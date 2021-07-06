В посольстве Кубы назвали «технической проблемой» ситуацию с изолированными российскими туристами В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море во время купания 6 июля 2021, 16:32 Текст: Ксения Панькова

Туристку из Санкт-Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в Гагре, несовершеннолетних удалось вытащить из воды, один ребенок скончался в больнице, женщину ищут, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. «Российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга (1985 года рождения) и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 годов рождения) унесло в море», – приводит РИА «Новости» сообщении. В ведомстве уточнили, что персонал гостиницы, в котором отдыхала семья, категорически запретил туристке купаться в штормящем море, однако женщина направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. «Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы», – отметили в пресс-службе. По данным МЧС, до приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из течения реки одного из детей, однако мать и двоих детей унесло в море. Позже удалось вытащить из моря остальных детей. Один трехлетний ребенок скончался в больнице. Спасатели продолжают поиски матери. В воскресенье сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. В тот же день во время шторма в Гагре утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков. В понедельник утонул купавшийся в штормовом море житель Пятигорска. По информации МЧС, удалось спасти жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов.

Губернатор: Купаться в Сочи сейчас очень опасно 5 июля 2021, 17:46

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно», – написал Кондратьев в своем Telegram-канале. В свою очередь глава города-курорта Алексей Копайгородский рассказал, что собственники пляжных территорий в Сочи приводят в соответствие пляжи. «Сейчас собственники пляжных территорий все наши пляжи приводят в соответствие. Я думаю, с завтрашнего дня будет особая команда, и все гости, жители нашего курорта смогут посетить самые лучшие места нашего города», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, будут ли все пляжи города расчищены уже к завтрашнему дню, Копайгородский ответил положительно: «Да. У нас и людей, и техники достаточно». Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки российский турист 5 июля 2021, 22:10

Фото: Stephen Lock/Zuma/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Турист из России утонул во время шторма в Гагре, это второй россиянин, погибший в море за последние сутки, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии. По данным пресс-службы, в 17.45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска. Отмечается, что туриста, пытавшегося спасти россиянина, едва удалось вытащить живым из моря, передает ТАСС. В МЧС отметили, что до сих пор не найдено тело туриста из Саратова, утонувшего 4 июля около 22.00 мск в акватории Гагры. По информации МЧС, в понедельник в 15.27 мск удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов. «МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», – подчеркивается в сообщении ведомства. Напомним, сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев. Девочки погибли из-за жары в машине в Ростовской области 4 июля 2021, 01:50 Текст: Антон Антонов

Две малолетние девочки во время игры забрались в машину и умерли там от жары, сообщает СУ СК по Ростовской области. Следственным отделом по городу Донецк открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, «две девочки 2017 и 2019 годов рождения играли на территории двора по месту своего жительства». Они «залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома». Мать девочек, заметив «их отсутствие, начала поиски», но найти детей не смогла и обратилась в полицию. Детей нашли в машине, медики «констатировали их смерть». В качестве предварительной причины смерти названо «воздействие высокой атмосферной температуры», сообщается на сайте управления. Напомним, также 3 июля отдел по городу Донецк открыл уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «ВАЗ 2112» врезался в дерево, в результате ДТП погибли два его пассажира 16 и 19 лет. Число туристов в Ялте кратно сократилось на фоне режима ЧС 3 июля 2021, 21:28 Текст: Алина Назарова

Количество туристов в Ялте после подтоплений 18 июня сократилось в разы, сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко. «Отдыхающих очень много. Погода прекрасная, несмотря на то, что нам прогнозируют ливни, дожди и грозы, людей на набережной много. Мы очень надеемся, что эта стихия обойдет нас стороной. Хватит уже Ялте негатива, надо возвращаться к позитиву. Те не менее надо отметить, что отдыхающих, конечно, в разы меньше, чем это было бы в стандартной ситуации», – сказала Павленко, передает ТАСС. Мэр отметила, что «пляжи до Алупки уже открыты». «Надеемся, что в ближайшие дни откроем оставшиеся пляжи прекрасного Южного берега и ждем вас в гости», – обратилась Павленко к туристам. По словам Павленко, власти города сейчас максимально минимизируют возможные сложные ситуации, которые прогнозируют с приходом новых ливней. Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий, а в Ялте предпринимаются все меры, чтобы не допустить повторения подтоплений, передает РИА «Новости». В Крыму объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма. В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. На самолете Минобороны в Россию из Сирии вернули более 20 детей 4 июля 2021, 00:25 Текст: Антон Антонов

