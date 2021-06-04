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НОВОСТЬ ЧАСА

Эксперт оценил угрозу США начать «наступательные кибероперации» против «российских хакеров»

4 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Борьбе с инфляцией поможет сильный рубль

Рубль явно слабей, чем можно было ожидать при такой рыночной конъюнктуре, считают эксперты Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Закручивание инфляционной спирали в России стало главной темой на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидания, что ее пик будет пройден еще в марте, не оправдались. И это несмотря на то, что ЦБ России уже начал активно повышать ключевую ставку. Почему инфляция в России не реагирует на действия регулятора и есть ли способ ее погасить в зародыше? Подробности...
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Кто и почему выбирает «Единую Россию»

Активнее всего в праймериз участвовали там, где в практику вошли онлайн-госуслуги er.ru
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ЦРУ переигрывает российскую разведку в Монголии

Монгольская разведка – очень серьезная структура в мире спецслужб Mark Schiefelbein/ТАСС
В одной из самых близких к России стран – Монголии – завершается весьма знаковый шпионский скандал. Сотрудники местной разведки надолго сядут в тюрьму за работу на спецслужбы России (по крайней мере, так звучит приговор суда). Но самая большая проблема в том, что за всей этой историей отчетливым образом виднеется след американских спецслужб. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Борьбе с инфляцией поможет сильный рубль

    Рубль явно слабей, чем можно было ожидать при такой рыночной конъюнктуре, считают эксперты    4 июня 2021, 11:20
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Закручивание инфляционной спирали в России стало главной темой на Петербургском международном экономическом форуме. Ожидания, что ее пик будет пройден еще в марте, не оправдались. И это несмотря на то, что ЦБ России уже начал активно повышать ключевую ставку. Почему инфляция в России не реагирует на действия регулятора и есть ли способ ее погасить в зародыше?

    Инфляция в России повышенная, и она приобретает все более устойчивый характер, заявила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Банка России Эльвира Набиуллина. А министр финансов России Антон Силуанов заявил о рисках перегрева экономики из-за нее.

    Закручивающаяся инфляционная спираль в целом стала главной темой на экономическом форуме в четверг.

    Сначала ускорение инфляции в России начиналось со временных факторов – повышение мировых цен на продовольствие, сырьевые и биржевые товары плюс эффект ослабления курса, говорит Набиуллина. Однако тренд из временного превратился в устойчивый. Потому что, во-первых, «анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут. Во-вторых, мы видим, что инфляционные ожидания у нас находятся на четырехлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев», пояснила глава ЦБ. По данным Росстата, в марте годовая инфляция достигла 5,8%, в апреле чуть замедлилась – до 5,5%. Однако в мае она вновь начала ускоряться – на 24 мая она составила 5,8%.

    Сейчас годовая инфляция в России составляет около 5,9%, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках ПМЭФ. По его словам, высокая инфляция является одним из элементов перегрева экономики, чего стоит опасаться. Чтобы не довести экономику до полного перегрева, нужно, по его словам, не только повышать ставку, но и нормализовать бюджетную политику, а именно: сократить выросший в пандемию объем расходов бюджета. Если продолжать в том же духе и повышать расходы бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат и зарплат, предупредил министр финансов. Уровень жизни россиян от этого никак не вырастет.

    Затягивать с изменениями, по его мнению, чревато. России стоит быстрей отказываться от «сверхмягкой» бюджетной политики. По сути, это приведет к сворачиванию денежной поддержки населения и бизнеса, которая оказывалась на фоне пандемии.

    Казалось бы, инфляция не такая большая. Это, конечно, не 4%, как того хочет ЦБ РФ, но и не 40%, а всего 6%. Однако регулятор переживает не зря. Остановить инфляцию с меньшими затратами и потерями можно в самом начале закручивания спирали, если сделать это не вовремя, то галопирующий рост обеспечен. Повторения же сценариев 90-х никто не хочет. По сути, об этом предупреждает министр финансов.

    Рост потребительских цен оказался не разовым всплеском, а растянутым на несколько месяцев длительным процессом. Регулятор еще жалуется на инфляционные ожидания, которые растут вслед за инфляцией. «Это очень неприятно для ЦБ, потому что сами цены могут резко замедлиться, инфляция может снизиться, но ожидания могут вниз не пойти. Ожидания формируются в том числе на основе пережитого опыта, а опыт повышенной в прошлом инфляции никуда не денется. «Залипшие» инфляционные ожидания, в свою очередь, создают инерцию инфляции – не позволяют ей снижаться быстро после всплесков», – объясняет директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

    Вовремя свернуть стимулирующие меры – очень важно.

    «В нормальном состоянии, когда безработица снизилась, рестораны открылись, а банки кредитуют, стимулирующие меры могут уйти в цены, а не в расширение экономической активности.

