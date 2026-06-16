Более 1,4 тысячи НКО получили президентские гранты на 4,3 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

В этом году на конкурс поступило 10 222 заявки из всех регионов России. Общий объем грантовой поддержки составит 4,28 млрд рублей. Кроме того, авторы проектов рассчитывают привлечь еще около 3,9 млрд рублей в качестве софинансирования. Средний размер гранта достиг трех млн рублей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Почти треть победителей – 397 организаций – впервые получили поддержку фонда. Среди регионов-лидеров по числу одобренных инициатив оказались Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области.

Поддержанные проекты смогут приступить к реализации уже в июле, а следующий конкурсный отбор стартует 1 сентября.

Заседание Координационного комитета прошло в Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая в Москве. Учреждение работает с детьми и молодыми людьми с инвалидностью, помогая им развивать творческие способности через занятия вокалом, танцами и театральным искусством.

За время существования фонда особое внимание уделялось инициативам в сфере инклюзии и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. За годы работы было профинансировано около десяти тыс. подобных проектов на общую сумму 23 млрд рублей.

Самым крупным грантополучателем нынешнего конкурса стал фонд «Память поколений». Организация получила 74 млн рублей на программу высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. В рамках проекта поддержку получат 85 участников специальной военной операции, нуждающихся в реабилитации, протезировании и слухопротезировании.

Среди заметных инициатив также проект «Народный защитник – протезирование и реабилитация жителей Донбасса и участников СВО». Центр развития социальных инноваций «Технологии возможностей» получил на его реализацию 33 млн рублей. Программа предусматривает комплексную помощь 250 людям, получившим тяжелые травмы, включая медицинское сопровождение, юридическую и психологическую поддержку.

Поддержку получили и проекты, направленные на развитие регионов. Так, в отдаленном арктическом поселке Хатанга Красноярского края на средства гранта в размере 1,9 млн рублей будет реализован проект «Хатанга – территория хоккея!», который позволит детям регулярно тренироваться и участвовать в соревнованиях.

В Хакасии грант в размере 987 тысяч рублей направят на создание парка древностей «Малая Сыя – деревня предков». Посетители смогут познакомиться с историей одного из древнейших палеолитических поселений России, возраст которого оценивается в 34 тысячи лет.

В Удмуртии поддержку получил проект «Мастерская АРТель "Окно в Бураново: 2:0"». На выделенный миллион рублей организаторы планируют обучать подростков традиционным ремеслам – изготовлению наличников, народных украшений, плетению лаптей и пошиву национальных костюмов.

Еще одним направлением стала гуманитарная деятельность. Воронежский Богоявленский храм получил грант в размере пяти млн рублей на проект «Гуманитарный конвой 36». В рамках программы планируется открыть центр добровольческой миссии для помощи жителям наиболее пострадавших районов Новороссии, а также приграничных территорий Курской и Белгородской областей. В регионы предполагается направить 24 гуманитарных конвоя.

Фонд президентских грантов остается крупнейшим механизмом государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в России, ежегодно финансируя тысячи инициатив в сфере образования, культуры, спорта, социальной помощи и гражданских проектов.

В январе текущего года Координационный комитет распределил между победителями первого конкурса рекордные 4,885 млрд рублей.