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Госдеп вызвал временного поверенного в делах России

24 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Центробанк начинает управлять ожиданиями

Российский регулятор обещает действовать больше без сюрпризов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны? Подробности...
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Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
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Россиян отправили на весенние каникулы

За десять выходных дней можно устроить «дачный переворот» Егор Алеев/ТАСС
Президент объявил нерабочими дни между майскими праздниками, в результате страна получила декаду полноценных весенних каникул. Судя по всему, для многих этот сюрприз оказался неожиданным: сразу после слов главы государства из-за резкого наплыва желающих купить билеты упал сайт РЖД. Так куда же собрались поехать россияне на 10-дневные майские? Подробности...
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Восточная Европа рвет отношения с Россией ради нового проекта США

Российских дипломатов неспроста высылают именно из Праги, Братиславы и Варшавы Martin Divisek/EPA/ТАСС
Страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. К Польше и Чехии присоединилась Словакия и страны Прибалтики. Зачем эти страны идут на столь напускной разрыв отношений с Москвой и последуют ли высылки российских дипломатов из Парижа и Берлина? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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МИД меняет правила игры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Как администрация Байдена попала в тактический тупик

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона. Подробности...
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Пушкин против революции

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века. Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Госдеп вызвал временного поверенного в делах России
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    Центробанк начинает управлять ожиданиями

    Российский регулятор обещает действовать больше без сюрпризов    24 апреля 2021, 09:10
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны?

    ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку – сразу на 6,5 процентного пункта.

    Еще одна важная новость: регулятор впервые опубликовал прогноз траектории ставки на три года вперед – на 2021, 2022 и на 2023 годы.

    Решение ЦБ ускорить повышение ключевой ставки обусловлено инфляцией. Она выросла быстрее, чем ожидал регулятор. Так, недельная инфляция в России с 13 по 19 апреля ускорилась до 0,2% (против 0,1% на предыдущей неделе), с начала года потребительские цены выросли уже на 2,5%. Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,79%.

    Ожидали тренда на снижение показателя в этом году за счет высокой прошлогодней базы, но явного тренда на снижение инфляции не произошло, поэтому регулятор сильней отреагировал, поясняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

    Есть и положительный момент в этой истории. «Повышение ставки сразу на 0,5 п.п. – следствие достаточно хорошо восстановившегося внутреннего спроса», – говорит Дмитрий Куликов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА. То есть россияне стали активней тратить.

    Публикация прогноза траектории ключевой ставки на три года – это крайне важно. Ведь именно от этой ставки зависят банковские ставки по кредитам и вклады. Получается, что теперь можно примерно понимать стоимость кредитных денег. ЦБ ждет, что в 2021 году диапазон ставки составит 5-5,8% годовых, в 2022 году – 5,3-6,3%, в 2023 году ставка может составить 5-6% годовых.

    «Публикация ожиданий по процентным ставкам – это шаг к открытости Центробанка. Аналитики российского банковского сектора не так уж часто «угадывают» направления будущих изменений ставки. Из-за этого

    слишком часто возникают «сюрпризы», когда ЦБ словно удивляет своим решением, вызывая значительные движения на рынках и ненужную волатильность. Задача ЦБ, напротив, действовать максимально предсказуемо»,

    – объясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Для этого российский ЦБ активно наращивал функционал. Он стал регулярно делать макропрогнозы и проводить пресс-конференции, объясняя что, как и для чего делается. Прогнозы по ставке на три года – следующий шаг сделать монетарную политики предсказуемой. «ФРС США тоже публикует свои ожидания по ставкам и ключевым параметрам макроэкономики, чтобы не формировать ненужную волатильность на рынках. Все это называется «управление ожиданиями». И это помогает экономике», – добавляет собеседник. Ведь благодаря этому бизнесу будет проще строить свои планы и стратегии развития. «Участники рынка получили возможность еще больше заглянуть в голову регулятора», – говорит Купцикевич.

    Как же подорожают заемные деньги в этом году? Стоит ожидать, что ставки по кредитам и депозитам скорректируются на те 50 пунктов, на которые была поднята ставка. Этот процесс лишь растянется по времени на пару месяцев. Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков может достичь 5,35-5,75% к концу года, говорит Миронюк. Если реализуется инфляционный сценарий, то ЦБ может ускорить ужесточение монетарной политики, и и тогда средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков может достичь 5,85-6,25% к концу года, добавляет эксперт.

    Пока есть все шансы, что ситуация будет развиваться по более мягкому сценарию. «Думаю, что ближайшее заседание может вполне пройти без движения ключевой ставки, но в течение года мы вероятно еще увидим одно или несколько повышений. К концу года таким образом ставка окажется ближе к уровню 5,5-5,75%», – говорит Куликов. Однако многое будет зависеть от стоимости биржевых товаров на мировых рынках – это и нефть, и зерно, а также то, насколько удачным будет сельское хозяйство в этом году в России и на других рынках. В случае плохих урожаев из-за погоды цены на продовольствие могут вырасти как в мире, так и внутри нашей страны. И это будет прямым сигналом для ЦБ поднять ставку до 6% уже в этом году.

    Депозиты при любом раскладе станут более привлекательными для хранения сбережений. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам составляет 4,72%, но уже в начале лета они может оказаться выше 5,2%, полагает Купцикевич.

    Это решение защитит накопления граждан на банковских вкладах от обесценивания инфляцией,

    заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ставки по вкладам в банках уже ниже инфляции и не покрывают обесценивание сбережений из-за роста цен, а пик инфляции не пройден, добавила она.

    «Будет интересно посмотреть, не вернет ли это интерес людей к классическим банковским депозитам, когда их доходность превысит психологические 5%. Рискнем предположить, что нет. Более того, переток из депозитов на фондовый рынок (в акции и облигации) вполне может продолжиться, поддерживаемый либерализацией доступа к рынку и более привлекательным доходностям тех же облигаций ОФЗ», – говорит собеседник.

    Более резкое, чем ожидалось, повышение ставки оказало поддержку рублю. «Еще 22 апреля рубль торговался выше 76 за доллар. Решение ЦБ создает предпосылки укрепления рубля в диапазоне 73-76 рублей за доллар в среднесрочной перспективе. Это фактор роста устойчивости нацвалюты», – заключает Миронюк.


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