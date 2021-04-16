Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше?

Кроме IT-компаний и физических лиц, под удар попал российский госдолг в виде облигаций федерального займа (ОФЗ). Американцы уже давно грозили это сделать. С 2018 года это первые столь серьезные экономические санкции, на который пошли Штаты.

Однако при детальном рассмотрении стало понятно, что санкции оказались намного менее страшными. Ожидаемой паники на валютном рынке тоже не произошло – рубль сначала упал, но потом собрался и даже отыграл часть потерь.

Что же запретили американцы? Почему эти санкции не столь жесткие? И, наконец, какой ответ может дать Россия?

Для начала стоит напомнить, что с августа 2019 года американским инвесторам уже было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. Поэтому российский Минфин в 2020 году не размещал новые долларовые евробонды, а занимал только в евро.

Новые санкции запрещают американским финансовым институтам с 14 июня принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Однако ограничения на покупку российского госдолга касаются только прямых покупок у государственных институтов – Минфина, ЦБ и ФНБ (на первичном рынке), но не распространяются на покупку долга у посредников (на вторичном рынке).

Это значит, что США по-прежнему разрешают американским компаниям держать российский долг. Американские инвесторы легко могут уговорить «своих друзей» из российских банков купить для них в ходе первичной эмиссии ОФЗ, заплатить комиссию и перекупить у них облигации на вторичном рынке, поясняет Reuters Тимоти Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management.

Отстранение американских компаний от первичного рынка рублевых долговых обязательств правительства России не окажет серьезного влияния, особенно с учетом управляемой долговой нагрузки России, согласен Максимилиан Хесс, глава отдела политических рисков лондонской юридической фирмы Hawthorn Advisors, передает CNBC.

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Если санкции не предполагают значимых ограничений для иностранцев, тогда зачем они? «Это сигнал, что далее могут последовать шаги, сильней отрезающие Россию от рынков капитала. Было хорошо видно, что одной только напряженной риторики между Россией и США было достаточно для подавления интереса к российским ОФЗ. Этот спрос стал приходить в себя и бурно расцвел днем ранее, и вот новый удар. Такие санкционные маневры способствуют долгосрочному падению интереса иностранного капитала к России», – говорит газете ВЗГЛЯД Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

По данным ЦБ РФ, доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 процентного пункта – до 20,2%. До этого указывалось, что на инвесторов из США и Великобритании приходится по 6,9% от общего объема рынка ОФЗ. «На долю иностранцев приходится всего 3 трлн рублей ОФЗ, из них только 0,8 трлн рублей держат инвесторы из США. Отток из старых выпусков может составить 20%, или 8 млрд долларов. Частичный уход иностранцев приведет к падению котировок самих ОФЗ. Однако распродажу быстро выкупят рыночные игроки – у банков достаточно рублевой ликвидности», – уверен Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций».

Серьезных проблем с займами у правительства России не возникнет. Разве что деньги могут стать более дорогими. России сейчас «много размещать не надо», и она сможет все, что необходимо, разместить через другие каналы, заявил «Интерфаксу» глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Краткосрочно Россия явно будет полагаться на внутренний спрос со стороны госбанков. Те же ВТБ и Сбер немало способствовали рекордам в объемах размещений в последние месяцы», – говорит Купцикевич.

В целом новые санкции возвращают в игру санкционную премию на российский рынок. «Это виртуальное понятие, которое проявляется в более высокой доходности на долговом рынке и более низкой оценке российских компаний», – указывает Купцикевич.

Удивила реакция рубля на происходящие негативные события. Ожидалось естественное резкое падение курса. Однако такой сильной паники, как было в 2014 и 2018 годах, когда Запад тоже вводил экономические санкции, на этот раз не произошло.

Когда слухи о санкциях с утра появились в СМИ, рубль начал падать. Но после того, как санкции официально объявили и стала понятна их суть, он даже сумел отыграть часть потерь. «Вопреки опасениям, негатив не увел пару доллар-рубль существенно от текущих уровней, санкционные новости привели не к панике, а скорее к долгожданной определенности. И даже позволили рублю отыграть часть позиций. Дело в том, что рынок был уже подготовлен и большую часть негатива заложил в цены, дальше действует механизм «продавай на слухах, покупай на факте», – поясняет Русецкий.

Кроме того, в отличие от 2014 и 2018 годов, российская экономика более подготовлена к подобным вызовам, считает эксперт. «В предыдущие годы введение санкций было «черным лебедем», в экстренном порядке закрывались кредитные линии, обрывались торговые связи. Это в большой степени ударяло по частному сектору», – поясняет Русецкий.

В итоге рубль к вечеру четверга, в день ввода санкций, укрепился почти на 2% – до 76,98 к доллару и до 92,23 к евро. Однако радоваться пока рано. Курс все еще может уйти вверх, однако паники и 100 рублей за доллар уже никто не ждет.

«За прошедший месяц на ожиданиях санкций рубль уже потерял 5,5%, достигнув 76,98 рубля за доллар. Дополнительная коррекция возможна, но вероятность выхода за границы 83-85 рублей невысока: ЦБ и Минфин располагают монетарными и фискальными инструментами, возможности которых никто не отменял», – поясняет Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. Иными словами, если рубль упадет до 80 за доллар, то Минфин перестанет скупать валюту и тем самым поддержит рубль. Он так уже делал в августе 2018 года, когда были введены очередные санкции США, а рубль ушел к 80 за доллар.

Девальвация, скорее всего, будет сдержана, потому что она повлияет на все сферы деятельности. Это напрямую подтолкнет инфляционную спираль, а рост цен и так в последние месяцы находится на пиковом уровне, который не устраивает ни правительство, ни ЦБ РФ. Регулятор уже и так начал повышать ключевую ставку, но без резких шагов в этом направлении (как было в декабре 2014 года из-за валютной паники и ухода рубля на заоблачные высоты). Такого сценария экономисты сейчас явно не ждут.

«На основе текущих данных нет причин настраиваться на бесконечное ослабление рубля. Отметка 77,5 за доллар пока выступает надежным «потолком», не пускающим доллар выше. Стоит дождаться ответных мер России, чтобы определить градус эскалации. Вполне возможно, что вовсе и не будет новых максимумов доллара в обозримой перспективе», – говорит Александр Купцикевич. Поэтому и от ЦБ он не ждет дополнительного ужесточения политики, кроме ожидавшегося ранее повышения ставки на 0,25%-0,50% на ближайшем заседании.

Но динамика будет зависеть от градуса напряженности в отношениях двух стран. Москва говорит, что готова симметрично ответить США на санкции. Как именно это может выглядеть – пока можно только гадать. Например, это могут быть ответные санкции в виде зеркальной высылки дипломатов и ограничения на работу ряда компаний: например, крупным IT-компаниям ограничат работу в РФ и продажу их софта, предполагает Купцикевич.

«Возможно, Россия симметрично введет запрет на приобретение американских долговых бумаг. Ведь страны, которые покупают трежерис, по сути, спонсируют развитие американской экономики.

С другой стороны, американские долговые бумаги являются средством для инвестирования и получения прибыли, а также стабильным защитным средством во время кризисов», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Впрочем, Россия в последние годы рекордно снизила свои вложения в американские казначейские бумаги.

В 2018-2019 годах Москва фактически перестала давать в долг американцам, устроив массовую распродажу американских долговых бумаг. За первый год Россия сбросила более 100 млрд долларов, который хранились в трежерис. Для сравнения: в 2010-2013 годах Россия хранила в американских госбумагах более 170 млрд долларов, а на февраль 2021 года – уже менее 6 млрд долларов.

У России в рукаве есть еще один способ ударить в ответ по США. Она может ограничить экспорт редкоземельных металлов, которые используются в авиации и космических технологиях. «По многим позициям наша страна лидирует в поставках такого сырья. Но при этом будет недополучена прибыль отечественных предприятий, которые сотрудничают с США по экспорту такой продукции», – отмечает Деев. Но пока этот козырь не использовал даже Китай, и вряд ли Москва решится на такие меры.

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