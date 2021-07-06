В Ялте предупредили об угрозе оползней после наводнения Спасение ребенка из Петербурга в Абхазии показали на видео 6 июля 2021, 20:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Абхазии спасли ребенка 36-летней жительницы Петербурга, спасательную операцию сняли на видео, пострадавшего отправили в медучреждение. Происшествие случилось во вторник, одного из трех детей петербурженки спасли очевидцы, еще двоих вытащили из воды спасатели, трехлетний мальчик скончался, пишет «Фонтанка» со ссылкой на МЧС республики. На видео запечатлено, как спасатели подъехали к берегу моря на катере, переправили ребенка на сушу, посадили в машину и увезли в медучреждение. Один из пострадавших с переохлаждением будет перенаправлен в больницу в Сочи. Напомним, туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице. Саму женщину также ищут.

Губернатор: Купаться в Сочи сейчас очень опасно 5 июля 2021, 17:46

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале. В свою очередь глава города-курорта Алексей Копайгородский рассказал, что собственники пляжных территорий в Сочи приводят в соответствие пляжи. «Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже к завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: «Да. У нас и людей, и техники достаточно». Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Жителей Сочи предупредили о возможной эвакуации из-за наводнения 5 июля 2021, 09:53

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. «Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию. В случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи». В воскресенье один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра. Всего, по данным администрации Сочи, в городе было повалено 34 дерева. В некоторых сельских округах отключена электроэнергия. Для устранения стихийных последствий задействованы 50 человек и более 30 единиц техники. В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки российский турист 5 июля 2021, 22:10

Фото: Stephen Lock/Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Турист из России утонул во время шторма в Гагре, это второй россиянин, погибший в море за последние сутки, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. По данным пресс-службы, в 17.45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска. Отмечается, что туриста, пытавшегося спасти россиянина, едва удалось вытащить живым из моря, передает ТАСС. В МЧС отметили, что до сих пор не найдено тело туриста из Саратова, утонувшего 4 июля около 22.00 мск в акватории Гагры. По информации МЧС, в понедельник в 15.27 мск удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. «МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», – подчеркивается в сообщении ведомства. Напомним, сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. Федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя 5 июля 2021, 21:02 Текст: Ксения Панькова

Движение перекрыто по обеим полосам на федеральной трассе Джубга – Сочи, поскольку в районе поселка Гизель-Дере сошел сель, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. «Туапсинский район, автодорога Джубга – Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения», – приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что на месте работают сотрудники УГИБДД по Краснодарскому краю. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии. В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток. В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания 6 июля 2021, 16:32 Текст: Ксения Панькова

Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. «Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении. В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе. По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери. В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. В России отменили двукратное тестирование на COVID по возвращении из-за границы 6 июля 2021, 17:37

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращении в Россию. Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, сообщает РИА «Новости». Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к прибывающим из-за рубежа россиянам. Они должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток. Число туристов в Ялте кратно сократилось на фоне режима ЧС 3 июля 2021, 21:28 Текст: Алина Назарова

Количество туристов в Ялте после подтоплений 18 июня сократилось в разы, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко. «Отдыхающих очень много. Погода прекрасная, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся, что эта стихия обойдет нас стороной. Хватит уже Ялте негатива, надо возвращаться к позитиву. Те не менее надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации», – сказала Павленко, передает ТАСС. Мэр отметила, что «пляжи до Алупки уже открыты». «Надеемся, что в ближайшие дни откроем оставшиеся пляжи прекрасного Южного берега и ждем вас в гости», – обратилась Павленко к туристам. По словам Павленко, власти города сейчас максимально минимизируют возможные сложные ситуации, которые прогнозируют с приходом новых ливней. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, а в Ялте предпринимаются все меры, чтобы не допустить повторения подтоплений, передает РИА «Новости». В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма. В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. Началась эвакуация людей из подтопленных домовладений Джубги 6 июля 2021, 01:59 Текст: Антон Никитин

В поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края подтопленными оказались около 150 придомовых территорий, спасатели эвакуируют 88 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. «В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», – приводит текст сообщения ТАСС. Уточняется, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации, развернут телефон горячей линии, организована работа психологов. Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя. Новый туристический кластер решили создать на участке 800 га под Анапой 4 июля 2021, 11:44 Текст: Ксения Панькова

Туристско-рекреационный кластер «Новая Анапа» общей площадью более 800 га будет создан в станице Благовещенской на берегу Черного моря в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в администрации Краснодарского края. «Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера «Новая Анапа», причем в горизонте двух-трех лет. Важный фактор при планировании курорта – это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики», – приводятся на сайте администрации региона слова зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, посетившего место строительства будущего кластера. Отмечается, что федеральные власти окажут поддержку региональным в реализации проекта. «Мы определили, что корпорация «Туризм.рф» будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам, инвестиции составят около 250 млрд рублей», – отметил Чернышенко. Уточняется, что ранее подобных проектов на Кубани не реализовывали. «Несколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта. Вся застройка предусматривается в едином архитектурном стиле. Наша задача – создать такой проект, который будет привлекать туристов. С качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Особое внимание уделим и транспортной логистике. Отдыхающие должны чувствовать себя комфортно с момента, когда они пересекут границы Краснодарского края, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Предполагается, что строительство кластера позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край на 2-3 млн человек в год. По словам мэра Анапы Василия Швеца, появление нового туристско-рекреационного кластера даст 25 тыс. новых рабочих мест. «Здесь построят более 50 гостиниц трех-четырех-пяти звезд», – добавил он. Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов 5 июля 2021, 19:45 Текст: Ксения Панькова

