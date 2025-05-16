Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.3 комментария
В Стамбуле стартовали переговоры Турции, США и Украины
В Стамбуле представители Турции, США и Украины приступили к обсуждению ключевых вопросов на фоне сохраняющегося международного напряжения в регионе.
Переговоры между официальными делегациями Турции, США и Украины начались в Стамбуле, передает РИА Новости.
Стороны планируют обсудить ряд актуальных вопросов, связанных с безопасностью и развитием ситуации на Украине.
В состав американской делегации вошли сенатор Марко Рубио, советник по нацбезопасности Кит Келлог и посол Дэвид Баррак. Украинскую сторону на встрече представляют глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и замглавы офиса президента Игорь Сибига.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень. В Стамбуле представители прессы со всего мира в ненастную погоду собрались у офиса президента Турции в ожидании делегаций.