Патрульный корабль спустили на воду в Крыму

Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 спустили на воду на заводе «Залив» в Крыму. На торжественную церемонию собрались представители Черноморского флота и властей Крыма, сотрудники завода «Залив» и их семьи, представители Зеленодольского завода им. А.М. Горького.

«Я помню 2014 год, когда мы с директором проходили по предприятию с пустыми доками, пустыми цехами. Но сейчас ваш завод становится центром судостроения на юге России. Очень приятно видеть здесь детей, пусть наши дети видят плоды трудов своих родителей. Я уверен, что судьба корабля сложится и будет удачной. Она не может быть другой, потому что вы вложили свою душу», – передает ТАСС слова первого заместителя главкома ВМФ Александра Витко.

Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 (головной корабль – «Василий Быков»), как и все корабли серии, спроектирован ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (город Санкт-Петербург) и предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Имеет на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС.

Напомним, 27 ноября новый патрульный корабль «Павел Державин» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ).