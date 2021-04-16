Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
Разделы

Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
Перейти в раздел…

Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
Перейти в раздел…

«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
Перейти в раздел…

США уничтожают важнейшие правила и традиции дипломатии

Российское посольство в США без всякого повода должны покинуть десять дипломатов imago stock&people/ТАСС
Новый пакет антироссийских санкций, подписанный президентом США Байденом, предусматривает в том числе высылку десяти российских дипломатов из Вашингтона. Этот шаг только на первый взгляд выглядит продолжением длинной цепочки высылок, которые вот уже годами практикует Вашингтон. Происходящее способно повлечь за собой далеко идущие последствия для всей мировой дипломатической системы. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...

Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Космос не исключает водопровода

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

Обсуждение: 7 комментариев

У Азербайджана претензии к России

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...

Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС
    США призвали Россию ответить на новые санкции пропорционально Пушков заявил о стремлении Байдена «поставить Россию на колени» Шойгу рассказал, за что получил золотую звезду Героя России Россия сократила вложения в госдолг США
    Байден в речи о России перепутал фамилию Путина В Крыму сравнили новые санкции США с шутками Зеленского В Германии потребовали отклонить требования Украины о ядерном статусе Темпы роста ВВП Китая достигли беспрецедентного уровня
    ЕС исключил введение санкций против госдолга России вслед за США США решили сосредоточить внимание на Индо-Тихоокеанском регионе Глава МИД Украины обозначил «красную линию» в отношениях с Россией В России началось строительство завода по производству ударных дронов

    «мирное будущее»


    Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом

    «не вижу больших проблем»


    Греф оценил последствия санкций США против госдолга России

    особый случай


    Дочь Ефремова Анна-Мария стала Сережей

    Видео

    система платежей


    Чем обернется отключение России от SWIFT

    польские провокации


    «Северный поток – 2» требует защиты военными методами

    на нейтральной территории


    О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

    конспирологические теории


    Кто лишил россиян отпусков в Турции

    борьба за спокойствие


    Тимофей Бордачёв: Звонок Байдена породил новые риски и возможности

    конкретные планы


    Ирина Алкснис: Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

    агрессивная токсичность


    Герман Садулаев: Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?

    Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

    Российский рубль не испугался новых экономических санкций США    16 апреля 2021, 08:40
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше?

    Кроме IT-компаний и физических лиц, под удар попал российский госдолг в виде облигаций федерального займа (ОФЗ). Американцы уже давно грозили это сделать. С 2018 года это первые столь серьезные экономические санкции, на который пошли Штаты.

    Однако при детальном рассмотрении стало понятно, что санкции оказались намного менее страшными. Ожидаемой паники на валютном рынке тоже не произошло – рубль сначала упал, но потом собрался и даже отыграл часть потерь.

    Что же запретили американцы? Почему эти санкции не столь жесткие? И, наконец, какой ответ может дать Россия?

    Для начала стоит напомнить, что с августа 2019 года американским инвесторам уже было запрещено участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. Поэтому российский Минфин в 2020 году не размещал новые долларовые евробонды, а занимал только в евро.

    Новые санкции запрещают американским финансовым институтам с 14 июня принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Однако ограничения на покупку российского госдолга касаются только прямых покупок у государственных институтов – Минфина, ЦБ и ФНБ (на первичном рынке), но не распространяются на покупку долга у посредников (на вторичном рынке).

    Это значит, что США по-прежнему разрешают американским компаниям держать российский долг. Американские инвесторы легко могут уговорить «своих друзей» из российских банков купить для них в ходе первичной эмиссии ОФЗ, заплатить комиссию и перекупить у них облигации на вторичном рынке, поясняет Reuters Тимоти Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management.

    Отстранение американских компаний от первичного рынка рублевых долговых обязательств правительства России не окажет серьезного влияния, особенно с учетом управляемой долговой нагрузки России, согласен Максимилиан Хесс, глава отдела политических рисков лондонской юридической фирмы Hawthorn Advisors, передает CNBC.

    Если санкции не предполагают значимых ограничений для иностранцев, тогда зачем они? «Это сигнал, что далее могут последовать шаги, сильней отрезающие Россию от рынков капитала. Было хорошо видно, что одной только напряженной риторики между Россией и США было достаточно для подавления интереса к российским ОФЗ. Этот спрос стал приходить в себя и бурно расцвел днем ранее, и вот новый удар. Такие санкционные маневры способствуют долгосрочному падению интереса иностранного капитала к России», – говорит газете ВЗГЛЯД Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

    По данным ЦБ РФ, доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 процентного пункта – до 20,2%. До этого указывалось, что на инвесторов из США и Великобритании приходится по 6,9% от общего объема рынка ОФЗ. «На долю иностранцев приходится всего 3 трлн рублей ОФЗ, из них только 0,8 трлн рублей держат инвесторы из США. Отток из старых выпусков может составить 20%, или 8 млрд долларов. Частичный уход иностранцев приведет к падению котировок самих ОФЗ. Однако распродажу быстро выкупят рыночные игроки – у банков достаточно рублевой ликвидности», – уверен Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций».

    Серьезных проблем с займами у правительства России не возникнет. Разве что деньги могут стать более дорогими. России сейчас «много размещать не надо», и она сможет все, что необходимо, разместить через другие каналы, заявил «Интерфаксу» глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко. «Краткосрочно Россия явно будет полагаться на внутренний спрос со стороны госбанков. Те же ВТБ и Сбер немало способствовали рекордам в объемах размещений в последние месяцы», – говорит Купцикевич.

    В целом новые санкции возвращают в игру санкционную премию на российский рынок. «Это виртуальное понятие, которое проявляется в более высокой доходности на долговом рынке и более низкой оценке российских компаний», – указывает Купцикевич.

    Удивила реакция рубля на происходящие негативные события. Ожидалось естественное резкое падение курса. Однако такой сильной паники, как было в 2014 и 2018 годах, когда Запад тоже вводил экономические санкции, на этот раз не произошло.

    Когда слухи о санкциях с утра появились в СМИ, рубль начал падать. Но после того, как санкции официально объявили и стала понятна их суть, он даже сумел отыграть часть потерь. «Вопреки опасениям, негатив не увел пару доллар-рубль существенно от текущих уровней, санкционные новости привели не к панике, а скорее к долгожданной определенности. И даже позволили рублю отыграть часть позиций. Дело в том, что рынок был уже подготовлен и большую часть негатива заложил в цены, дальше действует механизм «продавай на слухах, покупай на факте», – поясняет Русецкий.

    Кроме того, в отличие от 2014 и 2018 годов, российская экономика более подготовлена к подобным вызовам, считает эксперт. «В предыдущие годы введение санкций было «черным лебедем», в экстренном порядке закрывались кредитные линии, обрывались торговые связи. Это в большой степени ударяло по частному сектору», – поясняет Русецкий.

    В итоге рубль к вечеру четверга, в день ввода санкций, укрепился почти на 2% – до 76,98 к доллару и до 92,23 к евро. Однако радоваться пока рано. Курс все еще может уйти вверх, однако паники и 100 рублей за доллар уже никто не ждет.  

    «За прошедший месяц на ожиданиях санкций рубль уже потерял 5,5%, достигнув 76,98 рубля за доллар. Дополнительная коррекция возможна, но вероятность выхода за границы 83-85 рублей невысока: ЦБ и Минфин располагают монетарными и фискальными инструментами, возможности которых никто не отменял», – поясняет Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова. Иными словами, если рубль упадет до 80 за доллар, то Минфин перестанет скупать валюту и тем самым поддержит рубль. Он так уже делал в августе 2018 года, когда были введены очередные санкции США, а рубль ушел к 80 за доллар.

    Девальвация, скорее всего, будет сдержана, потому что она повлияет на все сферы деятельности. Это напрямую подтолкнет инфляционную спираль, а рост цен и так в последние месяцы находится на пиковом уровне, который не устраивает ни правительство, ни ЦБ РФ. Регулятор уже и так начал повышать ключевую ставку, но без резких шагов в этом направлении (как было в декабре 2014 года из-за валютной паники и ухода рубля на заоблачные высоты). Такого сценария экономисты сейчас явно не ждут.

    «На основе текущих данных нет причин настраиваться на бесконечное ослабление рубля. Отметка 77,5 за доллар пока выступает надежным «потолком», не пускающим доллар выше. Стоит дождаться ответных мер России, чтобы определить градус эскалации. Вполне возможно, что вовсе и не будет новых максимумов доллара в обозримой перспективе», – говорит Александр Купцикевич. Поэтому и от ЦБ он не ждет дополнительного ужесточения политики, кроме ожидавшегося ранее повышения ставки на 0,25%-0,50% на ближайшем заседании.

    Но динамика будет зависеть от градуса напряженности в отношениях двух стран. Москва говорит, что готова симметрично ответить США на санкции. Как именно это может выглядеть – пока можно только гадать. Например, это могут быть ответные санкции в виде зеркальной высылки дипломатов и ограничения на работу ряда компаний: например, крупным IT-компаниям ограничат работу в РФ и продажу их софта, предполагает Купцикевич.

    «Возможно, Россия симметрично введет запрет на приобретение американских долговых бумаг. Ведь страны, которые покупают трежерис, по сути, спонсируют развитие американской экономики.

    С другой стороны, американские долговые бумаги являются средством для инвестирования и получения прибыли, а также стабильным защитным средством во время кризисов», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Впрочем, Россия в последние годы рекордно снизила свои вложения в американские казначейские бумаги.

    В 2018-2019 годах Москва фактически перестала давать в долг американцам, устроив массовую распродажу американских долговых бумаг. За первый год Россия сбросила более 100 млрд долларов, который хранились в трежерис. Для сравнения: в 2010-2013 годах Россия хранила в американских госбумагах более 170 млрд долларов, а на февраль 2021 года – уже менее 6 млрд долларов.

    У России в рукаве есть еще один способ ударить в ответ по США. Она может ограничить экспорт редкоземельных металлов, которые используются в авиации и космических технологиях. «По многим позициям наша страна лидирует в поставках такого сырья. Но при этом будет недополучена прибыль отечественных предприятий, которые сотрудничают с США по экспорту такой продукции», – отмечает Деев. Но пока этот козырь не использовал даже Китай, и вряд ли Москва решится на такие меры. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •