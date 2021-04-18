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18 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:50  |  vz.ru
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Почему рубль не испугался американского удара

Объяснение странной реакции рубля на американские санкции тоже необычно Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российский рубль ответил на санкции США укреплением. Это самая необычная реакция российской валюты за всю современную санкционную историю, которая длится уже седьмой год. Объяснение причин такого парадоксального поведения рубля оказывается еще более удивительным. Как же так произошло, что рубль перестал бояться американских санкций? Кстати, эксперты ждут 70 рублей за доллар к концу года. Подробности...
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Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

Американские дипломаты в России получат те же условия, в которые поставлены российские дипломаты в США Максим Блинов/РИА Новости
К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972-м году, в разгар Холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему? Подробности...
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Как адмирал Синявин бил турок и отказывался подчиняться Наполеону

Адмирал Сенявин бил турок, французов и наставлял уважать простого матроса Общественное достояние
Ровно 190 лет назад, 17 апреля 1831 года ушел из жизни Дмитрий Николаевич Сенявин. Этот человек остался в истории России не только как великий флотоводец, но и как политик и искусный дипломат. Именно он во многом заложил основы русского влияния России на Балканах. Почему же адмирал долгие годы провел в опале, нужде и бедности? Подробности...
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Рауль Кастро уходит по-китайски

Рауль Кастро уступает власть молодому поколению Zuma/ТАСС
Рауль Кастро ушел с должности главы Компартии Кубы, ранее он сложил с себя полномочия председателя совета министров и главы госсовета. Преемника объявят на следующей неделе. Скорее всего, им станет президент страны Мигель Диас-Канель. С уходом Кастро формально завершается эпоха правления революционеров. Но эксперты уверены, что команданте, как в свое время Дэн Сяопин, продолжит держать руку на пульсе. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Почему реактивная авиация не помогла нацистам

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Александр Невский решал прозаические задачи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Человек, побеждающий шведов и немцев, останавливающий экспансию с Запада, заключающий мир с Востоком и закладывающий фундамент будущей империи со словами: «не в силе Бог, а в правде». Подробности...
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Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина. Подробности...
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

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    Почему рубль не испугался американского удара

    Объяснение странной реакции рубля на американские санкции тоже необычно    18 апреля 2021, 11:00
    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский рубль ответил на санкции США укреплением. Это самая необычная реакция российской валюты за всю современную санкционную историю, которая длится уже седьмой год. Объяснение причин такого парадоксального поведения рубля оказывается еще более удивительным. Как же так произошло, что рубль перестал бояться американских санкций? Кстати, эксперты ждут 70 рублей за доллар к концу года.

    В четверг утром на слухах западной прессы о том, что в течение дня США объявят о новых санкциях, российский рубль сначала заметно упал. Однако после того, как это стало фактом – минфин США официально объявил о санкциях, рубль взял и укрепился, и уже к середине четверга отыграл большую часть утренних потерь. Сработала формула «покупай на слухах, продавай на фактах».

    В итоге в четверг рубль упал всего на 1%: утром доллар ушел к 77,5 рублей, а к вечеру стоил уже 76. Более того, в пятницу рубль продолжил крепнуть и стоил уже 75,5 рублей за доллар. То есть на следующей день доллар упал сильнее (почти на 2%), чем рубль в день объявления санкций – лишь на 1%.

    Это самое необычное поведение российской валюты за всю современную санкционную историю.  Ожидали его падение минимум до 80-85, а то и выше в моменте. А в итоге его курс не упал даже до 78 за доллар. Хотя такой уровень был пробит ранее в апреле.

    В предыдущие разы, когда США и ЕС вводили серьезные экономические санкции против России, рубль реагировал резким ослаблением. Например, в 2014 году рубль проделал путь от 33 до почти 80 рублей за доллар, то есть более чем в два раза, а в 2018 году было два четких эпизода санкций: в апреле рубль к доллару просел на 15%, а в августе на 13%. Но каждый раз после такого стресса российский рубль восстанавливался. После 2014 года это произошло быстро – с января по май 2015 года он вырос с 70 по 48 к доллару после того, как ЦБ экстремально резко закрутил гайки монетарной политики. А после 2018 года потребовалось уже полтора года – вплоть до начала 2020 года, чтобы рубль вернулся к уровням до скачка в августе 2018 года.

    «Мы видим, что со временем волатильность рынка в ответ на санкции уменьшается. С другой стороны, восстановление становится более длинным. Напрашивается простой вывод: первоначально на рынках существовали надежды на откат санкций и нормализацию отношений. Но со временем те, кто мог потенциально потерять на введении новых санкций, сторонились России, остальные – обращали все меньше внимания на изменения. На этой неделе мы увидели дальнейшее развитие этой тенденции», - поясняет Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    Почему же рубль повел себя на этот раз совсем по-другому? Основная версия состоит в том, что геополитика уже была заложена в курсе рубля, который только за месяц до санкций ослаб на 5,5%. Причем, насколько жесткими будут от Джо Байдены санкции против России – можно было только гадать. А когда ограничения были опубликованы, оказалось, что они вышли очень щадящими.

