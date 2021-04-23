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Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии

23 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
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Путин и Вооруженные силы России укрепили рубль

Позитивные новости укрепляют рубль Станислав Красильников/ТАСС
Российский рубль крепнет и уже к середине лета может вполне дойти до 70 за доллар. Любопытно, что российской валюте помогает не только послание президента и отвод российских войск от западных границ, но и американская валюта. Как именно?  Подробности...
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Яркая метафора Путина описала положение США и их вассалов

Шакал лижет лапы тигру. Яркая метафора современной международной политики «Маугли», киностудия «Союзмультфильм»
Владимир Путин использовал в своем послании яркие литературные образы – и речь идет прежде всего об упоминании героев знаменитой «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Кого имел в виду глава государства, употребив метафору про Шерхана и шакала Табаки, который подвывает, «чтобы задобрить своего суверена»? Подробности...
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Военные самолеты России получат крышу над головой

Так выглядят укрытия для российских бомбардировщиков в Сирии Телеканал Звезда/YouTube
Вооруженные силы России приступают к реформе, которая напрашивалась десятилетиями. Речь идет о массовом строительстве специальных укрытий для самолетов ВКС на военных аэродромах. Почему эти сооружения критически важны для успешного функционирования боевой авиации и что подтолкнуло Минобороны к началу этой масштабной программы? Подробности...
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В Киргизии предложили бороться с COVID ядовитым корнем

Президент Киргизии в процессе изготовления «лекарства от коронавируса» кадр из видео
В Киргизии разгорается скандал: президент страны лично в своей резиденции занимается изготовлением «лекарства» от COVID-19, а министр здравоохранения предлагает лечить пациентов этой настойкой. О каком средстве идет речь и какие последствия наступают при его применении? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
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Самолет за Навальным из Рио-де-Жанейро не прилетел

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает. Подробности...
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Россия может провести «красные линии» где угодно

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сейчас не середина 19-го века, когда можно было, да и то ненадолго, затаиться и проводить внутренние реформы. Борьба за пространство ресурсного освоения ведется великими державами постоянно. Россия с ее колоссальными богатствами не может отгородиться от этого конкурентного мира. Подробности...
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Наступило время карнавальной дипломатии

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Алексей Куприянов, Научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
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    Путин и Вооруженные силы России укрепили рубль

    Позитивные новости укрепляют рубль    23 апреля 2021, 08:50
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский рубль крепнет и уже к середине лета может вполне дойти до 70 за доллар. Любопытно, что российской валюте помогает не только послание президента и отвод российских войск от западных границ, но и американская валюта. Как именно?

    Крепнуть рублю помогает послание президента Федеральному собранию вкупе с отводом российских войск от западных границ к местам дислокации после завершения учений. 

    «Риторика Путина была умеренно-позитивная – он не стал поднимать градус геополитической напряженности, чего явно опасались на рынках. Сегодня рынки увидели явные шаги по деэскалации напряжения. Новости о прекращении учений вызвали полуторапроцентный рост рубля», – поясняет ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В итоге российская валюта остается вблизи локальных максимумов к доллару и евро, сохраняя первоначальный прирост. Доллар стоит 76,42 рубля (падение за день почти на 1%), а евро – 92,04 рубля.

    Важно, что оба эти события дают надежду на долгосрочное укрепление рубля. Позитив несет заявление Владимира Путина об инвестициях в инфраструктурные проекты, в частности, в скоростную автодорогу из Москвы в Казань и Екатеринбург и железную дорогу «Северный широтный ход» в Арктику. Средства на них будут выделены в том числе из Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Фонд пополняется по бюджетному правилу и ликвидная часть представлена валютой на 13,5 трлн рублей. То есть будет продажа валюты в рынок или отмена бюджетного правила, что будет вести к укреплению рубля», – говорит Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций».

    Президент также призывал компании-экспортеры, которые благодаря слабому рублю и плоской шкале доходов неплохо зарабатывают, больше инвестировать внутри России, чтобы помогать росту ВВП. Иначе государство через налоги будет забирать больше прибыли и самостоятельно вкладывать ее в развитие экономики.  

    Себестоимость производства экспортного сырья или товара в России – рублевая, и так быстро не растет, как курс доллара и евро. Теперь за их продажу можно выручить больше рублей, чем раньше. Например, стоимость стали и нефти в рублях выросла на 35% с начала года благодаря девальвации рубля, указывает эксперт. Отсюда и появляются сверхдоходы, которые стоило бы инвестировать в российскую экономику. Это потенциально также будет поддерживать рубль в долгосрочном периоде.

    В отводе войск от границы с Украиной рынок увидел снижение рисков новых санкций. «Возрождаются ожидания, что США и Евросоюз, а также Украина, могут начать более активный диалог. А это обещает если не снятие текущих санкций, то хотя бы снижение темпов новых ужесточений», – поясняет Купцикевич.

    Эксперт замечает особую стойкость рубля в последнее время даже на негативе. «В предыдущие недели геополитические трения нарастали, но рубль выглядел гораздо сильней, чем это было при схожих обстоятельствах ранее. Вялая реакция на плохие новости – это признак спроса на актив. Рубль не продавали даже на плохих новостях, поэтому с удовольствием принялись покупать на первых позитивных новостях», – рассуждает Купцикевич.

    Здесь надо сказать, что

    помог рублю в апреле американский доллар, который слабел к основным конкурентам и нефти, которая выросла с начала месяца на 5%.

    «Эти внешние факторы – свидетельство повышенного аппетита к рисковым активам, что часто питает интерес к рублю и российскому рынку», – отмечает эксперт.

    В апреле курс доллара к основным валютам упал более чем на 2% на фоне снижения доходности гособлигаций США и паузы в глобальных ожиданиях рефляции (увеличение денежной массы, чтобы разогнать рост цен).

    Хорошие новости в том, что к лету рубль может неплохо укрепиться к доллару. До конца апреля рубль может снизиться до 74 за доллар, а к середине лета у него есть неплохие шансы постучаться в отметку 70, считает Купцикевич.

    Доллар может прийти к 70 рублям и даже ниже, если Brent будет долго стоить выше 70 долларов за баррель и геополитические риски уйдут с повестки дня, считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». По его словам, если нефть останется в коридоре 60-70 долларов за баррель (как сейчас), а геополитическая обстановка хотя бы не ухудшится, то доллар может опуститься к девятимесячному минимуму около 72 с половиной рублей.

    Однако риски ухода цен на нефть в район 40-60 долларов за баррель никуда не ушли, как и геополитические риски. «В конце лета – в начале осени есть риски ухудшения ситуации на мировых рынках как по причине не оправдавшей ожидания массовой вакцинации (к примеру, из-за новых штаммов вируса, устойчивых к вакцинам), так и из-за вероятного всплеска инфляции, который поставит под угрозу сверхмягкую монетарную политику крупнейших центробанков. Поэтому уже в августе–сентябре доллар может вернуться в область 76–80 рублей», – рассуждает Бабин. 

    В Росбанке опубликовали новый прогноз: там тоже верят в укрепление рубля, пусть и умеренное. На конец второго квартала аналитики банка ждут 75 рублей за доллар, на конец третьего квартала – 73, на конец года – 72. Базовым фактором укрепления рубля там считают профицит счета текущих операций платежного баланса России на фоне роста спроса на нефть. Там считают, что россияне во второй половине года начнут тратить свои сбережения на покупку импортных товаров и на поездки по мере снятия туристических ограничений.

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