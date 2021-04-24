Центробанк начинает управлять ожиданиями

Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны?

ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку – сразу на 6,5 процентного пункта.

Еще одна важная новость: регулятор впервые опубликовал прогноз траектории ставки на три года вперед – на 2021, 2022 и на 2023 годы.

Решение ЦБ ускорить повышение ключевой ставки обусловлено инфляцией. Она выросла быстрее, чем ожидал регулятор. Так, недельная инфляция в России с 13 по 19 апреля ускорилась до 0,2% (против 0,1% на предыдущей неделе), с начала года потребительские цены выросли уже на 2,5%. Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,79%.

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Ожидали тренда на снижение показателя в этом году за счет высокой прошлогодней базы, но явного тренда на снижение инфляции не произошло, поэтому регулятор сильней отреагировал, поясняет аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Есть и положительный момент в этой истории. «Повышение ставки сразу на 0,5 п.п. – следствие достаточно хорошо восстановившегося внутреннего спроса», – говорит Дмитрий Куликов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА. То есть россияне стали активней тратить.

Публикация прогноза траектории ключевой ставки на три года – это крайне важно. Ведь именно от этой ставки зависят банковские ставки по кредитам и вклады. Получается, что теперь можно примерно понимать стоимость кредитных денег. ЦБ ждет, что в 2021 году диапазон ставки составит 5-5,8% годовых, в 2022 году – 5,3-6,3%, в 2023 году ставка может составить 5-6% годовых.

«Публикация ожиданий по процентным ставкам – это шаг к открытости Центробанка. Аналитики российского банковского сектора не так уж часто «угадывают» направления будущих изменений ставки. Из-за этого

слишком часто возникают «сюрпризы», когда ЦБ словно удивляет своим решением, вызывая значительные движения на рынках и ненужную волатильность. Задача ЦБ, напротив, действовать максимально предсказуемо»,

– объясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Для этого российский ЦБ активно наращивал функционал. Он стал регулярно делать макропрогнозы и проводить пресс-конференции, объясняя что, как и для чего делается. Прогнозы по ставке на три года – следующий шаг сделать монетарную политики предсказуемой. «ФРС США тоже публикует свои ожидания по ставкам и ключевым параметрам макроэкономики, чтобы не формировать ненужную волатильность на рынках. Все это называется «управление ожиданиями». И это помогает экономике», – добавляет собеседник. Ведь благодаря этому бизнесу будет проще строить свои планы и стратегии развития. «Участники рынка получили возможность еще больше заглянуть в голову регулятора», – говорит Купцикевич.

Как же подорожают заемные деньги в этом году? Стоит ожидать, что ставки по кредитам и депозитам скорректируются на те 50 пунктов, на которые была поднята ставка. Этот процесс лишь растянется по времени на пару месяцев. Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков может достичь 5,35-5,75% к концу года, говорит Миронюк. Если реализуется инфляционный сценарий, то ЦБ может ускорить ужесточение монетарной политики, и и тогда средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков может достичь 5,85-6,25% к концу года, добавляет эксперт.

Пока есть все шансы, что ситуация будет развиваться по более мягкому сценарию. «Думаю, что ближайшее заседание может вполне пройти без движения ключевой ставки, но в течение года мы вероятно еще увидим одно или несколько повышений. К концу года таким образом ставка окажется ближе к уровню 5,5-5,75%», – говорит Куликов. Однако многое будет зависеть от стоимости биржевых товаров на мировых рынках – это и нефть, и зерно, а также то, насколько удачным будет сельское хозяйство в этом году в России и на других рынках. В случае плохих урожаев из-за погоды цены на продовольствие могут вырасти как в мире, так и внутри нашей страны. И это будет прямым сигналом для ЦБ поднять ставку до 6% уже в этом году.

Депозиты при любом раскладе станут более привлекательными для хранения сбережений. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам составляет 4,72%, но уже в начале лета они может оказаться выше 5,2%, полагает Купцикевич.

Это решение защитит накопления граждан на банковских вкладах от обесценивания инфляцией,

заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ставки по вкладам в банках уже ниже инфляции и не покрывают обесценивание сбережений из-за роста цен, а пик инфляции не пройден, добавила она.

«Будет интересно посмотреть, не вернет ли это интерес людей к классическим банковским депозитам, когда их доходность превысит психологические 5%. Рискнем предположить, что нет. Более того, переток из депозитов на фондовый рынок (в акции и облигации) вполне может продолжиться, поддерживаемый либерализацией доступа к рынку и более привлекательным доходностям тех же облигаций ОФЗ», – говорит собеседник.

Более резкое, чем ожидалось, повышение ставки оказало поддержку рублю. «Еще 22 апреля рубль торговался выше 76 за доллар. Решение ЦБ создает предпосылки укрепления рубля в диапазоне 73-76 рублей за доллар в среднесрочной перспективе. Это фактор роста устойчивости нацвалюты», – заключает Миронюк.