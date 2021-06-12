Банк России заставил рубль укрепляться

Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п.п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До это он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю?

Повышение ставки Центробанком в пятницу сразу на 0,5 п.п. до 5,5% было ожидаемо. Это уже третье подряд повышение ставки. Регулятор пытается не дать закрутиться инфляционной спирали.

Необычным было признание главы ЦБ Эльвиры Набиуллинов, что регулятор выбирал между повышением ставки на 0,5 п.п. и на 1 п.п. Многие ставили на шаг в 0,5 или 0,75 п.п., но о целом процентном пункте никто не говорил. «Вот это был бы сюрприз для рынков и рубля», - говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro. Однако так резко действовать регулятор все-таки не стал.

Банк России решил, что экономике и финансовой системе нужно давать время адаптироваться к изменению ключевой ставки, да и самому регулятору нужно больше времени для того, чтобы оценить эффект от предыдущих повышений ставки. Регулятор пытается лоббировать между тем, чтобы не допустить дальнейший разгон инфляции, и тем, чтобы не затормозить начавшееся восстановление российской экономики после пандемии. Впрочем, если бы экономика восстанавливалась плохо, то регулятору было куда сложнее найти баланс – повышать или снижать ставку.

Банк России не скрывает, что будет повышать ставку и дальше. Другой вопросы – на каком уровне регулятор «успокоится»? Это пока больше гадание, так как слишком высока неопределенность с ценами на сырье и продукцию сельского хозяйства, говорит Купцикевич.

«Вероятно, что уже к концу лета ставка будет повышена до 6%. Дальнейшую динамику ставки будет определять инфляция: новые неприятные сюрпризы приведут к дальнейшему ужесточению политики», - говорит ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«Пока наиболее вероятным нам видится сценарий повышения ставки до 6% на следующем заседании и осторожные намеки, что на этом основная часть ужесточения политики окончена. Вполне возможно, что, повысив ставку до 6% в конце июля или начале сентября, ЦБ будет давать сигналы, что готов далее действовать по ситуации, то есть может брать большие паузы в дальнейших действиях со ставками и калибровать политику по ситуации», - рассуждает Купцикевич.

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Поэтому повышение процентных ставок по кредитам и по депозитам продолжится и дальше. Отреагировал на решение Центробанка и российский рубль, который начал активно расти с начала месяца, а на этой недели ускорил темпы роста сразу после выхода данных по инфляции в 6% против цели ЦБ в 4%. Поэтому в курс валюты рынок заложил сегодняшнее повышение ставки. В итоге еще до самого решения доллар снизился до 71,6 рубля, что является минимумом с июля прошлого года, а евро – до 87 рублей.

«Повышение ставок способствуют спекулятивному укреплению рубля в ближайшие дни, поскольку инвесторы зачастую используют стратегию carry trade. То есть инвесторы продают валюты стран с более низкими процентными ставками и покупают валюты стран с более высокими процентными ставками. Таким образом они выигрывают на разнице ставок», - поясняет Кивкулис.

Хорошие новости для рубля несет и нефть. В пятницу Brent поднялась в цене выше 73 долларов за баррель. Так дорого черное золото стоит впервые за последний два года. Если бы о выходе мира из короновирусного кризиса судили по нефти, то можно было бы сказать, что мир вернулся не только до докризисного уровня, но и уже перешагнул его.

Но любопытно, что рубль долгое время игнорировал растущую нефть. «Ожил он лишь после отчета об инфляции в мае, показавшем усиление темпа роста цен. Растущая нефть в целом способствовала усилению амплитуды, то есть помогала российской валюте, но первопричиной все же стоит считать ожидания резкого ответа от ЦБ на высокие цифры инфляции», - говорит Купцикевич.

Интересно, что укрепление рубля может помочь затормозить инфляцию. Дело в том, что между курсом рубля имеется почти прямая связь с инфляцией. «В корзине товаров, используемой для измерения инфляции, присутствуют в том числе импортные товары. Чем слабее рубль, тем они дороже в рублях», - говорит директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Косвенно на инфляции отражается также импорт инвестиционных товаров и средств производства, допустим, импортного станка или компьютера. Рост издержек на них производители переносит на покупателя конечной продукции. «Все это вместе называется эффектом переноса валютного курса в конечные цены. Сейчас этот эффект мы оцениваем в 0,05-0,08, то есть ослабление рубля на 10% при прочих равных разгоняет инфляцию на 0,5-0,8 п.п. в течение года», - говорит Куликов.

Уже к концу года рубль может дойти до отметки 70 по доллару, а по евро - к 85,

говорит Кивкулис. Купцикевич считает, что вполне рабочий сценариий ослабления доллара до 68, евро – до 85.

Согласно нашему базовому прогнозу, курс доллара к концу года приблизится к уровню 71,1-71,3 при среднегодовой цене нефти 57-58 долларов за баррель, и маловероятно, что рубль далее заметно укрепится относительно этих уровней», - говорит Куликов из АКРА. Конечно, если не будет расширения санкций, связанных со вторичным рынком российского госдолга (первичный уже под ними), или торговых санкций против Ирана, что повлияет на нефтяные цены.

Но в целом не исключено начало заката американской валюты – глобально доллар будет слабеть к основным валютам на рынке. «Скорее всего, доллар будет периодически подскакивать, но это будут лишь кочки на пути вниз. Но говорить о закате глобальной роли доллара слишком рано. В финансовом мире процессы смены лидирующей валюты идут по 40–70 лет. И мы только видим начало сумерек длинною в 10 лет», - заключает Купцикевич.