Из Сирии в Россию доставлены 23 российских ребенка, самолет с ними приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой. Детей доставили на самолете Минобороны России. Дети возвращены на родину при содействии уполномоченного. Минздрав сообщил, что они «будут доставлены в федеральные медорганизации для оказания необходимой медицинской помощи». Детей сопровождают специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и РНИМУ имени Пирогова. В Минздраве заверили, что в столице «маленьким пациентам будет оказана вся необходимая медицинская помощь», передает ТАСС. Как сообщила омбудсмен, нескольких детей, которых доставили в Россию, увезли с аэродрома на реанимобиле, у них повышенная температура, но «нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья». «Это неудивительно, там (в Сирии) почти 50 градусов, очень жарко... Поэтому решили подстраховаться», – приводит ее слова РИА «Новости». Все находившиеся в лагере Родж российские дети, о которых было известно, возвращены на родину, сообщила Кузнецова. Теперь основная работа будет сконцентрирована вокруг лагеря Эль-Холь. «Всего у нас готово 106 комплектов документов для возвращения детей. И все это – лагерь Эль-Холь», – сказала она. Напомним, дети возвращены в Россию в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся в Ираке и Сирии, которая началась еще летом 2017 года по поручению президента Владимира Путина. В апреле в Россию вернули 44 ребенка. В Петербург доставили бортом санавиации заболевшую на отдыхе на Кипре девочку 4 июля 2021, 13:30 Текст: Елена Мирошниченко

Заболевшая на отдыхе на Кипре девочка была доставлена в Петербург бортом санавиации, она помещена в Педиатрический университет, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. «11-летняя петербурженка, у которой случилось нарушение мозгового кровообращения на отдыхе на Кипре, доставлена в Санкт-Петербург бортом санавиации. У трапа самолета в Пулково ее встретил автомобиль скорой помощи. Девочку доставили в Педиатрический университет. Там ей будет проведено углубленное обследование, после которого врачи определятся с дальнейшей лечебной тактикой и примут решение о необходимости хирургического лечения», – говорится в сообщении на сайте администрации. Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что «город окажет семье всю необходимую помощь как в лечении, так и в прохождении реабилитации». Он поручил комитету по здравоохранению держать ситуацию на контроле. Ранее сообщалось, что пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолетом санавиации эвакуировали на лечение в Московский ожоговый центр имени Вишневского. Новый туристический кластер решили создать на участке 800 га под Анапой 4 июля 2021, 11:44 Текст: Ксения Панькова

Туристско-рекреационный кластер «Новая Анапа» общей площадью более 800 га будет создан в станице Благовещенской на берегу Черного моря в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в администрации Краснодарского края. «Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера «Новая Анапа», причем в горизонте двух-трех лет. Важный фактор при планировании курорта – это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики», – приводятся на сайте администрации региона слова зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, посетившего место строительства будущего кластера. Отмечается, что федеральные власти окажут поддержку региональным в реализации проекта. «Мы определили, что корпорация «Туризм.рф» будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам, инвестиции составят около 250 млрд рублей», – отметил Чернышенко. Уточняется, что ранее подобных проектов на Кубани не реализовывали. «Несколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта. Вся застройка предусматривается в едином архитектурном стиле. Наша задача – создать такой проект, который будет привлекать туристов. С качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Особое внимание уделим и транспортной логистике. Отдыхающие должны чувствовать себя комфортно с момента, когда они пересекут границы Краснодарского края, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Предполагается, что строительство кластера позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край на 2-3 млн человек в год. По словам мэра Анапы Василия Швеца, появление нового туристско-рекреационного кластера даст 25 тыс. новых рабочих мест. «Здесь построят более 50 гостиниц трех-четырех-пяти звезд», – добавил он. Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов 5 июля 2021, 19:45 Текст: Ксения Панькова

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов России, сообщает Росавиация. «В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что с 12 июля также будут возможны полеты в турецкий Измир. Ранее Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной. Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. В Сочи из-за последствий ливней объявлен режим ЧС 5 июля 2021, 20:17 Текст: Ксения Панькова

