Дальность плавания патрульных кораблей 22160 увеличили до 7 тыс. миль

Юлия Меньшова отреагировала на смерть отца

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в соцсети пост в память о своем отце, режиссере Владимире Меньшове, о кончине которого стало известно в понедельник.

«Всё. Всё… всё…» – написала она в Instagram, сопроводив публикацию фотографиями отца и кадром из фильма «Любовь и голуби», режиссером которой выступил Меньшов.

Тем временем глава «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал смерть Меньшова огромным несчастьем для всего русскоговорящего мира. «Владимир Валентинович Меньшов был моим лучшим другом, многие годы мы с ним были очень близки. Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Меньшова: и те, которые он снимал как режиссер, и те, в которых он блистательно выступал как актер. Огромная фигура в нашем кинематографе, в нашей культуре», – сказал Шахназаров.

Назвав уход Меньшова огромной потерей, Шахназаров подчеркнул, что эти «банальные слова наполняются огромным смыслом», когда речь идет о фигуре Меньшова. «Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское. Он был действительно до мозга костей советским режиссером, и в то же время он был, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения», – добавил Шахназаров, передает РИА «Новости».

Глава «Мосфильма» от лица киноконцерна и от себя лично выразил соболезнования семье Меньшова.

В свою очередь народный артист РСФСР, артист и режиссер Александр Калягин отметил заслуги Меньшова и его вклад в культуру и воспитание молодежи. «Он прошел трудную жизнь, но ему жизнь подарила прекрасные минуты и счастливую семью. У него изумительная жена и дочка. Человек, который сделал много для кино и для зрителей, воспитывал молодежь. Спасибо ему большое. Я просто обескуражен. Глубоко соболезную Верочке и Юле», – подчеркнул Калягин в интервью Пятому каналу.

Свои соболезнования в связи со смертью режиссера выразил и советский актер Иван Краско. «Я все время за ним наблюдал, ему все труднее ходить, что-то у него с ногами. … У меня положительный образ. И, конечно, шедевральный фильм «Москва слезам не верит», – поделился Краско.

Больше всего артист ценил в Меньшове его честность с собой и окружающими и твердость принципов. «Он не изменяет самому себе – это для меня главное качество, фундамент, база. Он не очень уступчивый был. Он был не мямля. Своя позиция у него была», – вспомнил Краско.

Российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.