    Так как влияние дополнительных расходов государства и низкой ключевой ставки на инфляцию не мгновенное, то регуляторы вынуждены предвидеть ситуацию минимум на полгода вперед и заниматься сворачиванием мер еще когда восстановление произошло не полностью. Это общемировая проблема сейчас», – говорит Куликов.

    Ранее в ЦБ надеялись, что пик инфляции будет пройден еще в марте, но этого так и не произошло. Это и стало причиной разворота кредитно-денежной политики от мягкой к жесткой. Политика снижения ставки для поддержки экономики во время пандемии закончилась: ЦБ РФ уже начал поднимать ставку. Как отреагировала инфляция на это? Фактически никак. Инфляция не только заметно выше целевой в 4%, но и не подает признаков охлаждения, говорит ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

    Заявления на ПМЭФ явно намекают на то, что регулятор готовится повысить ставку еще раз на следующей неделе – 11 июня на очередном заседании.

    Причем возможно повышение ключевой ставки Банка России сразу на 0,5%, учитывая заявления на форуме, заявила аналитик «Уралсиба» Ирина Лебедева. В апреле регулятор пошел на такой шаг, подняв ставку на 0,5%, до 5%. Эксперт объясняет свой прогноз: формально ключевая ставка сейчас достигла нижней границы долгосрочного диапазона для нейтральной ключевой ставки, но в реальном выражении она остается по-прежнему отрицательной. Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич ставит все же на более аккуратное повышение ставки на 0,25%, и далее регулятор продолжит двигаться в этом направлении.

    «Сейчас инфляция скорее имеет внешнюю, импортную причину – растут цены на сырье и продовольствие по всему миру. И тут вопрос, насколько мы можем говорить о перегреве экономики, если цены растут по не зависящим от нас причинам. И насколько российский ЦБ может повлиять на данный тип инфляции – импортную», – переживает Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций».

    «Цены вверх толкает рост стоимости сырья, в том числе сельскохозяйственного. Последние скачки были достаточно недавно, а значит, им еще только предстоит оказать полное влияние на цены в рознице в ближайшие месяцы – предположительно, полгода. Вместе с этим экономическая активность восстанавливается благодаря разморозке экономики после коронавирусных ограничений. В моменте в экономике фиксируются близкие к рекордным темпы в промышленности и сфере услуг. То есть ускорение идет полным ходом, и это краткосрочно разогревает цены», – поясняет Купцикевич.

    В Центробанке ждут, что устойчивое замедление инфляции начнется лишь осенью.

    Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды». Куликов из АКРА ожидает, что к концу года инфляция в России снизится с 6% сейчас до 5% к декабрю. «В том числе это произойдет благодаря тому, что повышение ключевой ставки несколько охладит спрос на кредиты», – полагает он.

    Кроме повышения ключевой ставки, есть еще один метод борьбы с инфляцией. Это укрепление рубля. «Можно отменить бюджетное правило или скорректировать его», – говорит Русецкий. «Рубль явно слабей, чем можно было ожидать при такой рыночной конъюнктуре. Более сильный рубль помог бы охладить инфляционное давление», – говорит и Купцикевич.

    Однако пойдут ли власти на отмену бюджетного правила? Кризисные годы не раз доказывали, что иметь подушку безопасности на черный день России очень важно. Пережить пандемийный год с его резким обвалом цен на нефть и не залезть в непоправимую долговую зависимость от западных кредитов удалось опять же только благодаря накопленным резервам. А копятся они на основании бюджетного правила – все сверхдоходы от экспорта нефти и газа идут мимо бюджета в резервы страны. Фонд национального благосостояния вместе с неликвидными активами накопил уже 185,9 млрд долларов. Причем, чтобы обезопасить его от американских санкций, Россия исключит из этого фонда доллар. Резервы страны будут храниться скоро только в евро, юанях и золоте. Об этом также на форуме сообщил Силуанов.

    Причем это изменение будет осуществлено очень быстро – в течение месяца. По сути, это потребует чисто технических действий, прибегать к рыночным действиям не надо будет. Поэтому исключение доллара из структуры ФНБ никак не скажется на курсе рубля, заявил зампредседателя правительства России Андрей Белоусов. Скорее всего, ЦБ станет владеть этими долларовыми активами, а в обмен на них переведет в ФНБ евро.

    Фонд благосостояния в настоящее время держит 35% своих ликвидных активов в долларах на сумму около 41,5 млрд долларов. Такая же доля и у евро. Остальная часть активов распределена в юанях, золоте, иенах и фунтах. По словам Силуанова, после этого изменения в активах фонда будет 40% в евро, 30% в юанях, 20% в золоте и по 5% в иенах и фунтах.


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