В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток. Спасатели и сочинцы с тревогой наблюдают за уровнем подъема рек. Жители курортного города помнят, как в июне 2015 года проливные дожди затопили Сочи, тогда были погибшие. В городской больнице № 3 в Хосте работают спасатели, откачивают воду из технического и первого этажа, сообщает 74.ru. Все пляжи Сочи закрыты, штормовое предупреждение продолжает действовать. Купание категорически запрещено, на пляжах выставлены ограждения, усилено дежурство матросов-спасателей. От стихии пострадали пляжные территории в Хостинском и Адлерском районах Сочи: они завалены мусором, деревьями, пляжное оборудование выведено из строя. В русле реки Агура в районе отеля «Алеан Спутник» в Хостинском районе образовался затор из бревен и спровоцировал подтопление близлежащей территории. Подтопления наблюдаются в районе пансионата «Бургас» в Кудепсте. Жительница микрорайона рассказала, что ее дом находится фактически на берегу реки, вода затопила придомовую территорию и вошла в дом. «Смыло огород, в доме вода по колено, ничего не успели убрать. Мы так не плавали даже в 2015 году. Только сделали ремонт, теперь всю мебель и технику можно выбросить, – сказала женщина. Откачивают воду из своих домов жители совхоза Россия и поселка Мирный. После того как был построен Олимпийский парк, их дома оказались в низине. «Каждый хороший дождь мы тонем. Мы уже и ремонты не делаем, потому что бесполезно. Придомовые территории затоплены были еще вчера, сегодня вода пошла в дом», – рассказал житель Мирного Виктор. Отмечается, что местные жители не ждут помощи властей. Они купили насосы и сами ликвидируют последствия стихии. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии. В Екатеринбурге двое детей отравились хлором в сауне 4 июля 2021, 13:15 Текст: Елена Мирошниченко

В Екатеринбурге двое детей пострадали в сауне, организована доследственная проверка, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. «Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению об ухудшении самочувствия нескольких детей после посещения сауны по улице Братской в городе Екатеринбурге. В ходе проверки, проводимой на предмет установления возможного наличия признаков статьи Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (статья 238 УК РФ), следователи СКР устанавливают степень тяжести вреда здоровью, причиненного посетителям сауны, и точное число пострадавших», – приводит его слова РИА «Новости». По данным местных СМИ, дети отравились хлором. По предварительным сведениям, пострадали два ребенка – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка, состояние их здоровья вне опасности, они отпущены домой. Ранее сообщалось, что в Татарстане в одном из лагерей в Пестречинском районе после распития антисептического средства, госпитализированы 6 детей в возрасте 10-13 лет. Посол Кубы: Гавана примет все меры для решения ситуации с изолированными российскими туристами 5 июля 2021, 17:42 Текст: Елена Мирошниченко

Посол Кубы в России Хулио Гармендия на встрече в МИД России заявил, что республика примет все меры для скорейшего решения ситуации с российскими туристами в Варадеро. В российском МИД отметили, что внимание кубинского посла было «обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19», говорится на сайте МИД. «Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов. Посол Кубы заверил, что кубинская сторона примет для этого необходимые меры», – отметили в министерстве. Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией ситуацию с российскими туристами. Ранее в понедельник российский генконсул Нана Мгеладзе сообщила, что более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными. Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с российскими туристами на Кубе 5 июля 2021, 09:38 Текст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на Кубе, где не менее 150 российских туристов находятся в изоляции из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в ведомстве. «Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами в Республике Куба и находится на связи с посольством Российской Федерации в этой стране», – передает ТАСС сообщение ведомства. Российские туристы, в свою очередь, выступили с обращением. «Все пассажиры прилетели с отрицательными ПЦР-тестами на ковид, сделанными в России, как требуется, не позднее чем за 72 часа до вылета. <...> Среди (якобы) зараженных ковидом большая часть привита от коронавируса и имеет на руках COVID-паспорта. В половине выданных справок с результатами местных тестов не указано, на какой возбудитель делался ПЦР-тест, – говорится в документе. – У туристов, оказавшихся в изоляции, нет никаких симптомов (ни кашля, ни температуры, ни потери обоняния и т. д.)». Администратор Telegram-канала, посвященного проблемам туристов в изоляции на Кубе, Елена отметила, что многие туристы сообщают об отсутствии полноценной информации от туристических компаний перед покупкой путевок о рисках, связанных с повторным ПЦР-тестированием на острове и последующей возможной изоляцией. «Очень бы хотелось обратить внимание, что часто подобные ситуации происходят по вине туроператоров и турагентов, которые не до конца честно информируют туристов о том, что происходит на Кубе. Если бы информация давалась честно, многие бы выбрали другое направление для отдыха, – отметила собеседница. – К сожалению, многие отрицают, что есть такая ситуация, поэтому она повторяется». Напомним, ранее в понедельник российский генконсул Нана Мгеладзе сообщила, что более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для российских туристов 5 июля 2021, 21:28 Текст: Ксения Панькова

Прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил болгарский минздрав. Новые правила также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, допуск в страну граждан из красной зоны закрыт, передает РИА «Новости». По сравнению с другими странами из оранжевой зоны для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки. Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией. В «Единой России» рассказали, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми 5 июля 2021, 18:16 Текст: Елена Мирошниченко

Если семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия, пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на вебинаре «Семейный онлайн-прием», который прошел на площадке «Единой России». Меньше чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям, которые ввели с 1 июля, поступило более 700 тысяч заявлений. Всего в этом году поддержкой от государства смогут воспользоваться порядка 410 тысяч женщин на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте от 8 до 17 лет. Законодательно их обеспечила «Единая Россия», сообщается на сайте партии. Как пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, в некоторых случаях семья с детьми может претендовать на получение сразу нескольких пособий. Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья – малообеспеченная. В такой ситуации сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тыс. рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а через полтора года – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет. «Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку», – объяснила Баталина. Она добавила, что право на выплаты имеют люди как с постоянной, так и с временной регистрацией. «Если у гражданина есть постоянная регистрация и нет никакой другой – то есть он живет там, где прописан – то выплата будет осуществляться по месту постоянной регистрации. Если женщина, вставшая на учет по беременности и родам, проживает не там, где она прописана, то мы предполагаем, что у нее есть временная регистрация. В этом случае, подавая заявление на портале «Госуслуги», она укажет ее, и Пенсионный фонд, запрашивая сведения из МВД, увидит в ответе постоянную и временную регистрацию», – разъяснила замминистра. По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, количество обращений граждан к детскому омбудсмену за последний год выросло почти на 40%. «Чаще всего вопросы касаются сбоев в деятельности различных ведомств. Проблемы, находящиеся «на пересечении» ведомств, в основном, и оказываются у нас. Потому что семья – это больше чем одно ведомство, больше чем одна задача – обучить ребенка, получить помощь в системе здравоохранения, социальные льготы, пособия и так далее», – подчеркнула она. Одним из наиболее распространенных, по словам Кузнецовой, остается вопрос регистрации детей сирот – из-за ее отсутствия они часто не могут устроиться на работу. «Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть», – отметила она. Также речь шла и о поддержке многодетных семей. Жительница Крыма рассказала о том, что не получает субсидию, поскольку ее ребенок учится на платном отделении вуза. Как отметила председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, сегодня каждый регион устанавливает собственные правила поддержки многодетных семей. В Крыму поддержка оказывается до 18-летия ребенка или до 23 лет при условии его обучения в вузе на бюджетной основе. «Совет Матерей», по ее словам, обратится к законодателям региона для изменения этого правила. «Ребенок, который учится не на бюджетном месте, это дополнительная финансовая нагрузка для семьи. Мы обратимся к фракции «Единой России» в Госсовет Республики Крым, чтобы это вопрос был отдельно поднят. Чтобы они нашли его решение в помощь многодетным семьям», – сказала она. Татьяна Буцкая напомнила, что сегодня в России нет единого понятия «многодетная семья». «Мы сейчас делаем все для того, чтобы закон о многодетных был принят», – резюмировала она. Ранее председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая рассказала, с какими проблемами сталкиваются нуждающиеся семьи в регионах при обращении за положенными им выплатами на детей. Глава Ростуризма решила обсудить с министром туризма Кубы ситуацию с россиянами 5 июля 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Ростуризма Зарина Догузова обсудит с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией ситуацию с российскими туристами, сообщили в ведомстве. «Зарина Догузова обсудит ситуацию с российскими туристами на Кубе с министром туризма этой страны. На сегодня планируется телефонный звонок», – приводит сообщение Ростуризма РИА «Новости». Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями, отметили в ведомстве. Уточняется, что после осмотра врачей и проведения тестов 103 российских туриста, ранее изолированных на Кубе, продолжили отдых. «По состоянию на утро понедельника после осмотра врачей и проведения ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята, они уже продолжили свой отдых. Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых. Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями, все вопросы оперативно решаются», – отметили в ведомстве. Напомним, ранее в понедельник российский генконсул Нана Мгеладзе сообщила, что более 150 туристов из России изолированы после прибытия на Кубу, их тесты на коронавирус оказались положительными.