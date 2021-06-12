Банк России заставил рубль укрепляться

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НОВОСТЬ ЧАСА

В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса

12 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Армянский коньяк сдался Евросоюзу

Армения лишается права называть свой алкоголь коньяком Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Армения отдает европейцам всего за три миллиона евро свое советское алкогольное наследие – армянский коньяк. Ереван не сможет его больше называть коньяком. А этих денег ни на какую помощь коньячной промышленности, конечно, не хватит. Почему Армения так легко отдала то, что ее кормит, в отличие от России, которая отстояла свои права и на коньяк, и на шампанское?  Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
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США испуганы технологическим прорывом Китая

Китайские технологии стремительно догоняют и обгоняют американские SOPA Images/Reuters
Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
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Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...
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Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
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Украине запретили «героев» и «славу»

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«Литва краснеет от стыда»

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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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    Банк России заставил рубль укрепляться

    Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар    12 июня 2021, 13:00
    Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п.п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До это он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю?

    Повышение ставки Центробанком в пятницу сразу на 0,5 п.п. до 5,5% было ожидаемо. Это уже третье подряд повышение ставки. Регулятор пытается не дать закрутиться инфляционной спирали.

    Необычным было признание главы ЦБ Эльвиры Набиуллинов, что регулятор выбирал между повышением ставки на 0,5 п.п. и на 1 п.п. Многие ставили на шаг в 0,5 или 0,75 п.п., но о целом процентном пункте никто не говорил. «Вот это был бы сюрприз для рынков и рубля», - говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Однако так резко действовать регулятор все-таки не стал.

    Банк России решил, что экономике и финансовой системе нужно давать время адаптироваться к изменению ключевой ставки, да и самому регулятору нужно больше времени для того, чтобы оценить эффект от предыдущих повышений ставки. Регулятор пытается лоббировать между тем, чтобы не допустить дальнейший разгон инфляции, и тем, чтобы не затормозить начавшееся восстановление российской экономики после пандемии. Впрочем, если бы экономика восстанавливалась плохо, то регулятору было куда сложнее найти баланс – повышать или снижать ставку.

    Банк России не скрывает, что будет повышать ставку и дальше. Другой вопросы – на каком уровне регулятор «успокоится»? Это пока больше гадание, так как слишком высока неопределенность с ценами на сырье и продукцию сельского хозяйства, говорит Купцикевич.

    «Вероятно, что уже к концу лета ставка будет повышена до 6%. Дальнейшую динамику ставки будет определять инфляция: новые неприятные сюрпризы приведут к дальнейшему ужесточению политики», - говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

    «Пока наиболее вероятным нам видится сценарий повышения ставки до 6% на следующем заседании и осторожные намеки, что на этом основная часть ужесточения политики окончена. Вполне возможно, что, повысив ставку до 6% в конце июля или начале сентября, ЦБ будет давать сигналы, что готов далее действовать по ситуации, то есть может брать большие паузы в дальнейших действиях со ставками и калибровать политику по ситуации», - рассуждает Купцикевич.

    Поэтому повышение процентных ставок по кредитам и по депозитам продолжится и дальше. Отреагировал на решение Центробанка и российский рубль, который начал активно расти с начала месяца, а на этой недели ускорил темпы роста сразу после выхода данных по инфляции в 6% против цели ЦБ в 4%. Поэтому в курс валюты рынок заложил сегодняшнее повышение ставки. В итоге еще до самого решения доллар снизился до 71,6 рубля, что является минимумом с июля прошлого года, а евро – до 87 рублей.

    «Повышение ставок способствуют спекулятивному укреплению рубля в ближайшие дни, поскольку инвесторы зачастую используют стратегию carry trade. То есть инвесторы продают валюты стран с более низкими процентными ставками и покупают валюты стран с более высокими процентными ставками. Таким образом они выигрывают на разнице ставок», - поясняет Кивкулис.

    Хорошие новости для рубля несет и нефть. В пятницу Brent поднялась в цене выше 73 долларов за баррель. Так дорого черное золото стоит впервые за последний два года. Если бы о выходе мира из короновирусного кризиса судили по нефти, то можно было бы сказать, что мир вернулся не только до докризисного уровня, но и уже перешагнул его.

    Но любопытно, что рубль долгое время игнорировал растущую нефть. «Ожил он лишь после отчета об инфляции в мае, показавшем усиление темпа роста цен. Растущая нефть в целом способствовала усилению амплитуды, то есть помогала российской валюте, но первопричиной все же стоит считать ожидания резкого ответа от ЦБ на высокие цифры инфляции», - говорит Купцикевич.

    Интересно, что укрепление рубля может помочь затормозить инфляцию. Дело в том, что между курсом рубля имеется почти прямая связь с инфляцией. «В корзине товаров, используемой для измерения инфляции, присутствуют в том числе импортные товары. Чем слабее рубль, тем они дороже в рублях», - говорит директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

    Косвенно на инфляции отражается также импорт инвестиционных товаров и средств производства, допустим, импортного станка или компьютера. Рост издержек на них производители переносит на покупателя конечной продукции. «Все это вместе называется эффектом переноса валютного курса в конечные цены. Сейчас этот эффект мы оцениваем в 0,05-0,08, то есть ослабление рубля на 10% при прочих равных разгоняет инфляцию на 0,5-0,8 п.п. в течение года»,  - говорит Куликов.

    Уже к концу года рубль может дойти до отметки 70 по доллару, а по евро - к 85,

    говорит Кивкулис. Купцикевич считает, что вполне рабочий сценариий ослабления доллара до 68, евро – до 85.

    Согласно нашему базовому прогнозу, курс доллара к концу года приблизится к уровню 71,1-71,3 при среднегодовой цене нефти 57-58 долларов за баррель, и маловероятно, что рубль далее заметно укрепится относительно этих уровней»,  - говорит Куликов из АКРА. Конечно, если не будет расширения санкций, связанных со вторичным рынком российского госдолга (первичный уже под ними), или торговых санкций против Ирана, что повлияет на нефтяные цены.

    Но в целом не исключено начало заката американской валюты – глобально доллар будет слабеть к основным валютам на рынке. «Скорее всего, доллар будет периодически подскакивать, но это будут лишь кочки на пути вниз. Но говорить о закате глобальной роли доллара слишком рано. В финансовом мире процессы смены лидирующей валюты идут по 40–70 лет. И мы только видим начало сумерек длинною в 10 лет», - заключает Купцикевич.


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