    Во-первых, не было никакого запрета на использование Visa Master и Card, а также межбанковской платежной системой SWIFT. Во-вторых, это не затронуло интересы иностранных инвесторов, которые успели до этого одолжить России через покупку ОФЗ. Более того, при желании заработать они смогут прикупить и новых бумаг через посредников. В-третьих, США дали еще два месяца «свободы», перед тем как новые санкции начнут действовать. Наконец, Россия не сидит на долговой игле, как многие развитые страны или бедные типа Украины. Да и российские банки с охотой дают в долг правительству России, тем более, что у них есть для этого возможности и средства.

    «Четкого ответа на вопрос, почему рубль отреагировал по-другому, пока нет. Мое предположение состоит в том, что в 2014 и 2018 годах приступы санкций накладывались на укрепление доллара.

    Это были годы, когда доллар решительно укреплялся к конкурентам. И в этих условиях плохие новости о санкциях заставляли инвесторов избавляться от рублей первым делом. Сейчас мы, наоборот, видим существенный спрос на рисковые активы на глобальных рынках. Это делает рубль отстающим от таких конкурентов как мексиканский песо, канадский или австралийский доллары, но помогает вполне неплохо выглядеть к американскому доллару», - рассуждает Купцикевич.

    Доллар показывает самое сильное падение за неделю в этом году. Казалось бы, статистические экономические данные из США приходят положительные: розничные продажи растут, уровень занятости тоже. Однако на доллар давит продолжительное снижение доходности американских трежерис. Так, базовая доходность 10-летних казначейских облигаций упала до месячного минимума в 1,528%, отойдя от годового уровня 1,776%, достигнутого в конце прошлого месяца. Это объясняется резким спросом на трежерис на первичном рынке со стороны инвесторов.

    «Рублю и российскому рынку удалось избежать повышенной волатильности, которая могла дополнительно дестабилизировать экономику. Текущая сила рубля позволяет верить, что и далее не будет значительных провалов. Мы верим в его дальнейшее укрепление в ближайшие недели»,  - говорит Купцикевич. Более того, он продолжает считать, что еще до конца 2021 года доллар будет стоить 70 рублей. Главный фактор, на котором строится его прогноз – это вера в дальнейшее ослабление доллара.

    Кроме того, ближайшее время отечественная валюта начнет получать поддержку налогового периода, а если будет складываться неблагоприятная ситуация, то Минфин может отказаться от покупки валюты и даже вернуться к ее продажам, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

    Отскока к 70 рублям за доллар ждет также аналитик британского банка Barclays Марек Рачко, который наиболее точно предсказывал стоимость российской валюты в опросе Bloomberg два квартала подряд. По его словам, рубль во втором квартале может укрепиться к доллару на 6%, несмотря на новые санкции и угрозу их дальнейшего ужесточения. Это означает, что доллар будет стоить 71 рубль в конце первого полугодия, а в конце года – 70 рублей, прогнозирует Рачко.

    «Существенная премия за геополитический риск уже заложена в котировки. Рубль должен выиграть в условиях глобальной рефляции, учитывая рост цен на нефть, доходность кэрри-трейда и хорошие фундаментальные показатели экономики РФ»,

    - объясняет Рачко, передает Bloomberg. По мере роста ключевой ставки Банком России привлекательность рубля повышается.

    Однако это один из самых оптимистичных прогнозов на сегодня. Некоторые эксперты, наоборот, из-за санкций начали переписывать прогнозы по рублю в худшую сторону. Так, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» понизила прогноз среднего курса рубля в 2021 году с 69,5 до 74 рублей за доллар при неизменных ожиданиях по стоимости нефти в 65 долларов за баррель. Аналитики компании исходят из того, что ослабление рубля при стабильно высокой инфляции потребует более быстрого поднятия ключевой ставки Банком России. Уже 23 апреля она вырастет до 5% (на 0,5%), а уже к концу сентября до 5,75%. Консенсус-прогноз аналитиков Bloomberg предполагает, что рубль укрепится до 73 за доллар к середине года.

    Разнонаправленные прогнозы несложно понять. Все зависит от того, продолжит ли Байден наносить экономические удары по России или нет. Одни верят в снижение санкционных рисков, другие, наоборот, полагают, что этим дело не ограничится. Следующим шагом США могут стать ограничения уже против вторичного рынка еврооблигаций и ОФЗ, что уже точно повлечет за собой массовый выход иностранцев из российских долговых бумаг. В планах США и другие варианты санкций, в том числе против «Северного потока-2» Но если оценивать реакции рубля и рост акций российских компаний, то рынок пока верит в лучшее. 


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