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов России, сообщает Росавиация. «В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что с 12 июля также будут возможны полеты в турецкий Измир. Ранее Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Шторм повредил в Сочи около 30 пляжей 5 июля 2021, 22:39 Текст: Антон Никитин

Обрушившаяся в воскресенье и понедельник на Сочи непогода стала причиной повреждения порядка 30 пляжей, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский. «Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег», – приводит слова Копайгородского ТАСС. Глава администрации напомнил, что пляжи города пока закрыты в связи с действующим штормовым предупреждением. Он отметил, что специалисты займутся восстановлением зеленых насаждений. На месте поваленных ветром деревьев высадят новые. За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Туристам рекомендовано воздержаться от купания, экскурсии отменены. Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. В сочинских реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя. В Сочи из-за последствий ливней объявлен режим ЧС 5 июля 2021, 20:17 Текст: Ксения Панькова

В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток. Спасатели и сочинцы с тревогой наблюдают за уровнем подъема рек. Жители курортного города помнят, как в июне 2015 года проливные дожди затопили Сочи, тогда были погибшие. В городской больнице № 3 в Хосте работают спасатели, откачивают воду из технического и первого этажа, сообщает 74.ru. Все пляжи Сочи закрыты, штормовое предупреждение продолжает действовать. Купание категорически запрещено, на пляжах выставлены ограждения, усилено дежурство матросов-спасателей. От стихии пострадали пляжные территории в Хостинском и Адлерском районах Сочи: они завалены мусором, деревьями, пляжное оборудование выведено из строя. В русле реки Агура в районе отеля «Алеан Спутник» в Хостинском районе образовался затор из бревен и спровоцировал подтопление близлежащей территории. Подтопления наблюдаются в районе пансионата «Бургас» в Кудепсте. Жительница микрорайона рассказала, что ее дом находится фактически на берегу реки, вода затопила придомовую территорию и вошла в дом. «Смыло огород, в доме вода по колено, ничего не успели убрать. Мы так не плавали даже в 2015 году. Только сделали ремонт, теперь всю мебель и технику можно выбросить, – сказала женщина. Откачивают воду из своих домов жители совхоза Россия и поселка Мирный. После того как был построен Олимпийский парк, их дома оказались в низине. «Каждый хороший дождь мы тонем. Мы уже и ремонты не делаем, потому что бесполезно. Придомовые территории затоплены были еще вчера, сегодня вода пошла в дом», – рассказал житель Мирного Виктор. Отмечается, что местные жители не ждут помощи властей. Они купили насосы и сами ликвидируют последствия стихии. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии. Посол Кубы: Гавана примет все меры для решения ситуации с изолированными российскими туристами 5 июля 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

Посол Кубы в России Хулио Гармендия на встрече в МИД России заявил, что республика примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро. В российском МИД отметили, что внимание кубинского посла было «обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19», говорится на сайте МИД. «Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры», – отметили в министерстве. Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией ситуацию с российскими туристами. Ранее в понедельник российский генконсул Нана Мгеладзе сообщила, что более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными. Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с российскими туристами на Кубе 5 июля 2021, 09:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на Кубе, где не менее 150 российских туристов находятся в изоляции из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве. «Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране», – передает ТАСС сообщение ведомства. Российские туристы, в свою очередь, выступили с обращением. «Все пассажиры прилетели с отрицательными ПЦР-тестами на ковид, сделанными в России, как требуется, не позднее чем за 72 часа до вылета. <...> Среди (якобы) зараженных ковидом большая часть привита от коронавируса и имеет на руках COVID-паспорта. В половине выданных справок с результатами местных тестов не указано, на какой возбудитель делался ПЦР-тест, – говорится в документе. – У туристов, оказавшихся в изоляции, нет никаких симптомов (ни кашля, ни температуры, ни потери обоняния и т. д.)». Администратор Telegram-канала, посвященного проблемам туристов в изоляции на Кубе, Елена отметила, что многие туристы сообщают об отсутствии полноценной информации от туристических компаний перед покупкой путевок о рисках, связанных с повторным ПЦР-тестированием на острове и последующей возможной изоляцией. «Очень бы хотелось обратить внимание, что часто подобные ситуации происходят по вине туроператоров и турагентов, которые не до конца честно информируют туристов о том, что происходит на Кубе. Если бы информация давалась честно, многие бы выбрали другое направление для отдыха, – отметила собеседница. – К сожалению, многие отрицают, что есть такая ситуация, поэтому она повторяется». Напомним, ранее в понедельник российский генконсул Нана Мгеладзе сообщила, что более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для российских туристов 5 июля 2021, 21:28 Текст: Ксения Панькова

Прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил болгарский минздрав. Новые правила также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, допуск в страну граждан из красной зоны закрыт, передает РИА «Новости». По сравнению с другими странами из оранжевой зоны для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки. Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.