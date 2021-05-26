Российские банки готовятся заработать на падении доллара

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения

26 мая, среда  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Как инцидент в Минске ударил по «Северному потоку – 2»

Критика «Северного потока – 2» на выдумки сильна J.Koehler/Imago/Global Look Press
История с посадкой европейского самолета в Минске заставила активизироваться критиков «Северного потока – 2». Лондон ухватился за этот повод, чтобы устранить сразу два газопровода из России. А Брюссель неожиданно обнаружил в закрытии «Северного потока – 2» благо для российской экономики. Почему эта европейская логика плоха для Польши и Украины? Подробности...
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Россия к встрече Путина и Байдена подготовила претензию к США

В СНВ-3 четко определено максимальное количество наступательных ядерных вооружений Inquam Photos/Reuters
Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях? Подробности...
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Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

Вакцинация от COVID стала плановой, но осталась необязательной Виталий Невар/ТАСС
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто? Подробности...
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За «похищение» Протасевича Белоруссию накажут лишь символически

Аэропорт Минска рискует надолго опустеть ТАСС
За инцидент с самолетом Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционера Белоруссии придется заплатить миллиарды долларов. По крайней мере, такие оценки озвучиваются рядом экспертов, исходя из потерь, которые должна понести страна из-за прекращения авиатранзита и иных европейских санкций. Однако реальный ущерб Минска выглядит несколько по-другому. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Хакеры теперь могут убить человека

Лев Матвеев
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»
Из-за халатного отношения к медицинской информации может быть причинен вред здоровью. Представьте, если будет изменена информация в протоколе лечения или о существующих у пациента аллергических реакциях. Даже взлом IoT-устройств (например, кардиостимуляторов) больше не фантастика. Подробности...
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Отказавшись от вакцинации, можно стать убийцей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Заповедь «не убий» запрещает не только намеренное убийство (ближнего или самого себя), но и убийство косвенное – когда мы причиняем вред здоровью человека, пренебрегая доступными мерами к устранению опасности. Отказ принимать меры к тому, чтобы остановить тяжелую (и для многих смертельную) заразу, есть нарушение заповеди. Подробности...
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Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Все это призвано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки. Подробности...
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Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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    Российские банки готовятся заработать на падении доллара

    Банки верят в укрепление рубля    26 мая 2021, 22:45
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    В российских банках была обнаружена растущая валютная дыра. Денег в запасе у банков оказалось на 15 млрд долларов меньше, чем реальных денег на счетах клиентов. Подобный разрыв в принципе нормальное явление, необычно то, что разрыв непрерывно растет с ноября прошлого года. Что все это значит и почему это хороший сигнал для рубля?

    Валютные обязательства банков превышают их запасы на 15 млрд долларов, следует из статистики ЦБ РФ. Так, к 1 мая обязательства российских банков в валюте достигли 331,7 млрд долларов, а валютные активы до вычета резервов – 316,6 млрд долларов. Только за апрель разница выросла на 14% – до 15,1 млрд.

    Обычно запасы наличных в банках всегда меньше, чем есть на счетах клиентов – компаний и населения. Но обеспокоенность вызывает тот факт, что с ноября дыра в валютном балансе неизменно растет: банки не увеличивают запасы наличной валюты. Почему так происходит?

    Банки ставят на укрепление рубля, объясняет РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. То есть они, судя по всему, ждут, когда население и компании начнут продавать валюту.

    Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, замечает, что как раз в ноябре произошло отступление российской валюты от исторических минимумов против доллара и евро. С этого момента бурно растут фондовые рынки и ускоряется рост цен на главные статьи нашего экспорта – на нефть, металлы и продукцию сельского хозяйства. Другой фактор – смена главы Белого дома в США. «То есть мы видим продолжительный период консолидации курса рубля после обвала. На пользу рублю также идут повышение стоимости экспорта и рост процентных ставок. Вместе с нарастающей уверенностью вокруг мировой экономики», – считает Купцикевич.

    Рубль недооценен аж на 60%: его курс к доллару должен составлять примерно 30 рублей, а доллар стоит в среднем 72 рубля, а евро – 90 рублей в этом году,

    подсчитали ранее в SberCIB Investment Research. То есть доллар в России должен стоить в 2,5 раза меньше в соответствии с состоянием экономики и покупательской способностью. Индекс Big Mac, который рассчитывает британское издание The Economist, также говорит о недооцененности рубля. В России бигмак стоит 135 рублей, а в США – 5,66 доллара. Получается обменный курс даже ниже 30 рублей – 23,85 рубля за доллар.

    Рубль обесценивает постоянное геополитическое давление США и ЕС на Россию. Запад вечно грозит новыми санкциями и свои угрозы периодически поддерживает введением тех или иных ограничений.

    Однако основания для укрепления рубля действительно имеются. Возврата к 30 рублям за доллар, конечно, никто не ждет. «Недооцененность на 60% возникает скорее из измерений типа «индекса бигмака». И она редко когда кардинально сокращается. Скорее она показывает разницу в уровне жизни с кардинально различным уровнем оплаты труда в сфере услуг», – отмечает Купцикевич.

    Однако рубль может укрепиться на 20% в ближайшие полтора-два года – до 60 за доллар,

    говорит Купцикевич. «Наши прогнозы строятся на ожиданиях дальнейшего уверенного экономического роста и укрепления цен на основное сырье и энергию. Это благоприятные условия для рубля. К тому же стоит помнить об активных шагах ЦБР по повышению процентных ставок, что дополнительно повышает спекулятивный интерес к рублю. Интерес к тому, чтобы заработать на разнице в процентных ставках и сырьевой конъюнктуре, обещает стать устойчивым долгосрочным драйвером роста рубля», – объясняет основания для такого прогноза эксперт.

    Для многих укрепление до 60 за доллар звучит очень амбициозно, однако Купцикевич напоминает, что это уровни на старте 2020 года и что рост с 60,5 до 80 – это рост на 33%, то есть эксперт ждет куда более осторожного и плавного восстановления курса рубля, чем был спад. 

    Благодаря укреплению рубля банки могут начать наращивать валютные запасы.

    В ЦБ РФ уверены в стабильности финансово-кредитных организаций. По оценке регулятора, в российских банках нет системной проблемы из-за «дыры» в валютном балансе, а уровень ликвидности – комфортный. «Текущий и даже более значительный размер отрицательных чистых валютных активов банков не является критичным», – согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

    К тому же у населения хранится более 91 млрд наличной иностранной валюты. «Население может частично вернуть эту валюту на счета или конвертировать в рубли, видя, что ничего страшного с рублем не происходит и каких-либо катаклизмов не предвидится. Часть этих накоплений может быть продана тем же банкам для повседневных расходов, так как существенная часть этих запасов делалась на черный день в период кризиса, который постепенно ослабевает», – говорит Бабин.

    Конъюнктура на мировых рынках сырья играет на руку России: государство получает сверхдоходы от экспорта, а это является залогом стабильности финансово-экономической системы и валютного рынка. «В любом случае банки всегда могут занять у ЦБ валюту с помощью сделок РЕПО, поддержав свою валютную ликвидность. Поэтому вряд ли стоит обращать внимание на размер отрицательных чистых валютных активов банков», – заключает собеседник.


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