития событий. Первый – под давлением покупателей ОПЕК+ все же достигнет соглашения о постепенном увеличении объемов добычи в августе. Второй – картель будет придерживаться существующих квот, и тогда цены будут продолжать расти до 80 долларов и выше. Наконец, третий сценарий – картель не сможет прийти к соглашению, что обрушит цены до 50 долларов за баррель. Но последний – самый маловероятный сценарий, считает Кивкулис, именно потому, что в ОПЕК+ еще свежи воспоминания начала 2020 года, и повторять разрушительную ценовую войну там не будут.

    А вот усиление корреляции рубля и нефти – тревожный знак, считает Кивкулис.

    В последние годы, благодаря бюджетному правилу, рубль перестал слепо следовать за движениями нефти. Если цены на нефть с ноября 2020 года выросли более чем в два раза, рубль – всего на 9% против доллара. Но накануне рубль сдержаться не смог.

    «Нервозность рубля особенно заметна, если учесть жесткую монетарную политику Банка России, который активно поднимал ставки в этом году, а недавно его представители намекнули на готовность и далее двигаться широкими шагами. Судя по этим признакам, российскую валюту ждут весьма волатильные недели или даже месяцы», – считает Кивкулис.

    Рубль в этом квартале может упасть до 75 за доллар вне зависимости от решения ОПЕК+ и несмотря на повышение ключевой ставки Банком России, прогнозирует экономист банка ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Однако к концу года рубль может окрепнуть до 73 за доллар.

    Кивкулис не исключает, что доллар может быстро вернуться и к 80 рублям на фоне повышения волатильности на рынках и коррекции в нефти. «Однако говорить о том, что мы стоит на пороге новой большой девальвации, пока рано. Она, как правило, происходит после продолжительного периода роста российской валюты, а не как сейчас», – считает собеседник. «Хорошая новость для россиян – резкого подорожания бензина ждать не стоит на фоне демпферного правила. В отличие от США, где цены на топливо взметнулись до семилетнего максимума, поскольку следуют за ростом нефти», – отмечает Кивкулис.

    Пока падение нефти не выглядит чрезмерно трагичным. Эта неделя станет важной для понимания дальнейшего курса. «Пока мы просто увидели импульсивную реакцию рынков и российского рубля на те факторы, которые в прошлые годы провоцировали шторм: растущий доллар, пик по нефти и трения в ОПЕК+.

    Беспокоиться следует только если подобная волатильность, как во вторник, сохранится в ближайшие дни, и нефть опустится ниже 70, а доллар к рублю подскочит выше 75 уже на этой неделе.

    Это будет свидетельством силы продавцов и предвестником смены тренда на ближайшие недели», – предупреждает Александр Купцикевич.

    По его мнению, несмотря на тревожные сигналы, рублю и нефти пока удастся сохранить тренд на рост, ведь экономика продолжает получать дозу стимулов в виде исключительно мягкой денежно-кредитной политики в ключевых мировых регионах, а предложение нефти до сих пор отстает от спроса, а дефицит восполняется за счет резервов.

    Идеальный шторм для нефти и рубля случится только если все три опасности одновременно вернутся в повестку дня. Это произойдет, если кроме разлада внутри ОПЕК+ и стремительного роста добычи, вернутся санкционные риски, а ФРС начнет убирать долларовую ликвидность, к чему рынки будут не готовы.

    «Реальность же, скорее всего, будет содержать только один или два из перечисленных негативных факторов. В этом случае цены на нефть охладятся, но не полетят камнем вниз», – заключает эксперт.

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